Toshiba, normal bilgisayarları süper bilgisayarlardan daha hızlı hale getiren "Simüle Edilmiş Çatallanma Algoritması" isminde yeni bir sistem geliştirdi. Söz konusu algoritma hem bireysel PC hem de sunucularda kullanıyor. Toshiba şimdi, yeni algoritmasını pazarlamaya hazırlanıyor.

Süper bilgisayarlar, hayatımıza yeni yeni girmeye başlamış cihazlar. Şu an için fazlasıyla büyük bütçeler aracılığıyla oluşturulabilen süper bilgisayarlar, normal bir bilgisayarın kısa sürede yapamayacağı hesaplamaları saniyeler içerisinde çözümleyebiliyor. Ancak şimdi, teknoloji devi Toshiba tarafından yeni bir algoritma geliştirildi ve bu algoritma, normal bilgisayarları süper bilgisayardan daha da hızlı hale getiriyor.

Toshiba'nın yeni algoritmasının başında, şirketin deneyimli mühendislerinden Hayato Goto bulunuyor. Goto, bu algoritma fikrini ilk kez 2015 yılında ortaya atmıştı. Ancak yapılması gereken çalışmalar ve sistemin oturması günümüze kadar sürdü ve artık nihayet Toshiba, "Simüle Edilmiş Çatallanma Algoritması"nı resmen duyurdu.

Toshiba, standart PC'leri süper bilgisayar seviyesinde hızlandırıyor

Hayato Goto, bu algoritmanın geliştirilmesinde yine Toshiba'nın önemli bir başka ismi olan Kosuke Tatsumura ile birlikte çalıştı. Bilgisayar sektörüne adeta yıldırım gibi düşen bu algoritma, hem tek bir bilgisayar hem de bir sunucu aracılığıyla kullanılabiliyor. Üstelik Tatsumura, bu algoritmanın sunucular aracılığıyla herhangi özel bir soğutma sistemi olmadan kullanılabileceğini söylüyor.

Simüle Edilmiş Çatallanma Algoritması, "FPGA" olarak isimlendirilen devreleri kullanıyor. "Alanda programlanabilir kapı dizileri" olarak isimlendirilen bu yapılar, programlanabilir mantık blokları ve bu bloklar arasındaki bağlantıları bir araya getiren devrelerden oluşuyor. Algoritma, FPGA devrelerini kullanırken lazer tabanlı kuantum bilgisayarlardan daha iyi bir performans sunuyor.

Söz konusu algoritmanın temel mantığı, şirketin kendi kuantum bilgisayar teorisinden türetilmiş durumda. Öyle ki bu sistem, 2.000 parçacığın hareketi ve 2.000 tam bağlantılı değişkenle birlikte çalışıyor ve kuantum bilgisayarların sahip olduğu problem çözme yeteneğine sahip hale geliyor. Ayrıca sistem, hesaplama sürecinde de fazlasıyla hassas davranıyor ve neredeyse hata yapmıyor.

Toshiba şimdi, geliştirdiği algoritmayı ticari olarak pazarlamayı planlıyor. Şirketin hedef kitlesi ise sosyal ağlar, borsa kuruluşları ve imalat şirketleri. Böylelikle Toshiba, hem sektördeki önemli bir boşluğu doldurmuş olacak hem de pek çok şirket kuantum bilgisayarlardan çok daha düşük maliyetlerle önemli bir güce sahip bilgisayarlara kavuşmuş olacak.