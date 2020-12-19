Marvel evreninin bugün sinema dünyasını domine etmesinin en büyük öncülerinden biri şüphesiz Sam Raimi’nin yönetmenliğini yaptığı ve Toby Maguire’ın Örümcek Adam’ı canlandırdığı Spider-Man serisidir. Peki başarı üzerine başarı elde eden bu seriye ne oldu? Spider-Man 4 neden iptal edildi? Bu ve daha birçok sorunun yanıtına yakından bakıyoruz.

2002'de başlayan Spider-Man serisi, hâlâ Örümcek Adam denildiğinde ilk akla gelen seriler arasında. Bugün aynı kahraman Avengers ekibi ile boy gösterip popüler olsa da Toby Maguire’ın başrolde olduğu orijinal seri, asla unutumayacak. Nitekim Sam Raimi’nin yönettiği bu seri, çıktığı dönemde süper kahraman filmlerine adeta yeniden hayat vermişti.

Günümüzde Marvel Sinematik Evreni’nin bu kadar popüler olmasına ve süper kahraman filmlerinin sevilmesine de yine Spider-Man serisi ön ayak olmuştu. Peki seri bu kadar başarı yakalarken işler neden değişti? Çıkması beklenen Spider-Man 4 neden iptal edildi? Bu soruların yanıtlarına ve yeni Spider-Man’in beyazperdedeki geleceğine yakından bakıyoruz.

2002'de başlayan Spider-Man serisinin yükselişi ve çöküşü:

Evet hepimizin bildiği üzere Spider-Man, beyazperdede izlediğimiz ilk başarılı Marvel adaptayonu değil. Spider-Man serisinden önce 1998 yılında çıkan Blade, ardından 2000 yılında çıkan X-Men; ilk başarılı Marvel uyarlamaları olarak değerlendirilebilir. Evil Dead gibi ünlü bir filmi yöneten Sam Raimi, yönetmenlik koltuğu için ilk başlarda biraz garip bir seçim olarak görünmüştü.

Fakat Sam Raimi’nin alışılmışın dışındaki tarzı, Spider-Man’e daha önce sinemada sahip olmadığı çizgi romanlarındaki ve filmlerindeki havayı başarılı bir şekilde kazandırdı. İlk filmden iki yıl sonra, şu an süper kahraman filmleri kategorisinde kült hâline gelen Spider-Man 2, ilk filmin de başarısını gölgede bırakmıştı.

Serinin üçüncü 2007'de çıktı ve sinema tarihinin en pahalı filmiydi:

Popüler olması nedeni ile film yapımcılara kâr ettirmişti, ancak ortada daha büyük krizler de var. Spider-Man 3, aslında internette yerden yere vurulduğu kadar kötü olmasa da ikinci filmin arşa çıkardığı beklentilerin çok altında kaldı. Kötü ve yanlış işlenen hikâye, stüdyonun baskıları ile yönetmen Sam Raimi’nin işine karışılması; el birliğiyle bu güzel seriyi bir bakıma öldürmüş oldu. Mesela Raimi üçüncü filmde aslında sadece tek bir kötü karaktere yer vermek istemiş, ağır topları dördüncü filme saklamaya çalışmıştı. Ancak Sony bunu istemeyip aynı anda üç kötü karakteri filme yedirdi.

Spider-Man 4 için aslında her şey hazırdı, ancak film son dakikada iptal edildi:

Sam Raimi, sinema dünyasında özellikle hırsı ve iş ahlakı ile tanınan bir yönetmen. Spider-Man 3 ile yaşanan fiyasko sonrası neredeyse 8 yılını verdiği Spider-Man projesine daha da sıkı sarılan Raimi, son film olacak Spider-Man 4 ile her şeyi yoluna koymak ve hayranların takdirini yeniden kazanmak istiyordu.

Hatta Sam Raimi’ye göre Spider-Man 4, serinin en iyi filmi olacaktı. Peki oldu mu? Tabi ki de olamadı. Fakat bunun suçlusu Sam Raimi ve oyuncu ekibi değil, serinin bu hâle gelmesine en baştan neden olan stüdyo Sony oldu. Film için yapılan senaryo dahil tüm çalışmalar çöpe atıldı.

Spider-Man 4 filminde kimler yer alacaktı?

Spider-Man 4 hakkında ortaya çıkan detaylara baktığımızda ise gerçekten de film nefes kesici olacakmış gibi duruyor. Ana kötü rolünde daha sonra Spider-Man: Homecoming filminde yer alan Vulture’ın olacağı filmde, Vulture rolünü John Malkovich üstelenecekti. Diğer yardımcı karakterlere baktığımız ise Sam Raimi’nin yakın arkadaşı Bruce Campbell Mysterio rolünde ve Anne Hathaway de anti-kahraman Black Cat rolünde filme eklenecekti.

Bu roller dışında klasik Tobey Maguire ve Kirsten Dunst ikilisi Peter Parker ve Mary Jane olarak filmde yer alacaktı. Fakat çoğu şeyin hazır olmasına rağmen, Sam Raimi yavaş hareket edip her şeyden emin olmak ve serinin hayranlarına düzgün bir veda filmi vermek istiyordu. Ne yazik ki Raimi’nin bu planı, Sony yöneticilerinin gelecek planlarıyla uyuşmadı.

Sam Raimi Spider-Man 4’ü aceleye getirmek istemedi, Sony ise beklemek…

İkinci filmden üç sene sonra 2010 yılında Sam Raimi’nin Spider-Man 4 projesinden ayrıldığı ve Sony’nin tıpkı 2005 yılındaki Batman begins gibi Spider-Man serisini yeniden başlatacağı duyuruldu. Sam Raimi ise daha sonra Vulture dergisine Spider-Man 4 hakkında konuştu. Gerçekten bu ayrılığın dramatik bir yönü bulunmadığını belirten Raimi sözlerine şu şekilde devam etmişti:

“Sony’nin film için verdiği teslim tarihine kadar filmin hikâyesini istediğim hâle getiremedim. Yine kendi hatalarımdan dolayı senaryoyu istediğim şekilde toparlayamadım. Spider-Man 4’ün mükemmel bir film olmasını istiyordum. Bu yüzden Sony’e bu filmi yapmamız gerektiğini ve planladıkları gibi seriyi yeniden başlatabileceklerini söyledim. Sony Başkan Yardımcısı Amy Pascal ise stüdyonun parasını boşa harcamadığım ve iyi niyetim için bana teşekkür etti. Böylece yollarımız iyi bir şekilde ayrılmış oldu.”

Sam Raimi ayrılığından sonra işler, Sony ve Spider-Man için iyi gitmedi:

Planladıkları gibi seriyi yeniden başlatmaya karar veren Sony, senaryo için Zodiac filmiyle tanınan James Vanderbilt ile anlaştı ve yönetmen koltuğuna Marc Webb’i getirdi. Andrew Garfield’ın Spider-Man olduğu yeni The Amazing Spider-Man serisi 2012 yılında başlamış oldu ve ömrü çok uzun sürmedi. 2014 yılında ikinci filmle sonlanan seri, hem eleştirmen hem de hayranlar tarafından adeta yerden yere vuruldu.

The Amazing Spider-Man serisinin bu denli kötü gitmesi nedeniyle Sony Marvel ile anlaşmak durumunda kaldı ve Tom Holland’ın Spider-Man rolünü üstlenmesiyle mahallemizin örümceği, Marvel Sinematik Evreni’ne dâhil olmuş oldu. Birçok hayrana göre de Spider-Man’in beyazperde imajı, Tom Holland ile beraber olabilecek en iyi şekilde kurtarıldı.

“Çoklu Evren çılgınlığı” üç Spider-Man’i bir arada görmemize neden olabilir:

Bildiğiniz üzere çoklu evren özellikle Spider-Man çizgi romanlarında oldukça fazla kullanılıyor. Marvel’ın son zamanlarda Multiverse üzerine çok oynaması ve yeni çıkacak Wanda Vision dizisinin tamamen çoklu evrenler üzerine olacak olması, yeni ihtimallerin kapısını aralıyor. Ayrıca yeni Doctor Strange filminin yönetmeni de Sam Raimi’den başkası değil.

Bu dedikolar ise yeni değil, neredeyse bir yıldır ortada dolaşıyor. Fakat Marvel’ın işleri hızlandırmasıyla son dönemde Spider-Man’in geleceği ile ilgili pek çok detay ortaya çıktı. Wanda Vision dizisiyle resmi olarak paralel evrenler konusuna geçiş yapan Marvel, bu diziyi de Spider-Man’e ve sonraki Marvel filmlerine zemin hazırlamak için kullanacak. Wanda sayesinde birbirine geçen paralel evrenler sonucunda Spider-Man, başka evrenlerdeki düşmanlarıyla karşılaşmaya başlayacak.

Yeni Spider-Man filminde göreceğimiz karakterler, iptal edilen ilk ve ikinci seriden:

Bu nedenle üç Spider-Man’i bir arada görmekle kalmayacak, aynı zamanda ilk seriden Doctor Octopus’u, ikinci seriden ise Electro’yu yeni Spider-Man filminde göreceğiz. Aynı zamanda ilk seride Mary Jane rolünü üstlenen Kirsten Dunst da MJ olarak geri dönecek. Yakın zamanda çıkan bir diğer haber de Daredevil’ın yeni Spider-Man filminde rol alacağı. Netflix’teki Daredevil dizisinde karaktere hayat veren Charlie Cox, Matt Murdock olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Filmde ise Daredevil çok büyük ihtimalle çizgi romanlarda olduğu gibi son filmde kimliği açığa çıkan Peter Parker’ın avukatlığını üstlenecek.

Üç Spider-Man’den ise ilk onay gelen isim The Amazing Spider-Man Andrew Garfield oldu. Yine ikinci seride Gwen Stacy rolünde oynayan Emma Stone da projeye onay vermiş durumda. Toby Maguire konusu ise hâlâ biraz çalkantılı. Toby’nin filmde yer almak istediği, fakat küçük bir role pek razı olmadığı biliniyor. Fakat Toby Maguire’ın birkaç gün önce Hollywood kostüm deneme stüdyolarında görüntlenmesiyle, Spider-Man 3’te üç farklı Spider-Man’in yer alacağı aşağı yukarı kesinleşmiş oluyor.

Bonus: Spider-Man'in çizgi roman kankası Deadpool da Marvel Sinematik Evreni’ne geliyor

Deadpool 3 filminin de çekimlerine yavaştan başlandı. Marvel ise Deadpool’un kendi evrenlerinde olduğunu daha da çok irdelemek istiyor. Bu yüzden küçük küçük rollerle Deadpool’u önümüzdeki dönem çıkacak yeni Marvel filmlerinde göreceğiniz. Marvel Studios’un başındaki Kevin Feige’ye göre yeni Spider-Man filminin çekimlerinde her şey yolunda giderse, Deadpool için de küçük bir rol ayrılacak. Daha sonra Deadpool’u ayrıca yeni Doctor Strange filminde de göreceğiz.

Spider-Man 4 neden çıkmadı? sorusunu yanıtladığımız ve yeni çıkacak Spider-Man 3 hakkındaki yeni detaylara yer verdiğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Çoklu evrenler yolculuğuna sağlam bir şekilde çıkan Marvel, daha birçok eski süper kahramanı yeniden ekranlarımıza getirecek gibi duruyor.