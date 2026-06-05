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Skoda'nın Yeni Yedi Koltuklu Elektrikli Modeli Peaq Görücüye Çıktı: 610 Km Menzile Sahip!

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Skoda, yeni elektrikli modeli Peaq'ın resmî tasarım çizimlerini yayınladı.

Skoda'nın Yeni Yedi Koltuklu Elektrikli Modeli Peaq Görücüye Çıktı: 610 Km Menzile Sahip!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Skoda, henüz kanlı canlı göremesek de yeni amiral gemisi Peaq’in resmî tasarım çizimlerini yayınladı. 23 Haziran’da Fransa’da dünya prömiyeri yapılacak olan bu yedi kişilik devasa SUV, markanın alışılmış kalıplarını yıkmaya hazır.

İlk sürpriz isimde gizli. Skoda, elektrikli modellerindeki o meşhur "E" harfi takıntısından (Enyaq, Elroq, Epiq) vazgeçmiş. Anlaşılan o ki her arabaya aynı harfle başlamak global alıcılar için biraz sıkıcı olmaya başlamıştı.

İçerikten Görseller

Skoda'nın Yeni Yedi Koltuklu Elektrikli Modeli Peaq Görücüye Çıktı: 610 Km Menzile Sahip!
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Heybetli tasarıma sahip

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"Modern Solid" adı verilen yeni tasarım diliyle şekillenen Peaq; keskin hatları, T şeklindeki incecik LED farları ve "Tech-Deck Face" adı verilen parlak siyah ön paneliyle tam bir görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 4.9 metre uzunluğundaki bu dev, Skoda’nın tarihindeki en büyük binek araç unvanını eline alıyor.

Arka kapıları ters açılan o fütüristik konsept tasarımları da unutun. Peaq yere basan, seri üretime hazır ve neredeyse geniş bir aile vanı kadar işlevsel hatlara sahip.

Tek şarjla 610 km menzil

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Volkswagen Grubu’nun güncellenmiş MEB platformu üzerine kurulan araç, iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor:

  • Giriş Seviyesi (Peaq 60): 63 kWh batarya, 201 beygir güç ve 430 km menzil.
  • Zirve Noktası (Peaq 90): 91 kWh batarya, çift motorlu dört çeker seçeneğiyle 295 beygir güç ve tam 610 km menzil.

Üstelik kahve molası kadar kısa sürede şarj oluyor. Bataryayı %10'dan %80'e çıkarmak sadece 28 dakika sürüyor.

Şimdilik fiyat noktasında bir bilgi yok ama gelişmeler oldukça aktarmaya devam ediyor olacağız.

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Araba Elektrikli Araba Skoda

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