OMODA ve JAECOO’nun Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Güncel listede OMODA 5 Ultima 1.999.000 TL’den başlarken, OMODA 7 Neo 2.680.000 TL fiyatla yer aldı. JAECOO 7 Evolve 4x2 versiyonunda ise Haziran ayına özel kampanyalı fiyat dikkat çekiyor.

OMODA ve JAECOO, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede OMODA 5, OMODA 7 ve JAECOO 7 ailesi yer alıyor. Markanın güncel fiyatlarında benzinli motor, 7 ileri otomatik DCT şanzıman ve farklı çekiş seçenekleri öne çıkıyor.

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Bu içerikte OMODA ve JAECOO’nun Haziran 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon detaylarını ve listede paylaşılan kampanyalı fiyat bilgilerini inceliyoruz. İlk olarak modellerin tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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OMODA | JAECOO fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı OMODA 5 1.999.000 TL - OMODA 7 2.680.000 TL - JAECOO 7 Revive 2.130.000 TL - JAECOO 7 Evolve 4x2 2.590.000 TL 2.390.000 TL JAECOO 7 Evolve 4x4 2.660.000 TL -

OMODA 5 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg, Benzin Ultima, 7 İleri Otomatik DCT, 4x2 1.999.000 TL -

OMODA 5, Haziran 2026 listesinde Ultima versiyonuyla yer alıyor. Benzinli motor, 4x2 çekiş ve 7 ileri otomatik DCT şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, markanın güncel ürün gamında en erişilebilir fiyatlı seçenek olarak öne çıkıyor.

OMODA 5 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

OMODA 7 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg, Benzin Neo, 7 İleri Otomatik DCT, 4x2 2.680.000 TL -

OMODA 7, Haziran 2026 fiyat listesinde Neo versiyonuyla bulunuyor. 4x2 çekiş sistemi, benzinli motor ve otomatik DCT şanzımanla listelenen model, OMODA 5’in üzerinde konumlanan fiyatıyla markanın yeni ürün gamındaki dikkat çeken seçeneklerden biri oluyor.

OMODA 7 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Revive fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg, Benzin Revive, 7 İleri Otomatik DCT, 4x2 (Önden Çekiş) - 2025 2.270.000 TL - 1.598 cc - 145 bg, Benzin Revive, 7 İleri Otomatik DCT, 4x2 (Önden Çekiş) - 2026 2.130.000 TL -

JAECOO 7 Revive, listede 4x2 önden çekişli yapısı ve otomatik DCT şanzımanıyla yer alıyor. Haziran 2026 fiyat listesinde aynı versiyon için 2025 ve 2026 model yılı fiyatları ayrı ayrı paylaşılırken, 2026 model yılı fiyatı daha düşük seviyede görünüyor.

JAECOO 7 Revive opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Evolve fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg, Benzin Evolve, 7 İleri Otomatik DCT, 4x2 (Önden Çekiş) 2.590.000 TL 2.390.000 TL 1.598 cc - 145 bg, Benzin Evolve, 7 İleri Otomatik DCT, 4x4 2.660.000 TL -

JAECOO 7 Evolve, Haziran 2026 listesinde hem 4x2 hem de 4x4 çekiş seçenekleriyle sunuluyor. 4x2 versiyonda tavsiye edilen anahtar teslim fiyatın yanında Haziran ayına özel kampanyalı fiyat da paylaşılırken, 4x4 versiyon kampanyasız fiyatıyla listeleniyor.

JAECOO 7 Evolve opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: OMODA | JAECOO Türkiye