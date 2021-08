Steam'deki En İyi 14 CS:GO Topluluk Haritası

Steam'de var olan topluluk özelliğini en iyi kullanan oyunlardan biri CS:GO. Oyunların orijinal modları ve haritaları dışında içerik indirebilmenize olanak sağlayan toplulukta, birçok CS:GO haritası da bulunuyor. CS:GO deneyiminizi tamamen değiştirip farklı bir yere götürecek olan en iyi topluluk haritalarını sizler için listeledik.

İlk oyunu 2000 yılında çıkan Counter Strike serisinin son oyunu Counter Strike: Global Offensive, günümüzün en çok oynanan silahlı rekabetçi oyunlarından biri. 2012 yılında çıkmasına rağmen oyuncuların ilgisini çekmeye devam eden CS:GO, espor alanında da bulunuyor.

CS:GO içerisinde birçok farklı oyun modları bulunduruyor. Tüm modlarının ortak amacı karşı takımı yok etmek olan oyunda, harita yapımcıları tarafından oluşturulan haritalar da var. Bu haritalar ise oyunun kendi modlarından epey bir farklı olabiliyor. Arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oynayabileceğiniz en iyi CS:GO topluluk haritalarını sizin için sıraladık.

CS:GO topluluk haritaları

Friday the 13rd

Headquarters

Seek Hotel

Mixed Hardcore Survival

Home Invasion

Mayın Tarlası

bhop_lusine

Aim Challenge

Death of the Dream

Coop Rage

Western Massacre

KFC Job Simulator v2

Mine

Rus Ruleti

İçinde kaybolacağınız biz saklambaç haritası Friday the 13rd

Friday the 13rd haritası, oyunculara oyun ve harita tasarım seçenekleri sunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynadığınızda çok eğleneceğiniz bu saklambaç haritası genel olarak eğlenceli ve ürkütücü bir atmosfere sahip. Saklambaç haritası olması da haritada birçok saklanma yerinin olduğu ipucunu veriyor.

Friday the 13rd topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla birlikte yüksek teknolojili tesise baskın yapacağınız Headquarters

Headquarters haritası CS:GO oyuncuları için tamamen farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Haritada bilgi kaçırmak için yüksek teknolojili bir tesise gizlice girmeniz gerekiyor. Tesiste bulunan düşmanlar, haritayı zorlu bir hale getiriyor. 1-5 oyuncu için ideal olan bu haritanın tasarımı da harika.

Headquartes topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Birçok saklanma noktasıyla Seek Hotel

Seek Hotel eğlenceli bir saklambaç haritası. Başka bir saklambaç haritası olan Seek Hotel’de de birçok saklanma noktası bulunabiliyor. Arkadaşlarınızla oynadığınızda oldukça eğleneceğiniz bu haritayı oynarken, oynanışı özelleştirebilirsiniz.

Seek Hotel topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

CS:GO'yu hayatta kalma oyununa çeviren Mixed Hardcore Survival

Harika bir macera haritası olan Mixed Hardcore Survival, tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir harita. Birçok bölüm sonu canavarına sahip bu haritada derinlemesine bir craft sistemi de bulunuyor. CS:GO’nun kendi grafikleri ve görüntülerinden çok daha fazlasına sahip bu harita, oyunculara CS:GO’da bir hayatta kalma oyunu deneyimi sunuyor.

Mixed Hardcore Survival topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Dalga savunma haritalarının en iyisi Home Invasion

Home Invasion, sizi ve arkadaşlarınızı büyük bir malikaneye giren hırsızlar haline getiren bir kooperatif dalga savunma haritası. Haritada düşman dalgaları geldikçe, oyun daha da kaotik hale geliyor. Maksimum 5 oyuncu sınırı olan Home Invasion, oldukça zorlayıcı bir harita. Aynı zamanda haritada birçok easter egg ve keşfedilecek sırlar bulunuyor.

Home Invasion topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Windows XP'den kalan Mayın Tarlası

Bildiğimiz Mayın Tarlası oyununun CS:GO’ya getirilmiş versiyonu, oyunun temel özelliklerini koruyor ve oyunculara farklı zorluk seviyeleri de sunuyor. Kontrolleri oldukça kolay olan bu harita tek oyunculu oynanabiliyor.

Mayın Tarlası topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Eğlenceli bir bunnyhop haritası: bhop_lusine

CS:GO’da bulunan bir mekanik olan bunnyhop, oyuncunun an be an ivme kazanarak daha uzağa zıplamasına verilen isim. bhop_lusine de, oyuncuların bunnyhop yeteneklerini geliştirebilecekleri bir harita. Her ne kadar CS:GO topluluğunda birçok bunnyhop haritası olsa da, bhop_lusine, görselleri ve tasarımı ile öne çıkıyor. Haritayı tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.

bhop_lusine topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Hedef alma yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz Aim Challenge

Aim Challenge, tam da göründüğü gibi oyuncuların hedef alma yeteneklerini geliştirmek için yapılmış bir harita. Aim Challenge’da, hedef tüm düşmanları öldürmek ve parkuru olabildiğince hızlı bitirmek. Özellikle düşük ve orta seviyeli oyuncular için ideal olan bu harita tam bir eğitim haritası.

Aim Challenge topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

En korkunç CS:GO haritası: Death of the Dream

Death of the Dream, CS:GO’daki en korkunç haritalardan biri. Adeta bir korku oyunu tadında olan bu haritada perili bir ev, eski ve kirli eşyalar ve ürpertici ses efektleri bulunuyor. Neredeyse tamamen karanlık olan harita, karanlığı ile atmosferi oyuncuya oldukça başarılı bir şekilde iletiyor. Herhangi bir canlı düşman içermeyen bu perili binada tek başınıza ya da arkadaşlarınızla ilerleyebilirsiniz.

Death of the Dream topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Tek oyunculu oyun tadında: Coop Rage

Oyuncuların görevin başlangıç sahnesinde nerede olduğu bilinmeyen bir yeraltı bodrumunda doğmasıyla başlayan bu haritada, düşmanlarınızı öldürebilmek için etraftan silah ya da bıçak bulmanız gerekiyor. Başarılı bir gerilim haritası olan Coop Rage’de, şeyta boğalar, büyük örümcekler ve karşınıza bir anda çıkan hayaletler gibi unsurlar bulunuyor. Tamamen farklı bir oyunda bir ana karakter gibi hissedeceğiniz bu haritayı tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ancak haritanın keyfini çıkarmak istiyorsanız arkadaşlarınızla oynamanızı tavsiye ederiz.

Coop Rage topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Vahşi batıdan bir harita: Western Massacre

PVP tarzı bir ölüm maçı modu olan Western Massacre, tüm silahların mevcut olduğu bir harita. Vahşi batı teması bulunan bu haritada minimum 2, maksimum 12 oyuncu aynı anda oynayabiliyor. Kaotik ve eğlenceli bir klasik vahşi batı haritası olan Western Massacre, özelleştirmeler yapmanıza da izin veriyor.

Western Massacre topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

2 lira farkla patates büyütebileceğiniz KFC Job Simulator v2

Bir KFC çalışanı gibi hareket edeceğiniz bu haritada müşterilere siparişleri mümkün olduğunca çabuk hazırlayıp sunmanız gerekiyor. Orijinal versiyonunda düşman takımını yok etmeye çalıştığınız CS:GO’da yemek yaparak müşterilere sunmanızı sağlayan bu haritayı ister tek başınıza, isterseniz 2 kişilik takımlar halinde arkadaşlarınıza karşı oynayabilirsiniz.

KFC Job Simulator v2 topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Çöken bir madende hayatta kalanları arayacağınız Mine

Bir kaza sonrasında çöken madenden hayatta kalanları kurtarmaya çalıştığınız bu harita, diğer birçok korku haritası gibi ürkütücü bir atmosfer sunuyor. Birçok korkunç ses efekti, ürkütücü arka planlar ve gizemli şekiller bulunan haritayı tek başınıza tamamlamanız gerekiyor. Yalnız olmanın verdiği gerginlik ile bitirmenin epey zor olacağı bu harita, adeta bir single player oyun havasında.

Mine topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.

Tehlikesi olmayan Rus ruleti

Bildiğimiz Rus ruleti oyununun CS:GO haritası haline gelmiş bu versiyonunu tam 32 kişi oynayabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan çalışan Rus ruleti haritasında arkadaşlarınızla herhangi bir tehlike bulunmadan Rus ruleti oynamanın heyecanına varabilirsiniz.

Rus ruleti topluluk haritasını buradan indirebilirsiniz.