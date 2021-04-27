Bilim kurgu sevenlerin yıllardır izlediği en başarılı yapımlardan bir tanesi olan Upgrade ile birlikte geleceğin karanlık bir yönü olabileceğini de bir kez daha hatırladık. Upgrade benzeri filmler listemizdeki her bir filmde, geleceğin aksiyon dolu dünyası kurgulanmış ve dünya, hiç de parlak sunulmamıştır.

Günümüzde bilim kurgu filmi yapmak bir hayli zor olsa gerek. Çünkü yıllar önce yapılan bilim kurgu filmlerinde anlatılanları, bugün yaşıyoruz. Ancak geleceğin dünyasını kurgulayan filmler çoğu zaman biraz parlak bir gelecek sunarlar. Upgrade ise aslında geleceğin düşündüğümüzden çok daha karanlık olabileceğini bize hatırlatan, son yıllarda yapılmış en başarılı ve dikkat çekici film olarak kabul ediliyor.

Upgrade filmini izlemeyenler için kısaca özetlemek gerekirse; bir adam felç geçiriyor ve bir çip yardımıyla yeniden kendini buluyor ancak bulduğu kendisinin gerçek kendisi ile ne kadar benzediği bir soru işaretidir. Upgrade, seyirciye karanlık bir gelecek çiziyor. Listemizdeki Upgrade benzeri filmler de tıpkı bu yapım gibi geleceğin dünyasının düşündüğümüzden daha karanlık olabileceğini başarıyla anlatan yapımlardır.

Upgrade benzeri filmler:

Transcendence

Hardcore Henry

Surrogates

Automata

I, Robot

The Machine

Extinction

In Time

Morgan

Kill Command

İnsan bilincinin teknolojik sınırlara ulaştığı bir hikaye Transcendence:

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2014

Yönetmen: Wally Pfister

Oyuncular: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman

IMDb: 6,3

Rotten Tomatoes: %37

Gelecekte yapay zeka teknolojisi hayal bile edilemeyecek kadar gelişmiş ve Dr. Will Caster, konunun en önemli uzmanlarından biri olmuştur. Tüm protestolara, arkadaşının ve karısının ikna çabalarına rağmen Caster, kendi bilincini bir makineye yükler. Güzel bir deney gibi görünen bu işlemden sonra durum ansızın bir güç mücadelesine dönüşür. Bu mücadeleyi kim kazanabilir ki? Etten kemikten insanlar mı yoksa insan bilincine sahip güçlü bir makine mi?

Dormak bilmeyen sahneleriyle: Hardcore Henry

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2015

Yönetmen: Ilya Naishuller

Oyuncular: Sharlto Copley, Tim Roth, Haley Bennett

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %54

Bir sabah uyandığınızı ve yarı insan, yarı makine garip bir şey olduğunuzu hayal edin. Bir kadın geliyor ve eşiniz olduğunu, adınızın da Henry olduğunu söylüyor. Yahu ne oluyor, diyemeden karınız kaçırılıyor. Henry, tam olarak bunları yaşıyor ve daha ne olup bittiğini anlamadan kendini dünyayı yok etmeye çalışan bir psikopatla savaşırken buluyor. Yeni robotik yetenekleri onu yok edilemez yapsa da hala içinde karısını kurtarma hevesi ile yanıp tutuşan asker ruhunu koruyor. Upgrade sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım.

Robolar insanları tecrit altına alırsa ne olur? Surrogates:

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gizem

Vizyon tarihi: 2019

Yönetmen: Jonathan Mostow

Oyuncular: Bruce Willis, Radha Mitchell, Ving Rhames

IMDb: 6,3

Rotten Tomatoes: %38

Robotlar dünyayı ele geçirmiş ve insanlar tecrit altında yaşamaktadır. Her bir insanın yanında vekil adı verilen bir robot bulunur ve bu robot sayesinde insanlar hem kontrol edilir hem de daha rahat bir hayat geçirirler. Ancak bir cinayet, FBI Ajanı Greer’in içinde bulunduğu toplumdan ve vekili olan robottan uzaklaşarak gerçek dünyayı keşfetmesini sağlar. Ele geçirilmiş bu dünya, tecritteki insanların düşündüğünden çok daha karanlık ve rahatsız edicidir.

Teknoloji hakkında sizi yeniden düşünmeye sevk edecek: Automata

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2014

Yönetmen: Gabe Ibáñez

Oyuncular: Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sørensen, Dylan McDermott

IMDb: 6,1

Rotten Tomatoes: %31

Gelecek gelmiş ve her zaman olduğu gibi sonuçları beklendiğinden çok daha ağır olmuştur. Antonio Banderas’ın performansı ile dikkat çektiği filmde, bir robot sigorta şirketi çalışanı robotlar üzerinde bir keşif yapma görevine çıkar. Rutin bir görevdir ve her şey yolunda gitmektedir. Ancak araştırmalar derinleştikçe çalışanın bulduğu sonuçlar giderek rahatsız edici olmaya başlar ve adım adım insan ırkını tehlikeye düşürecek bir noktaya gelir. Film, izleyiciyi teknoloji hakkında yeniden düşünmeye sevk ediyor.

Isaac Asimov'un şahane bilim kurgu romanı beyaz perdede: I, Robot

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2004

Yönetmen: Alex Proyas

Oyuncular: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood

IMDb: 7,1

Rotten Tomatoes: %70

Bilim kurgu denilince akla gelen ilk filmlerden olan, usta yazar Isaac Asimov’un aynı isimli kitabından uyarlanan ve insanlar ile robotlar üzerinden aslında bugünün dünyasını anlatan I, Robot filmi, önemli kült filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Film, 2035 yılında geçiyor. Bu dünyada robotlar insanların en büyük yardımcılarıdır ancak teknofobik bir polis, bu konuda herkes gibi düşünmemektedir. Bir cinayet soruşturması sırasında cinayeti bir robotun işlediğinden şüphelenen polis, insanlığı çok daha büyük bir tehdidin beklediğini keşfedecektir.

Robot askerler insanlar gibi duygulanır ve savaşa gönderilirse: The Machine

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2013

Yönetmen: Caradog W. James

Oyuncular: Toby Stephens, Caity Lotz, Denis Lawson

IMDb: 6,1

Rotten Tomatoes: %79

Yine gelecek, yine savaş. Üstelik bu sefer İngilizlerle Çinliler savaşıyor! Düşünmesi bile rahatsız edici olan bu ortamda İngiliz mühendisler, robotlardan oluşan bir ordu kurmaya karar verirler. Amaçları kendi insan kayıplarının önüne geçmek ve makinelerin onlar yerine savaşmalarını sağlamaktır. Başarılı giden bu proje bir noktada farklı bir yola girer ve mühendisler, duyarlı bir robot geliştirmeyi başarırlar. Peki, ne olacak? Tıpkı bizim gibi hisseden ancak bir makineye benzeyen bu robot da göz göre göre ölüme mi gönderilecek?

Klişelerle dolu ama çerezlik: Extinction

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2018

Yönetmen: Ben Young

Oyuncular: Michael Peña, Lizzy Caplan, Amelia Crouch

IMDb: 5,8

Rotten Tomatoes: %47

Her babanın en büyük kabusu ailesinin başına bir şey gelmesi ve onları koruyamamasıdır. Extinction filminde ise bu babanın kabusları neredeyse bilinmeyen bir güç tarafından gönderiliyor kadar sık görülmektedir. Korktuğu başına gelir ve dünya ne olduğu bilinmeyen bir güç tarafından istila edilmeye başlar. Ailesini korumak için her şeyiyle mücadele eden baba, hiç beklemediği anda içinde bir güç keşfeder. Acaba ona kabus gösteren, dünyayı istila eden ve onu mücadelede korkusuz bir savaşçıya çeviren bu gücün kaynağı aynı olabilir mi?

Sıra dışı hikayesi ile soluksuz izleyeceğiniz: In Time

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gizem

Vizyon tarihi: 2011

Yönetmen: Andrew Niccol

Oyuncular: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %51

Zaman en değerli hazinedir, ne yaparsanız yapın zamanı satın alamazsınız. In Time filminin kurguladığı gelecekte durum hiç de böyle değildir. Bu dünyada zaman eşittir para demektir ve eğer paranız yoksa yaşamaya da hakkınız yoktur. Gelecekte insanlar 25 yaşında yaşlanmayı bırakmıştır ancak paraları yoksa en fazla bir yıl daha yaşayabilirler. Bir genç böyle bir düzene isyan etmeye karar verir ve kendine bir rehine bulur. Rehinesi ile birlikte bu düzeni yıkmaya karar veren genç, sistemi bir noktada devre dışı bırakacak bağlantıları keşfetmeye başlar.

Biyomühendisliğin ulaştığı son nokta: Morgan

Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2016

Yönetmen: Luke Scott

Oyuncular: Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Rose Leslie

IMDb: 5,8

Rotten Tomatoes: %37

Biyomühendislik harikası olarak tanımlanan Morgan isimli bir insansı canlı, geliştiricilerini bile şaşırtan güç ve yeteneklerle donanmış olarak ‘doğar’. Fakat Morgan bir yöneticiye saldırdığı zaman yarattıkları şeyden korkmaya başlarlar ve onun yok edilip edilmeyeceğine karar vermek için başka bir yönetici çağırılar. Yöneticinin kararı ise bir yaratığı değil, bir çocuğu öldürmek hakkında verilecek bir karara dönüşür.

Özel savaşçılar olarak geliştirilen robot askerler kendi kararlarını vermeye başlıyor: Kill Command

Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu

Vizyon tarihi: 2016

Yönetmen: Steven Gomez

Oyuncular: Thure Lindhardt, Vanessa Kirby, David Ajala

IMDb: 5,7

Rotten Tomatoes: %75

Savaşsız gelecek olur mu? Maalesef olmuyor. Teknoloji geliştikçe insanlar daha çok savaşıyor ve ortaya çok daha ölümcül sonuçlar çıkıyor. Kill Command filminde özel savaşçılar olmaları için geliştirilmiş asker robotları görüyoruz. Bu asker robotlar ıssız bir adada saklanıyor ve burada tatbikat yapıyorlar. Ancak her zaman olduğu gibi bir şeyler yolunda gitmiyor ve düşmanı öldürmesi için tasarlanan asker robotlar, kendi yaratıcılarını yok etmeye karar veriyorlar.

Hikayesi, görselleri, aksiyon dolu sahneleri ve insanı düşündüren anlatısıyla Upgrade filmini sevenlerin en az onun kadar severek izleyecekleri bilim kurgu filmlerini listeledik. Listedeki filmleri bir anda izlerseniz akıllı telefonunuzu duvara fırlatmak isteyebilirsiniz.