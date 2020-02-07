Eni isimli bir petrol ve doğal gaz şirketi, yeni nesil süper bilgisayarı HPC-5'i tanıttı. Pek çok teknoloji devinin iş ortaklığında oluşturulan HPC-5, endüstriyel amaçlı olarak kullanılabilen dünyanın en güçlü süper bilgisayarı.

İtalya merkezli bir petrol ve doğalgaz şirketi olan Eni, yeni nesil süper bilgisayarı "HPC-5"i tanıttı. Bir petrol ve doğalgaz şirketinin süper bilgisayarla ne işi olabileceğini sorgulayabilirsiniz. Açık konuşmak gerekirse şirket, süper bilgisayarlara uzunca bir süredir sahip ve HPC-5, şirketin ilk ürünü değil. Eni yetkilileri, süper bilgisayar projelerinin dijital dönüşüm kapsamındaki çalışmalarından bir tanesi olduğunu vurguluyorlar.

HPC-5, şu ana dek piyasaya sürülmüş olan ve endüstriyel anlamda kullanım imkanı sunan dünyanın en hızlı süper bilgisayarı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR), Dell, Intel ve Nvidia gibi dev teknoloji şirketlerinin ortaklığıyla geliştirilmiş olan HPC-5, saniyede 52 milyon kere milyar işlem yapabilme kapasitesine sahip. Selefi olan HPC-4 ile birlikte de çalışabilen HPC-5, toplamda 70 milyon kere milyar işlemi bir saniyede yapabiliyor.

Yeni süper bilgisayarlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Eni CEO'su Claudio Descalzi, HPC-5'in benzersiz özelliklere sahip olduğunu ve dünyanın en iyi altyapısını kullandığını açıkladı. HPC-5'in şirket için çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Descalzi, bu süper bilgisayar sayesinde bilgi işlem sistemlerinin önemli ölçüde güçleneceğini ve klasik sistemlerin yapamayacağı hesaplamaların, HPC-5 ile anında yapılabileceğini vurguladı.

Bu süper bilgisayar, Eni'ye onlarca katkı sağlayacak. Öyle ki şirket, HPC-5 sayesinde yeni enerji kaynaklarını çok daha hızlı tespit edebilecek, manyetik hapsetme işlemlerini kolayca yapacak ve iklim ve çevre teknolojileri üzerinde çalışabilecek. Üstelik Eni, bunca avantajı farklı şirketlerin ortaklığıyla da sürdürebilecek.