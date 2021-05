Sağlıklı Yemekler İçin En İyi 8 Buharlı Pişirici

Kolesterol, damar tıkanıklığı ve benzeri hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmek şart. Yağsız yemekleri yüksek lezzette pişirmek için de buharlı pişirici modellerinin eline başka hiçbir ürün su dökemiyor. Bu içeriğimizde, yiyeceklerinizi hem sağlıklı hem de lezzetli şekilde pişirebileceğiniz en iyi buharlı pişirici modellerine yakından bakıyoruz.

Sağlıklı yaşamın en önemli adımlarından biri şüphesiz sağlıklı beslenmedir. Evde yaptığımız klasik yemeklerin sağlıklı olduğu düşünülse de özellikle pişirme sırasında bolca kullanılan yağlar, kolesterol riski oluşturuyor ve aslında bir nevi sağlıksız yemekler yememize sebep oluyor. Tam bu noktada ise imdadımıza buharlı pişiriciler yetişiyor.

Bunun yanı sıra; haşlama ve klasik pişirme sırasında sebzelerin, bakliyatların ve etlerin kaybettiği vitaminler ve besin değerleri de buharlı pişirici modellerini tercih etmemiz için başlı başına bir sebep olabiliyor. Ayrıca buharlı pişiricilerin kazandırdığı zaman ve kullanım kolaylıkları da çabası. Bu içeriğimizde sizler için piyasada oldukça fazla tercih edilen buharlı pişirici modellerine yakından bakıyoruz.

Sağlıklı yiyecekler pişirmenize yardımcı olacak en iyi 8 buharlı pişirici:

Tefal Steam Cooker Inoks

Homend Steamcooker Buharlı Pişirici

Russell Hobbs Maxicook Dijital Buharlı Pişirici

Philips Avent 2’si 1 Arada

Fakir Tolero

GoldMaster Dietist

Profilo PSC1002V

Sinbo Çok Fonksiyonlu Pişirici

Listenin en uygun fiyatlı ürünü: Sinbo Çok Fonksiyonlu Pişirici

Listemizin en uygun fiyatlı buharlı pişirici modeli olan Sinbo Çok Fonksiyonlu Pişirici, isminden de anlaşılabileceği üzere hem buharda hem de normal şekilde pişirme yapabiliyor. Küçük boyutu ile hemen hemen her yere taşıyabileceğiniz bu model; makarna/noodle, pirinç, yumurta, tavuk, balık, et, sebze ve daha birçok gıdayı buharda pişirmenize olanak sağlıyor. Kullanımı çok basit olan Sinbo Çok Fonksiyonlu Pişirici’de yemek modları ise ne yazık ki bulunmuyor. Her kullanımdan önce su eklediğiniz bu modelin sadece bir adet açma/kapama düğmesi bulunuyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çok katmanlı: Profilo Buharlı Yemek Pişirici

Fiyat performans ürünü olarak değerlendirebileceğimiz bir buharlı pişirici modeli olan Profilo PSC1002V, fiyatına göre birçok kullanışlı özelliğe sahip. Toplam 8,5 litre kapasiteli 3 adet pişirme haznesine sahip olan bu model, suyun yetmediği durumlarda pişirme esnasında su ekleme imkânı tanıyor. En üstte çorba ve pilav için ekstra hazne bulundurulan Profilo PSC1002V; zamanlayıcı, sıcak tutma, susuz çalışma engelleme ve sesli uyarı gibi fonksiyonları ile oldukça kullanışlı bir buhar pişiricisi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Profilo PSC1002V modelinin tüm pişirme aparatları bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Maksimum 1 saat içerisinde sebzeleri yenilebilir hale getiren: GoldMaster Dietist

Dolapta ne varsa buharda pişirmenize olanak sağlayan GoldMaster Dietist, temel kullanışlı fonksiyonlara sahip oldukça başarılı bir buharlı pişirici. Kule tipi oldukça geniş hazne yapısına sahip olan bu modelde açma/kapama tuşu görevi de gören bir adet zamanlayıcı bulunuyor. Dijital bir göstergeye sahip olmayan GoldMaster Dietist, bunun yerine ayarlayıcı yanına popüler besinlerin kaç dakikada piştiğini gösteren bir tablo eklemiş. En fazla 60 dakika zaman ayarına sahip olan Dietist, pişirme bittiğinde sesli uyarı ile haber de veriyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

9,9 litrelik kapasiteyeFakir Tolero

GoldMaster Dietist ile epey bir benzerlik taşıyan Fakir Tolero, en fazla tercih edilen buharlı pişirici modellerinden biri. 9,9 litre kapasitesiyle oldukça fazla ürünü pişirmenize olanak sağlayan Fakir Tolero, 1,2 litrelik ayrı pirinç kabına da sahip. Dijital gösterge yerine manuel bir zaman ayarlama düğmesi bulunan Tolero, GoldMaster gibi zamanlayıcının yanına popüler pişirme sürelerini tablo şeklinde veriyor. Fakir Tolero ile 65 dakikaya kadar zamanlayıcı kurabiliyor, buzlu besinleri direkt olarak pişirebiliyor ve pişirmeyi kesmeden su eklemesi yapabiliyorsunuz. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem blender hem buharlı pişirici Philips Avent

Özellikle bebekli aileler için tasarlanan Philips Avent, hem blender hem de buharlı pişirici fonksiyonlarını bir arada sunuyor. Bebeğinize ek besin takviyesi yapmaya başladığınızda oldukça işinize yarayacak bir ürün olan Philips Avent, 1 litre haznesinde besinleri önce buharda pişirip; sonra yanda bulunan blender aparatı ile aynı kapta pişirdiğiniz besini püre hâline getirmenize olanak sağlıyor. Tabii bebeğinizin yanı sıra Philips Avent’i kendiniz içinde rahatlıkla kullanabilir, klasik haşlamaya göre besin değerini kaybetmemiş sebzelerinizi yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ürünün Trendyol sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dijital göstergeye sahip Russell Hobbs Maxicook

11 litre devasa hazneli, 4 katlı buharlı pişirici modeli Russell Hobbs Maxicook, evde hızlı ve sağlıklı yemekler pişirmenize çok büyük yardımları olacak bir ürün. Hemen hemen her şeyi pişirebileceğiniz dijital göstergeli Maxicook, yemeklerinizin lezzetine lezzetmek katmak için kullanabileceğiniz ekstra bir aroma demliği ve yine ekstra pilav haznesi bulunduruyor. Yanında bir de tarif kitabı ile gelen bu model, hemen hemen her gıdayı hangi ayarda pişirebileceğinizi sizlere anlatıyor. Dış yüzeyde paslanmaz çelik malzeme kullanan Maxicook’un pişirme hazneleri ise plastik gibi görünse de BPA içermez damgası taşıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabiliriz.

7 farklı pişirme modu sunan Homend Steamcooker

Tam anlamıyla dijital bir buharlı pişirici olan Homend Steamcooker; 11 litre kapasitesi, içinde bulunan 7 farklı pişirme modu ve paslanmaz çelik pişirme hazneleri ile piyasadaki en iyi buharlı pişiricilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Homend Steamcooker’ın öne çıkan en kullanışlı özelliği ise otomatik sıcak tutma fonksiyonuna sahip olması. Bu sayede sabah evden çıkarken yemeği pişmeye bırakıp, akşam eve döndüğünüzde hâlâ sıcak kalan bir yemekle karşılaşabilirsiniz. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kek de pişirebileceğiniz Tefal Steam Cooker Inoks

Tefal Steam Cooker Inoks, buharlı pişirici sınıfındaki en iyi ürünlerden biri. Tamamen dijital sisteme sahip olan Inoks, yanında diğer modellerden farklı olarak birçok ekstra aksesuar ile geliyor. Öyle ki bu aksesuarların arasında buharda kek pişirebileceğiniz kek kalıbı bile bulunuyor. Kek kalıbının yanı sıra buharda pişirmenin inceliklerini öğrenebileceğiniz tarif kitabıyla da gelen Inoks, 10 litre kapasiteye ve önceden ayarlı 6 programa sahip. Normalde büyük olmasına rağmen Inoks, patentli ultra kompakt tasarımı sayesinde neredeyse çekmeceye sığacak kadar küçülüyor. Ürünün Trendyol sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı ve oldukça lezzetli pişirme yapmanızı sağlayan en iyi buharlı pişirici modellerini incelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Bütçenize uygun şekilde tercih edeceğiniz bir buharlı pişirici, sağlıklı yaşam ve beslenme yolunda atacağınız en önemli adımlardan biri olabilir. Sizler de kullandığınız veya beğendiğiniz buharlı pişirici modelleriniz bizlerle paylaşmayı unutmayın.