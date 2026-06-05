Haziran 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Hem Tiggo 7 Hem Tiggo 8’de İndirim Var

Chery’nin Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Yeni Tiggo 7 ve Yeni Tiggo 8 modelleri yer alıyor. Tiggo 7’de kampanyalı başlangıç fiyatı 2.135.000 TL olurken, Tiggo 8’de 2025 model yılı için 2.536.000 TL’lik kampanyalı fiyat paylaşıldı.

Chery, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın SUV ürün gamındaki Yeni Tiggo 7 ve Yeni Tiggo 8 modelleri yer alıyor.

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Bu içerikte Chery’nin Haziran 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Listede yer alan kampanyalı fiyatların takas desteği için geçerli olduğu belirtiliyor. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Chery fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Tiggo 8 2.658.000 TL 2.536.000 TL Yeni Tiggo 7 2.270.000 TL 2.135.000 TL

Yeni Tiggo 8 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI Prestige 145hp 7DCT - 2025 2.658.000 TL 2.536.000 TL 1.6 TGDI Prestige 145hp 7DCT - 2026 2.800.000 TL -

Yeni Tiggo 8, Chery’nin SUV ürün gamında daha geniş kullanım beklentilerine hitap eden modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Prestige donanım seviyesiyle sunulan araçta 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri ayrı ayrı fiyatlandırılıyor. Kampanyalı fiyat ise listede 2025 model yılı için paylaşılıyor.

Yeni Tiggo 8 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Tiggo 7 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI Prestige 4x2 145hp 7DCT - 2025 2.270.000 TL 2.135.000 TL 1.6 TGDI Prestige 4x2 145hp 7DCT - 2026 2.370.000 TL 2.235.000 TL 1.6 TGDI Prestige 4x4 145hp 7DCT - 2026 2.580.000 TL 2.391.000 TL

Yeni Tiggo 7, Chery’nin SUV sınıfındaki modellerinden biri olarak hem 4x2 hem de 4x4 seçenekleriyle listede bulunuyor. Haziran 2026 fiyat listesinde 2025 ve 2026 model yılı versiyonları görünen araçta, kampanyalı fiyatlar tüm paylaşılan versiyonlar için ayrı ayrı belirtiliyor.

Yeni Tiggo 7 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Chery Türkiye