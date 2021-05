Genellikle devam filmi çekecek kadar başarı yakalayan filmler, ikinci filmde her şeyi berbat etmesiyle ünlüdür. Fakat bazı filmler var ki ilk filmin pabucunu dama attırmayı başarıyorlar. Bu içeriğimizde, ilk filmleri unutmamıza neden olan en başarılı devam filmlerine yakından bakıyoruz.

Sinema dünyasında ilk filmlerin her zaman yeri başkadır. İlk filmler sayesinde biz izleyiciler yeni karakterler, yeni bir hikâye ve yeni bir dünya ile tanışmış oluruz. İlk filmde yaşadığımız heyecandan mıdır bilinmez, genellikle devam filmleri hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından pek de iyi karşılanmaz.

Fakat piyasada bulunan bazı devam filmleri, bu genel kanıyı yerle bir etmeyi başarıyor. İlk filmlerin üzerine kat kat fazlasını koyup, beklentilerin üzerine çıkan bu filmler bizleri ters köşe yapmayı başarıyor. Bu içeriğimizde genel olarak internet dünyasında ilk filminden daha çok beğenilen ve konuşulan devam filmlerini listeliyor ve bu filmlere yakından bakıyoruz.

İlk filmlerini geride bırakan birbirinden başarılı devam filmleri:

The Dark Knight (Kara Şövalye)

Lord of the Rings: The Two Towers (Yüzüklerin Efendisi: İki Kule)

The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği)

Terminator 2: Judgment Day (Terminatör 2: Mahşer Günü)

Aliens (Yaratığın Dönüşü)

Captain America: The Winter Soldier (Kaptan Amerika: Kış Askeri)

X2: X-Men United

Spider-Man 2 (Örümcek Adam 2)

Desperado

Aslında çoğu insanın tek film sandığı Desperado:

Çıkış yılı: 1995

IMDb puanı: 7,2

Rotten Tomatoes puanı: %64

Quentin Tarantino’nun öğrencisi Robert Rodriguez tarafından çekilen klasik Meksika filmi El Mariachi’nin devamı olan Desperado, ilk filminin başarısının ardından amatör oyuncular yerine Antonio Banderas ve Salma Hayek gibi yıldız isimlere ev sahipliği yapıyor. Ünlü film müziği ile akıllara kazınan Desperado, gitar kutularından çıkan silahlar gibi ikonik sahneleri de sinema dünyasına kazandırmış bir film. Öldürülen sevgilisinin intikamını almaya çalışan El Mariachi rolünde Antonio Banderas’ı izlediğimiz bu filmde Quentin Tarantino da küçük bir rol oynuyor.

Süper kahramanların süper olmadıklarını gösteren ilk filmlerden: Spider-Man 2 (Örümcek Adam 2):

Çıkış yılı: 2004

IMDb puanı: 7,3

Rotten Tomatoes puanı: %93

Toby Maguire’lı Spider-Man serisinin bu denli sevilmesinde başrol oynayan film şüphesiz Spider-Man 2’dir. Süper kahraman filmlerinin bu denli popüler olmasında büyük etkisi olan bu film, ilk filmin üzerine kat ve kat fazlasını koyarak adeta Spider-Man karakterinin sinema dünyasındaki geleceğini belirliyor.

İlk filmin ardından Dr. Otto Octavius ile gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman filmi kötüsüne ev sahipliği yapan Spider-Man 2, oldukça organik görünen özel efektleri ile de Oscar almayı başarmıştı. Spider-Man 2 o kadar güzel yorumlar almıştı ki serinin geleceği oldukça parlak görünüyordu, ta ki Spider-Man 3 büyük bir hayal kırıklığı olana kadar…

Mutantlar aramızda: X2: X-Men United

Çıkış yılı: 2003

IMDb puanı: 7,4

Rotten Tomatoes puanı: %85

Toby Maguire’lı Spider-Man serisiyle beraber süper kahraman filmlerinin temel taşı olan X-men serisi, ilk filmin aldığı olumlu geri dönüşleri, X2: X-Men United ile adeta bir seyir keyfine dönüştürmeyi başarmıştı.

İlk filme nazaran seriye X-Men evreninden daha çok süper kahraman ekleyen bu film, belki de bugüne kadar çekilmiş en iyi süper kahraman sahnelerinden biri olan Nightcrawler’ın Beyaz Saray’daki dövüş sahnesine de ev sahipliği yapıyor. Bu sahne bile filmi tek başına sırtlamaya yeterken X2, ilk filme göre kareografisine daha çok önem verilmiş oldukça heyecanlı birçok dövüş sahnesi barındırıyor.

Plitik gerilimi süper kahraman teması ile bir araya getiren: Captain America: The Winter Soldier

Çıkış yılı: 2014

IMDb puanı: 7,7

Rotten Tomatoes puanı: %90

Captain America’nın köken hikâyesini anlatan ilk film Captain America: The First Avenger’ın ardından adeta ilaç gibi gelen film Captain America: The Winter Soldier, ilk filmin kötü yanlarını adeta tek celsede unutturuyor. Derinliği olmayan ve sıkıcı olarak nitelendirilen ilk filmin ardından daha insani, hırçın ve güçlü yeni yüzüyle karşımıza çıkan Kaptan Amerika, eski can dostu Bucky Barnes ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu yüzleşmenin hem biz izleyiciler hem de Kaptan Amerika için hiç de kolay olmadığını belirtmekte fayda var.

Gerilim ve korku seviyorum deyip de bunu izlemeyen kalmasın: Aliens (Yaratığın Dönüşü)

Çıkış yılı: 1986

IMDb puanı: 8,3

Rotten Tomatoes puanı: %97

Bizleri durdurulması neredeyse imkânsız kabus dolu Xenomporh’lar ile tanıştıran ilk filmin ardından devam filmi Aliens, karakterlerin çaresizliğini sonuna kadar hissettiren bir film olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedendir midir bilinmez, Aliens gerçek bir uzaylı terörünü hissettiren en iyi bilim-kurgu/korku filmlerinden biri olmayı başarıyor.

İlk filmin sonunda tehditten tam kurtulduk diye düşünürken, ikinci filmle daha korkunç bir sahnenin ortasında kaldığımız Aliens; sinema tarihinin en amansız kadın kahramanlarından biri olan Ellen Ripley’i daha yakından tanımamıza da olanak sağlıyor.

İlk filmindan kat ve kat güzel olan: Terminator 2: Judgment Day (Terminatör 2: Mahşer Günü)

Çıkış yılı: 1991

IMDb puanı: 8,6

Rotten Tomatoes puanı: %93

Durdurulamaz bir güç karşısında karakterlerin duyduğu çaresizliği iliklerimize kadar hissettiğimiz bir diğer film serisi şüphesiz Terminator oluyor. İlk filmde bir şekilde durdurulan ölüm makinesi T-800’ün daha gelişmiş versiyonu T-1000 ise ikinci film Terminator 2: Judgment Day boyunca ekran karşındaki bizlerin bile soğuk terler dökmesine neden oluyor. Terminator 2, bir yandan John Connor için bir büyüme kurgusu gibi işlerken, bir yandan eski düşmanın dost hâline gelmesi ve yeni düşmanla birlikte yüzleşmeleri de bu hikâyeye ekstra zenginlik kazandırıyor.

Çoğu insanın yine tek film sandığı: The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği)

Çıkış yılı: 1991

IMDb puanı: 8,6

Rotten Tomatoes puanı: %96

Her ne kadar pek bilinmese de Kuzuların Sessizliği, Dr. Hannibal Lecter’ın hikâyesini anlatan ilk film değil. 1986 yılında çıkan Manhunter, Thomas Harris’in Red Dragon isimli kitabındaki yamyam ve zeki doktor Hannibal Lecter’ı beyazperdeye taşıyan ilk film oluyor. The Silence of the Lambs ise ilk filmin yeniden yapımı ile devamı arasında bir konumda karşımıza çıkıyor. Fakat ilk filme oranla, Anthony Hopkins’in Hannibal Lecter rolüyle parlayan Kuzuların Sessizliği o kadar iyi bir film oldu ki, ilk filmi tamamen gölgesinde bırakmayı başardı.

Üçlemede hikayenin asıl çözüldüğü filmdir: Lord of the Rings: The Two Towers (Yüzüklerin Efendisi: İki Kule)

Çıkış yılı: 2002

IMDb puanı: 8,7

Rotten Tomatoes puanı: %95

Yüzüklerin Efendisi, her üç filmiyle de efsane olmuş bir seri, fakat ilk filmin biraz sıkıcı olduğu konusunda eminim birçoğumuz hemfikirizdir. Karakter ve dünya tanıtımı bakımından her ne kadar ilk film önemli bir yere sahip olsa da asıl aksiyonun başladığı ve sinema tarihinin en epik savaş sahnelerinden bazılarını barındıran ikinci film Yüzüklerin Efendisi: İki Kule, genel anlamda daha iyi geri dönüşler almıştı. İkinci filmle iyice oturan ve gelişen oyunculukların yanı sıra, sadece bir yılda büyük ilerleme kateden özel efektler de ikinci filme ayrı bir hava katıyor.

Devam filminin neler yapabileceği konusunda sınırları aşan: The Dark Knight (Kara Şövalye)

Çıkış yılı: 2008

IMDb puanı: 9,0

Rotten Tomatoes puanı: %94

“Bir devam filmi en fazla ne kadar iyi olabilir?” sorusunun adeta kanlı canlı yanıtı olan The Dark Knight; sinema dünyasının en karanlık, en derin ve en iyi filmlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Batman serisini 2005 yılında yeniden başlatan Batman Begins de oldukça fazla beğenilmişti ve bu ilk filmin ardından daha iyi bir Batman filminin çekilemeyeceği düşünülüyordu.

Fakat Christopher Nolan’ın mükemmel dehâsı ve Heath Ledger’ın efsane performansı sonucunda ortaya çıkan Joker, belki de gelmiş geçmiş en iyi devam filminin çekilmesine neden oldu. Sadece bir süper kahraman filminden fazlası olan ve ne denli süper kahraman filmlerinin çekilebileceğini bizlere gösteren The Dark Knight, Avengers serisi dâhil ardından gelen birçok yapımı derinden etkilemeyi başarıyor.

İlk filmlerini gölgesinde bırakan ve çok sevilen devam filmlerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. Mad Max: Fury Road, Toy Story 3 ve Avengers: Endgame gibi ilk filmlerinden daha iyi geri dönüşler alan birçok film bulunsa da bu içeriğimizde ikinci devam filmleri odaklı bir liste hazırlamaya çalıştığımız için bu ve diğer filmleri ne içeriğimize dâhil edemedik. Fakat sizler sevdiğiniz devam filmlerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.