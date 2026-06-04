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Bilim Kurgu Filmlerini Aratmayan Dünyanın İlk Linux Akıllı Gözlüğü Monako Glass Tanıtıldı

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Çinli Monako Research isimli bir girişim, dünyanın ilk gözlük formunda Linux bilgisayarı olarak nitelendirdiği Monako Glass akıllı gözlüklerini duyurdu.

Bilim Kurgu Filmlerini Aratmayan Dünyanın İlk Linux Akıllı Gözlüğü Monako Glass Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her geçen gün daha da yaygınlaşan akıllı gözlükler geleceğin teknolojilerinden biri olarak görülüyor. Öyle ki Apple’dan Samsung’a kadar dev firmalar da bu konuda çalışmalara başladılar. Tabii ki dünyanın dört bir yanından farklı firmalardan da gözlük hamleleri geliyor.

Şimdi ise Çinli Monako Research isimli Çinli bir girişimden böyle bir hamle geldi. Firma, dünyanın ilk gözlük formunda Linux bilgisayarı olarak nitelendirdiği akıllı gözlüğü Monako Glas’ı tanıttı.

İçerikten Görseller

Bilim Kurgu Filmlerini Aratmayan Dünyanın İlk Linux Akıllı Gözlüğü Monako Glass Tanıtıldı
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Karşınızda Linux tabanlı akıllı gözlük Monako Glass

Şirketin patronu Candy Yue tarafından X’te yapılan bir paylaşımla duyurulan Monako Glas, günlük kullanıma uygun hafif bir yapıya klasik bir gözlük tasarımıyla geliyor. Öyle ki yalnızca 48 gramlık ağırlığı var. Bu kadar hafif olmasına rağmen güçlü performans gösterebilmesiyle dikkat çekiyor. Ekranlı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Cihazın en dikkat çekici özelliği kullanıcının burnunun üzerine yerleştirilen ve burun kemiğinden gelen titreşimleri dinleyen kemik iletimli mikrofonu. Bu sayede yapay zekâ destekli cihaz, çok gürültülü ortamlarda bile kullanıcının sesini anlayabiliyor ve komutları yerine getirebiliyor.

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Gözlükler ayrıca 0,5 TOPS NPU tarafından desteklenen yerleşik bir görüntü işleme motoruna da sahip. Böylece kullanıcıların menülerde gezinmek ve uygulamalarla jestler aracılığıyla etkileşim kurmak için ellerini kullanabilmesi mümkün hâle geliyor. Videoda nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Ayrıca Codex ve Claude Code gibi uygulamalarla çalışma özelliği de var. Böylece sesli komutlar gibi yollarla cihaz üzerinden uygulama bile oluşturabiliyorsunuz.

Tüm bunlar, cihazın MonoOS ismi verilen özel bir Linux tabanlı işletim sistemi sayesinde mümkün hâle geliyor. Bu işletim sistemi, uygulamaları minimum bellek kullanımıyla (sadece 200 ila 500 KB kadar düşük) çalıştırmak için Lua uygulama katmanı adı verilen bir şey kullanıyor. Cihazın 300 mAh bataryayla 4 saat ekranlı, 8 saat ise normal kullanım sunabildiğini belirtelim. Gözlükler hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Ne zaman satışa sunulacağı, fiyatı ve diğer detayları bilinmiyor.

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