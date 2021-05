2021 Yılında Çıkmış ve Çıkacak En İyi Animasyon Filmleri

Tam da ihtiyacımız olduğu gibi 2021'de içimizi ısıtacak birbirinden güzel animasyon filmlerini sizler için derledik.

Animasyon filmlerinin sadece çocuklar için olduğunu düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. Her yıl olduğu gibi 2021'de de sevenlerinin dört gözle beklediği bir sürü animasyon filmi çıktı veya çıkacak. Biz de bu filmlerden en iyilerini çıkmış olanlardan başlayıp yakında çıkacak olanlara doğru kronolojik olarak sıraladık.

Bu yıl animasyon severleri bekleyen bazı sevindirici haberler var. Mesela yedi yıl aradan sonra nihayet yeni bir Studio Ghibli filmi izleyeceğiz! Disney de yakın zamanda tam beş tane film çıkarmaya hazırlanıyor.

2021’nin merakla beklenen animasyon filmleri:

Müzikal ve neşeli bir çocuk filmi: Timsah Çocuk Arlo

Çıkış tarihi: 16 Nisan 2021

Seslendirenler: Michael J. Woodard, Mary Lambert, Brett Gelman

Türü: Animasyon, macera, komedi

IMDb puanı: 6,9

Genç bir insansı timsah, hiç tanımadığı babasıyla buluşma ümidiyle bataklığından çıkıp büyük şehre doğru yola koyulur ve yolda kendisine eşlik edecek bir dizi renkli karakterle karşılaşır. Müzikal tadındaki bu filmi Netflix’ten izlemek için tıklayın.

Dünya dışı bir gezegende, antik bir uygurlıkta erjerhaların peşinde: Raya ve Son Ejderha

Çıkış tarihi: 13 Mayıs 2021

Seslendirenler: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan

Türü: Animasyon, macera, aksiyon

Film, antik bir uygarlığın yaşadığı, Dünya’ya benzerliğiyle dikkat çeken Kumandra adlı bir krallıkta geçiyor. Filmde korkusuz savaşçı Raya’nın son ejderhayı bulma serüvenini seyrediyoruz.

Disney'in 2021 sürprizlerinden: Luca

Çıkış tarihi: 18 Haziran 2021 (Türkiye)

Seslendirenler: Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Maya Rudolph

Türü: Animasyon, macera, komedi

İtalyan Rivierası’nda bir insan ile insan kılığına girmiş sevimli bir deniz canavarı arasında beklenmedik ama güçlü bir dostluk gelişir...

Jordan'dan sonra şimdi sıra James'te: Space Jam: Yeni Efsane

Çıkış tarihi: 16 Temmuz 2021 (Türkiye)

Seslendirenler: LeBron James, Zendaya, Sonequa Martin-Green

Türü: Animasyon, macera, komedi

NBA yıldızı LeBron James, Looney Tunes ve diğer tanınmış Warner Bros karakterlerinin yaşadığı bir evrende kaybolur ve olaylar gelişir. Filmde LeBron James’i Bugs Bunny ve Looney Tunes karakterleriyle iş birliği içinde izleyeceğiz.

Otel Transilvanya 4

Çıkış tarihi: 6 Ağustos 2021 (Türkiye)

Seslendirenler: Kathryn Hahn, Fran Drescher, Andy Samberg

Türü: Animasyon, macera, komedi

Her yeni Otel Transilvanya filmi bir öncekinden daha fazla hasılat yaptığı için seriye bir yenisi eklenmesi kaçınılmazdı. Otel Transilvanya 4 ile ilgili en ilginç detay, filmin çıkışına az bir zaman kalmasına rağmen konusunun açıklanmamış olması. Filmde neler olacağını henüz bilmiyoruz.

Nickeledeon'dan aile filmi: Paw Patrol: The Movie

Çıkış tarihi: 20 Ağustos 2021 (Türkiye)

20 Ağustos 2021 (Türkiye) Seslendirenler: Dax Shepard, Iain Armitage, Randall Park

Dax Shepard, Iain Armitage, Randall Park Türü: Animasyon, macera, komedi

Ryder ve yavru köpekler Adventure City’ye göreve çağrılırlar. Görevleri; Başkan Humdinger’ın zaten hareketli olan başkenti kaos şehrine dönüştürmesini engellemek…

Patron Bebek 2: Aile Şirketi

Çıkış tarihi: 17 Eylül 2021

Seslendirenler: Ariana Greenblatt, James Marsden, Jeff Goldblum

Türü: Animasyon, macera, aksiyon

Aile Şirketi, 2017’de çıkan Patron Bebek filminin devamı. Templeton kardeşler artık büyüyüp hayat şartları sebebiyle ayrı düştü. Ama yeni bir Patron Bebek parlak bir fikirle onları yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Böylece aile şirketi fikri doğuyor…

The Addams Family 2 (Addams Ailesi 2)

Çıkış tarihi: 1 Ekim 2021 (Türkiye)

Seslendirenler: Chloë Grace Moretz, Charlize Theron, Oscar Isaa

Türü: Animasyon, macera, komedi

2019’da çıkan Addams Ailesi filminin devamı olan Addams Ailesi 2’de Addams’ları bir öncekinden daha çılgın maceralara yelken açarken izleyeceğiz.

Sing 2 (Şarkını Söyle 2)

Çıkış tarihi: 1 Ekim 2021 (Türkiye)

Seslendirenler: Chloë Grace Moretz, Charlize Theron, Oscar Isaa

Türü: Animasyon, macera, komedi

2016’da çıkan Sing (Şarkını Söyle) filminin devamı geliyor. Bu macerada Buster Moon ve arkadaşları rock yıldızı Clay Calloway’i yeni bir şovun açılışında kendilerine katılması için ikna etmek zorunda.

Extinct

Çıkış tarihi: 1 Ekim 2021

Seslendirenler: Adam Devine, Rachel Bloom, Ken Jeong

Türü: Animasyon, macera, komedi

Film, nesli tükenmiş olan donut biçimli tüylü yaratıkların kendi türlerini yok olmaktan kurtarmak için zamanda yolculuk edip 1835 yılından günümüzde Şangay'a gelmesini konu alıyor.

Earwig and the Witch

Çıkış tarihi: Türkiye için bilinmiyor

Seslendirenler: Kokoro Hirasawa, Shinobu Terajima, Etsushi Toyokawa, Gaku Hamada, Sherina Munaf, Yuji Ueda

Türü: Animasyon, macera, aile

Ruhların Kaçışı, Komşum Totoro, Ponyo gibi efsane filmlere imza atan Studio Ghibli’den yeni bir film daha! Earwig and the Witch, ailesini kaybedince başka biri tarafından evlat edinilen Earwig’in hikayesini anlatıyor. Yeni annesinin evine doğru yola çıkan Earwig, bir cadı tarafından evlat edinildiğini bilmiyor…

Studio Ghibli’nin son filmi 2014’te çıkan When Marnie Was There filmiydi. Nihayet Earwig and the Witch ile yeni bir Studio Ghibli filmine kavuştuk. Ayrıca bu film şirketin ilk tamamen bilgisayarda yapılmış animasyonu olması açısından önemli.

Tom ve Jerry

Çıkış tarihi: Türkiye için bilinmiyor

Seslendirenler: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost

Türü: Animasyon, macera, komedi, aile

Fragmanı izlerseniz göreceksiniz, bu Tom ve Jerry filmi aslında tamamen animasyon değil. Filmde ezeli düşmanlar olan Jerry ile Tom’un arasında çıkan kaotik kavgayı izliyoruz. O sırada Jerry Royal Gate Otel’de kalıyor. Tom da ona büyük gün olan düğün günü öncesinde şoförlük etmek üzere kiralanmış durumda.

Wish Dragon (Sihirli Ejder)

Çıkış tarihi: Türkiye için bilinmiyor

Seslendirenler: John Cho, Jimmy Wong, Natasha Liu Bordizzo

Türü: Animasyon, macera, komedi

Sihirli Ejder’in ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama Netflix tarafından seçildiği için 2021’de geleceği kesin. Günümüzde Çin’de geçen film, bir erkek çocuk ve dilekleri gerçeğe dönüştürebilen bir ejderhanın hikayesini anlatıyor.