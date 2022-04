Otomobilseverler bilir, araba tutkusu bambaşkadır. Özellikle iyi bir araba oyununun verdiği zevk, gerçek bir araç sürme deneyiminden bile çok daha keyifli olabilir. İster PC’de ister mobilde oynayabileceğiniz pek çok araba oyunu var. Gelin PC ve mobil için en iyi araba oyunlarından bazılarına yakından bakalım ve öne çıkan özelliklerini görelim.

Bilenler bilir, araba tutkusu çoğu kişide ilk gençlik yıllarında başlar ve konu hakkında araştırmalar yaptıkça daha derinleşir. Erkeklerle özdeştirilen bir durum olsa da otomobilsever kadınların sayısı hiç de azımsanacak gibi değildir. Araba fiyatlarını şöyle bir incelediğimiz zaman çoğumuzun bu tutkusu kursağında kalıyor ama neyse ki en az gerçek bir sürüş deneyimi kadar keyif veren araba oyunları var.

Araba oyunları oldukça geniş bir başlık oluşturuyor. Bu başlık altında değerlendirilen oyunlardan çoğu yarış türünde olsa da bazıları rol yapma oyunu seviyesinde bir oynanış sunuyor. Son yıllarda artan mobil cihaz kullanımı ile birlikte mobil cihazlar için geliştirilen pek çok yeni araba oyunuyla da tanıştık. Gelin PC ve mobil için en iyi araba oyunlarından bazılarına yakından bakalım ve öne çıkan özelliklerini görelim.

PC ve mobil için en iyi araba oyunları:

Mobil cihazınızda gerçek bir efsane: Asphalt 9: Legends

Geliştirici: Gameloft SE

Boyut: Cihaza göre değişir

Puan: 4,5

İndirme sayısı: 50 milyon +

Efsane araba oyunu Asphalt, yarış heyecanını Gameloft SE tarafından geliştirilen Asphalt 9: Legends ile mobil cihazlarınıza taşıyor. Oyunda Ferrari, Porsche, Lamborghini ve W Motors gibi önemli markalara ait araçlar sürebiliyorsunuz. Otomatik ve manuel yarış kontrolü, özel etkinlik ve kariyer modu, çok oyunculu mod ve yarış kulübü gibi özellikleri ile Asphalt 9: Legends en sevilen mobil araba oyunlarından bir tanesi.

Hiper gerçekçi sürüş deneyimi: CSR 2 Drag Racing Car Games

Geliştirici: NaturalMotionGames Ltd

Boyut: 117 MB

Puan: 4,6

İndirme sayısı: 50 milyon +

NaturalMotionGames Ltd tarafından geliştirilen CSR 2 Drag Racing Car Games, oyunseverlere hiper gerçekçi bir sürüş simülasyonu sunuyor. Oyunda Ferrari SF90 Stradale, McLaren Senna, Bugatti La Voiture Noire gibi önemli markalara ait araçlar sürebiliyorsunuz. Çevrimdışı sürüş modu ve gerçekçi drift deneyimi ile dikkat çeken CSR 2 Drag Racing Car Games’te ilerledikçe yeni araçlar açıyor ve galerinizi bir dönemin efsane araçlarıyla süsleme şansı yakalıyorsunuz.

Dünyanın farklı noktalarında yarışın: Real Racing 3

Geliştirici: ELECTRONIC ARTS

Boyut: 44 MB

Puan: 4,4

İndirme sayısı: 10 milyon +

ELECTRONIC ARTS tarafından geliştirilen Real Racing serisinin üçüncü oyunu olan Real Racing 3’te dünyanın 19 farklı noktasında bulunan 40 farklı pistte kıyasıya yarışabilirsiniz. Porsche, Bugatti, Chevrolet, Aston Martin ve Audi gibi 43 önemli markaya ait 250’den fazla araç sürebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı yarış deneyimi sayesinde dünyanın farklı noktalarında bulunan insanlarla aynı anda yarışabilir ve 4 binden fazla etkinliğe katılarak herkese usta bir sürücü olduğunuzu gösterebilirsiniz.

Efsane mobilde devam ediyor: Need for Speed No Limits

Geliştirici: ELECTRONIC ARTS

Boyut: 92 MB

Puan: 4,4

İndirme sayısı: 100 milyon +

Need for Speed efsanesi, ELECTRONIC ARTS tarafından geliştirilen Need for Speed No Limits ile mobil cihazlarınızda devam ediyor. Oyunda Bugatti, Lamborghini, McLaren, Pagani, Koenigsegg, Hennessey gibi önemli markaların araçlarını sürebiliyorsunuz. Oyun içi özelleştirme seçenekleri sayesinde sahip olduğunuz aracın 2.5 milyon, evet milyon, farklı versiyonunu oluşturabilirsiniz. Farklı pistlerde yapılan farklı zorluk seviyelerindeki binden fazla yarışta birinci olmaya çalışın.

Zorluk seviyesini kendiniz belirleyin: GRID Autosport

Geliştirici: Feral Interactive

Boyut: 74 MB

Puan: 4,3

İndirme sayısı: 100 bin +

Feral Interactive tarafından geliştirilen GRID Autosport, kullanıcılara ücretli olarak sunulan bir araba oyunu ancak oyunu bir kez satın aldıktan sonra bir daha hiçbir uygulama içi satın alma seçeneği ile karşılaşmıyorsunuz. Yani oyunu satın aldığınız zaman yüzden fazla araç ve yüzden fazla pistin tüm özellikleri sizin oluyor. Yarışların zorluk seviyesini kendinize göre belirleyerek zaman içinde ustalaşabilirsiniz. Sahip olduğunuz tüm araçlar üzerinde sayısız özelleştirme yapabilirsiniz.

Resmi Formula 1 mobil oyunu: F1 Mobile Racing

Geliştirici: ELECTRONIC ARTS

Boyut: 60 MB

Puan: 3,8

İndirme sayısı: 10 milyon +

ELECTRONIC ARTS tarafından geliştirilen F1 Mobile Racing, resmi bir FIA Formula One World Championship oyunudur. Gerçek F1 yarışlarında olduğu gibi bu oyunda da bir ekibiniz ve bir aracınız var. Dilediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz bu araç ile gerçek F1 pistlerindeki yarışlara katılıyorsunuz. Rakipleriniz Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc ve Fernando Alonso gibi dünyaca ünlü yarışçılar. Başarı kazandıkça ekibinizi ve aracınızı geliştirebiliyorsunuz.

Gerçek yarış sürücüleri tarafından onaylandı: Street Kart Racing - No Limit

Geliştirici: Fat Cigar Productions Ltd

Boyut: 943 MB

Puan: 4,6

Fat Cigar Productions Ltd tarafından yalnızca iOS işletim sistemine sahip mobil cihaz kullanıcıları için özel olarak geliştirilen Street Kart Racing - No Limit de kullanıcılarına ücretli olarak sunuluyor. Oyunun en dikkat çeken özelliği ise gerçek yarış sürücüleri tarafından test edilmiş ve onaylanmış olmasıdır. Bir go kart yarış oyunu olan Street Kart Racing - No Limit ile yarışlara katılıyor, başarılar elde ediyor ve aracınızı geliştiriyorsunuz.

Netflix abonelerine özel: Asphalt Xtreme

Geliştirici: Netflix, Inc.

Boyut: 1.1 GB

Puan: 4.2

İndirme sayısı: 1 milyon +

Netflix, Inc. imzalı Asphalt Xtreme, Netflix abonelerine özel olarak geliştirilen bir yarış oyunu. Eğer Netflix abonesiyseniz herhangi bir ek ücret ödemeden Asphalt efsanesini Asphalt Xtreme ile mobil cihazlarınızda deneyimleyebilirsiniz. Oyuna 4x4 bir monster araç ile başlıyorsunuz. Beş farklı oyun modunda, 1100’den fazla mücadeleye katılarak ustalığınızı gösterme şansınız var.

Gerçekçi pist deneyimi: Rush Rally 3

Geliştirici: Brownmonster Limited

Boyut: 141 MB

Puan: 4,5

İndirme sayısı: 50 bin +

Brownmonster Limited tarafından geliştirilen Rush Rally serisinin üçüncü oyunu olan Rush Rally 3 ile gerçekçi bir ralli yarış deneyimi sizi bekliyor. 72 farklı pistte karlı, yağmurlu, güneşli, çakıllı, asfalt gibi pek çok farklı özelliğe sahip yol deneyimi yaşıyorsunuz. Oyunda çevrimdışı olarak ya da multiplayer modunda yarışabiliyorsunuz. Yarışlarda başarı kazandıkça garajınıza yeni bir araba ekliyor ve arabalarınızı dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Piyasadaki en gerçekçi grafikler: Rebel Racing

Geliştirici: Hutch Games

Boyut: Cihaza göre değişir

Puan: 4,4

İndirme sayısı: 10 milyon +

Gerçekçiliği lisanslanmış bir sürüş deneyimi sunan ve Hutch Games tarafından geliştirilen Rebel Racing, piyasadaki en gerçekçi grafikleri sunduğunu iddia ediyor. Dünyanın en iyi yarışçılarıyla karşılaştığınız oyun boyunca kazandığınız her bir başarı sonunda garajınızı genişletiyor ve efsane araçlara sahip oluyorsunuz. Başarılarınız arttıkça garajınızdaki tüm araçları özelleştirerek gücünüze güç katabilirsiniz.

Mini yarış heyecanı: Table Top Racing: World Tour

Geliştirici: Playrise Digital Ltd

Boyut: 93 MB

Puan: 3,7

İndirme sayısı: Bin +

Playrise Digital Ltd tarafından geliştirilen Table Top Racing: World Tour oyununda birbirinden farklı 16 benzersiz minyatür yarış arabası sürebiliyorsunuz. Kullanıcılarına ücretli olarak sunulan Table Top Racing: World Tour’da 30’dan fazla yarış pistinde 180’den fazla yarış, oyuncuları bekliyor. 8 farklı güç seviyesi ve 6 farklı oyun modu ile dilerseniz tek başınıza, dilerseniz arkadaşlarınızla kıyasıya yarışabilirsiniz.

Basitliğin en eğlenceli hali: Thumb Drift - Furious Racing

Geliştirici: SMG Studio

Boyut: 96 MB

Puan: 3,9

İndirme sayısı: 5 milyon +

SMG Studio tarafından geliştirilen Thumb Drift - Furious Racing, son derece basit ama keyifli bir oynanışa sahip. Oyunda iki tip araba var. Yani tüm kontrol sizin elinizde ama oyunda başarı kazandıkça bu iki tip arabanın yüzden fazla modelinin kilidini açabilirsiniz. Tek parmağınızla kolayca kontrol edebileceğiniz aracınızı 6 farklı pistte yarıştırabilirsiniz. Özel modları sayesinde oyun deneyiminizi çok daha keyifli ve hırslı bir hale getirebilirsiniz.

Açık uçlu karşılaşmalar: Forza Horizon 4

Tür: Yarış

Metacritic puanı: 88

Geliştirici: Playground Games

Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Forza Horizon 4, Forza Horizon efsanesinin dördüncü oyunu. Büyük Britanya yollarında soluk kesen yarışlar sunan oyunda başarı kazandıkça yüzden fazla önemli marka tarafından geliştirilen 450’den fazla araç toplayabilirsiniz. Açık uçlu karşılaşmalar sayesinde sürüş ustalığınızı geliştirebilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçek pistler: GT Legends

Tür: Yarış, Simülasyon, Spor

Metacritic puanı: 84

Geliştirici: SimBin Studios AB

SimBin Studios AB tarafından geliştirilen ve SimBin tarafından yayınlanan GT Legends oyununda Imola, Monza, Donington ve Mondello Park gibi 25'ten fazla gerçekçi pist sizi bekliyor. 5 farklı zorluk seviyesi ile adım adım ustalaşabilirsiniz. Kariyer modu ile başarı basamaklarını adım adım tırmanabilir, çok oyunculu modu ile gerçek rakiplerle yarışabilir ve gerçekçi sesleri ile kendinizi oyunun ritmine kaptırabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun tepkilerini özelleştirebilirsiniz: Assetto Corsa

Tür: Yarış, Simülasyon, Spor

Metacritic puanı: 85

Geliştirici: Kunos Simulazioni

Kunos Simulazioni tarafından geliştirilen ve yayınlanan Assetto Corsa oyununda DirectX 11 grafik motorunun sunduğu gerçekçi deneyimi yakalayacaksınız. Oyun tepkilerini donanımlarınıza uygun olarak özelleştirebilirsiniz. Oyunda Abarth, Audi, BMW, Classic Team Lotus, Ferrari, KTM, Lamborghini, Lotus Cars, McLaren, Mercedes, Scuderia Glickenhaus, Pagani, Porsche, Tatuus gibi önemli markalara ait araçları sürebiliyorsunuz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Özel tasarım araçları sürün: DiRT Rally 2.0

Tür: Yarış, Simülasyon, Spor

Metacritic puanı: 82

Geliştirici: Codemasters

Codemasters tarafından geliştirilen ve Codemasters, Electronic Arts işbirliği ile yayınlanan DiRT Rally 2.0 oyununda Yeni Zelanda, Arjantin, İspanya, Polonya, Avustralya ve ABD’de bulunan gerçek ralli pistlerinde mücadele ediyorsunuz. VW Polo GTI R5, Mitsubishi Lancer Evolution X ve Citroen C3 R5 gibi efsane araçların da içinde olduğu 50’den fazla özel tasarım araç ile gerçekçi bir sürüş deneyimi sizi bekliyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Resmi Formula 1 PC oyunu: F1 2019

Tür: Yarış, Simülasyon, Spor

Metacritic puanı: 87

Geliştirici: Codemasters

Codemasters tarafından geliştirilen ve Codemasters, Electronic Arts işbirliği ile yayınlanan F1 2019, yeni versiyonları geliştirilmesine rağmen hala gerçek bir efsane olarak yerini koruyor. 2019 FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP resmi oyunu olan F1 2019 yarışlarında gerçek F1 pilotlarına karşı mücadele ederken Fernando Alonso ve Felipe Massa tarafından kullanılmış olan Ferrari F10 ile Lewis Hamilton ve Jenson Button tarafından kullanılan McLaren MP4-25 araçlarında gerçekçi bir sürüş deneyimi yakalayabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Efsanenin tadını çıkarın: Need For Speed: Hot Pursuit

Tür: Yarış

Metacritic puanı: 88

Geliştirici: Criterion Games

Criterion Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Need For Speed: Hot Pursuit oyunu ile Need For Speed efsanesi hız kesmeden devam ediyor. Oyunda ister polis, ister yarışçı olarak bir kariyer sahibi olabilirsiniz. Need For Speed Autolog modu sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Çöl, orman, deniz kenarı ve dağlık bölgelerde bulunan pistler ve Pagani Zonda Cinque ile Lamborghini Reventon gibi araçlar sayesinde gerçekçi bir yarış deneyimi yakalayabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arabalar maçın adamı: Rocket League

Tür: Yarış, Spor

Metacritic puanı: 86

Geliştirici: Psyonix LLC

Psyonix LLC tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rocket League ile arabalarla futbol oynamanın çılgın deneyimini yaşayın. Gerçekçi bir simülasyon sistemine sahip olan oyunda sezgisel kontrolü hissedeceksiniz. Özel sezon modları, milyarlarca farklı oyun kombinasyonu, 8 oyunculu çevrimiçi oyun modu, yerel çok oyunculu modu gibi özelliklerle öne çıkan oyunda başarı elde ettikçe yeni öğelerin kilidini açıyorsunuz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sayısız etkinliğe katılın: iRacing

Tür: Yarış, Simülasyon, Spor

Metacritic puanı: 79

Geliştirici: iRacing.com Motorsport Simulations, iRacing

iRacing.com Motorsport Simulations, iRacing tarafından geliştirilen ve yayınlanan iRacing oyununda NASCAR, IndyCar, Aussie Supercars, Grand Prix gibi pek çok farklı etkinlikte yarışabiliyorsunuz. 40’dan fazla pisti ve 150’den fazla aracı her yeni güncelleme ile arttıran oyunda 800’den fazla özel yarışa katılabilirsiniz. Dinamik pist yüzeyi sayesinde oyunculara gerçekçi bir yarış deneyimi sunuyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Önünüze ne gelirse parçalayın: Wreckfest

Tür: Yarış, Simülasyon, Spor

Metacritic puanı: 81

Geliştirici: Bugbear

Bugbear tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanan Wreckfest ile kırın, yakın ve parçalayın. Gerçekçi simülasyon deneyimi ile dikkat çeken oyunda araç parçaladıkça kulaklarınıza gerçek metal sesi geliyor. Oyunda başarı kazandıkça sahip olduğunuz araçları özelleştirerek benzersiz modeller yaratabilirsiniz. Çok oyunculu ve kariyer modu sayesinde rakiplerinize gerçek bir usta olduğunuzu gösterebilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

4K grafikleriyle gerçekçi deneyim: Burnout Paradise Remastered

Tür: Aksiyon, Macera, Yarış

Metacritic puanı: 82

Geliştirici: Stellar Entertainment, Criterion Games

Stellar Entertainment, Criterion Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Burnout Paradise Remastered, 4K grafikleriyle dikkat çekiyor. Paradise City yollarının birer yarış pistine döndüğü oyunda, yalnızca sokak kuralları hakim. Çok oyunculu modu sayesinde bu benzersiz yarış deneyimini arkadaşlarınızla birlikte yaşayabilirsiniz. Her yeni güncelleme ile birlikte oyuna yeni pistler ve araçlar ekleniyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

PC’de ve farklı işletim sistemlerine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz en iyi araba oyunlarından bazılarını listeledik ve kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizde var olan oyunlar arasından oynadıklarınız hakkındaki düşüncelerinizi ve listemizde olmasını istediğiniz farklı PC ve mobil araba oyunlarını yorumlarda paylaşabilirsiniz.