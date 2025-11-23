En İyi Battlefield Oyunları: Battlefield 6 Kaçıncı Sırada?

Oyun sektörünün en kült serilerinden biri olan Battlefield serisindeki en iyi oyunlar hangileri? Yeni çıkan Battlefield 6, ilk 10'a girebildi mi?

Geçmişten bugüne Battlefield serisi Call of Duty serisi ile büyük bir rekabet içindeydi. Bazı yıllar Battlefield, bazı yıllar Call of Duty daha iyi oyunlar çıkarsa da günümüzde özellikle de Battlefield 6 ile hâlâ Battlefield'ın sağlam bir kemik oyuncu kitlesi var.

Peki geçmişi tamamen ele alacak olursak, yıllardır çıkan Battlefield oyunları arasında en iyileri hangileriydi? Gelin, Metacritic puanlarını baz aldığımızda serideki en iyi oyunların hangileri olduğuna hep birlikte göz atalım.

10. Battlefield V

Serinin en gelişmiş silah mekaniklerine (gunplay) ve hareket sistemine sahiptir. Başlangıçtaki eleştirilere rağmen, siper inşa etme sistemi ve takım oyununu zorunlu kılan mekanikleriyle, özellikle Pasifik güncellemesinden sonra çok sağlam bir yere sahip olmuştur.

Çıkış Tarihi : 20 Kasım 2018

: 20 Kasım 2018 Metacritic Puanı: 81

9. Battlefield 4

"Levolution" mekaniği ile (gökdelen devirme, baraj patlatma) haritaların yapısını değiştirme imkanı sunan, serinin en dolu "sandbox" oyunlarından biridir. Devasa silah çeşitliliği ile modern savaş temasını sevenler için hâlâ serinin en keyifli oyunlarından biri.

Çıkış Tarihi : 29 Ekim 2013

: 29 Ekim 2013 Metacritic Puanı: 81

8. Battlefield 6

Serinin "özüne dönüş" projesi olarak çıkan oyun, Battlefield 2042'nin yarattığı hayal kırıklığını silmeyi başardı. Sınıf (Class) sisteminin geri dönüşü, modern savaş atmosferinin gerçekçiliği ve yeni "RedSec" modu ile hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan geçer not aldı. Özellikle harita tasarımlarında eski oyunların (BF3/BF4) mantığına dönülmesi büyük övgü topladı.

Çıkış Tarihi : 10 Ekim 2025

: 10 Ekim 2025 Metacritic Puanı: 83

7. Battlefield 1943

Sadece Pasifik cephesine odaklanan "az ama öz" felsefesinin en iyi örneğidir. Frostbite motorunu Pasifik adalarındaki yıkılabilir çevreyle birleştirmesi ve basit, eğlenceli yapısı sayesinde kısa sürede kült bir klasik hâline gelmiştir.

Çıkış Tarihi : 8 Temmuz 2009

: 8 Temmuz 2009 Metacritic Puanı: 83

6. Battlefield Vietnam

Oyuncuları yoğun ormanlara ve asimetrik savaşın içine bırakan, dönemin müzikleriyle (Wagner, CCR) harmanlanmış eşsiz bir atmosfer sunmuştur. ABD ateş gücü ile Vietkong tünel taktikleri arasındaki zıtlık, oynanışa büyük derinlik katmıştır.

Çıkış Tarihi : 14 Mart 2004

: 14 Mart 2004 Metacritic Puanı: 84

5. Battlefield: Bad Company 2

Yıkım mekaniğinin (Destruction 2.0) zirve yaptığı oyundur. Binaların tamamen yıkılabilmesi haritayı dinamik olarak değiştirir. Rush modunun mükemmelleştirildiği oyun, efsanevi ses tasarımı ve mizahi yönü güçlü hikâyesiyle unutulmazlar arasındadır.

Çıkış Tarihi : 2 Mart 2010

: 2 Mart 2010 Metacritic Puanı: 88

4. Battlefield 1

Birinci Dünya Savaşı temasını inanılmaz bir atmosfer ve prodüksiyon kalitesiyle sunmuştur. Operasyonlar modu, oyunculara bir cephe hattında ilerliyormuş hissini yaşatırken, savaşın kirli ve kaotik yapısını en iyi yansıtan oyunlardan biri olmuştur.

Çıkış Tarihi : 21 Ekim 2016

: 21 Ekim 2016 Metacritic Puanı: 88

3. Battlefield 3

Frostbite 2 motorunun gücüyle görsel ve işitsel bir şölen sunan oyun, modern savaş atmosferini en gerçekçi hissettiren yapımlardan biridir. "Caspian Border"daki araç savaşları ile "Operation Metro"daki piyade çatışmaları arasındaki denge, oyunun her tür oyuncuya hitap etmesini sağlamıştır.

Çıkış Tarihi : 25 Ekim 2011

: 25 Ekim 2011 Metacritic Puanı: 89

2. Battlefield 1942

Her şeyi başlatan efsane... 64 kişilik devasa sunucuları, aynı anda hem tank hem uçak hem de piyade savaşını mümkün kılarak FPS dünyasında devrim yaratmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın tüm cephelerini kapsayan bu oyun, oyunculara o güne kadar görülmemiş bir özgürlük sunmuştur.

Çıkış Tarihi : 10 Eylül 2002

: 10 Eylül 2002 Metacritic Puanı: 89

1. Battlefield 2

Modern Battlefield deneyiminin temelini atan, serinin en taktiksel ve derinlikli yapımıdır. Komutan (Commander) modu, manga sistemi ve iletişim mekanikleriyle sadece nişan almayı değil, takım oyununu ve stratejiyi zorunlu kılmıştır. "Strike at Karkand" gibi efsanevi haritaları ve araç-piyade dengesiyle hâlâ serinin en iyi oyunu konumunda.

Çıkış Tarihi : 21 Haziran 2005

: 21 Haziran 2005 Metacritic Puanı: 91

Peki sizce Battlefield serisinin en iyi oyunu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.