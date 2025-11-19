Tümü Webekno
Half-Life 3'ün Geleceğine Dair En Ufak Açıklama Yokken Neden Herkes Half-Life 3 Geliyormuş Gibi Paylaşımlar Yapmaya Başladı?

Half-Life 3 yıllardır beklenen oyunlardan biri ve son günlerde sosyal medya ciddi anlamda çalkalanıyor. Peki oyun gerçekten yakında tanıtılacak mı yoksa her şey bir dizi söylentiden mi ibaret?

Half-Life 3'ün Geleceğine Dair En Ufak Açıklama Yokken Neden Herkes Half-Life 3 Geliyormuş Gibi Paylaşımlar Yapmaya Başladı?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Half-Life hayranları sosyal medyada yeniden büyük bir heyecana kapılmış durumda. Hatta Half-Life subreddit’i de hem umut dolu hem de alaycı paylaşımlarla kaynıyor.

Nedeni pek tabii tahmin edebileceğiniz üzere yine Half-Life 3 ile ilgili. Günlerdir ortada yeni oyunun açıklanacağına dair neredeyse hiçbir sağlam kanıt olmamasına rağmen, internet bir kez daha “HL3 confirmed” ateşiyle yanıyor.

Peki bu hype'ın kaynağı ne?

2

Bu kez ortada büyük bir sızıntı ya da güvenilir bir ipucu yok. Heyecanın dayandırıldığı “kanıtlar” ise şöyle:

  • Half-Life: Alyx, 18 Kasım 2019’da duyurulmuştu… Bugün de 18 Kasım.
  • Half-Life 1 19 Kasım’da, Half-Life 2 ise 16 Kasım’da çıkmıştı… Yani bu da bir Kasım geleneği demek?
  • Ve son olarak Geoff Keighley’nin attığı 👀 emojisi…

Ama yeni bir Half-Life gerçekten geliyor olabilir

3

Her ne kadar bugün duyuru beklemek aşırı iyimser olsa da birçok kişi Valve’ın yeni bir Half-Life üzerinde çalıştığını düşünüyor.

  • Half-Life 2’nin geçen yılki yıldönümü için yapılan özel kutlamalar
  • Gabe Newell’ın “seride hâlâ yapılacak işler var” şeklindeki hafif iması
  • Half-Life: Alyx’in finalinin yeni bir oyuna açık kapı bırakması

Ayrıca Valve’ın yakında çıkarması beklenen Steam Frame VR ve yeni Steam Machine için özel bir oyun hazırlaması mantıklı bir hamle olurdu. Bu da doğal olarak Half-Life 3 söylentilerini alevlendiriyor.

Valve’ın öngörülemezliği her şeyi daha da gizemli kılıyor

4

Valve bazen basına önceden haber veriyor, bazen bir akşam sessizce bir blog yazısı paylaşıyor, bazen de hiçbir şey söylemeden yeni oyunları doğrudan piyasaya yayılıyor.

Keza Deadlock bunun son örneği: Oyun, Valve duyurmadan önce bile subreddit’te test oyuncularınca konuşuluyordu ancak bu kez güvenilir bir sızıntı yok. Yeni Half-Life’ın ne durumda olduğuna dair ciddi bir bilgi de bulunmuyor.

Yani kısaca şu an her şey söylentilerden ibaret

5

Belki Valve bu kez gerçekten büyük bir sürpriz yapar. Belki de Kasım ayının büyüsüne kapılan internet yine kendi kendine heyecan yaratmıştır. “Valve Time” denen şey de tam olarak bu... Şirket ne isterse, ne zaman isterse onu yapıyor.

