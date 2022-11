Sıradan bir kavga pek çok kişi için rahatsız edici olabilir ancak dövüş sanatları, ustalaşması zor ve izlemesi son derece keyifli bir spor ve aynı zamanda efsanevi bir felsefedir. Aksiyon dolu bu dünyaya bir şekilde dahil olmak isteyenler için IMDb puanlarına göre en iyi dövüş filmleri listesi hazırladık ve kısaca bu filmlerin izleyiciye sundukları hikayelerden bahsettik.

Elbette herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayan her insan yumruklarını konuşturmak yerine oturup sakince tartışmayı tercih eder. Ancak dövüş sanatları zaten önünüze geleni dövmeye çalıştığınız bir kavga değildir. Pek çoğu binlerce yıllık kadim bir geçmişe sahip olan bu spor branşı ile dövüş filmleri sayesinde içli dışlı olabiliyor ve bazen kendimizi karakterin yerine koyarak aksiyon dolu sahnelerin içine dalıyoruz.

Netflix ve benzeri platformlar yeni nesil dövüş filmleri konusunda başarılı yapımlara imza atsalar bile efsanevi yapımların yeri herkes için ayrıdır. Bazıları uzun soluklu seriler şeklinde hayatımıza giren bu filmler, aynı başlık altında toplansalar bile aslında sahip oldukları konular bakımından farklı türlerde de değerlendirilebilirler. Gelin IMDb puanlarına göre en iyi dövüş filmlerine ve kısaca izleyiciye sundukları hikayelere yakından bakalım.

IMDb puanlarına göre en iyi dövüş filmleri:

Warrior

Ip Man

Serbuan Maut

Jui Kuen serisi

Undisputed serisi

Rocky serisi

Creed serisi

Kuro-obi

Mr. Nice Guy

The Karate Kid serisi

Kill Bill serisi

Kardeş kavgasından fazlası: Warrior

Yıl: 2011

Tür: Aksiyon, Dram, Spor

Yönetmen: Gavin O'Connor

Oyuncular: Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton

IMDb: 8.2

Sevilen oyuncu Tom Hardy’nin performansı ile izleyenleri büyülediği Warrior filminde iki kardeşin hikayesini izliyoruz. Artık bir alkolik olan eski bir boksörün dövüş sanatları ustası oğlu bir turnuvaya katılır. Turnuvadaki rakibi uzun zamandır görüşmediği kardeşidir. İki kardeşin ring üstündeki mücadelesi aynı zamanda geçmişin tozlarının silkelendiği bir kavgaya dönüşür.

Tarihi bir işgal hikayesi: Ip Man

Yıl: 2008

Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram

Yönetmen: Wilson Yip

Oyuncular: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan

IMDb: 8.0

Uzak Doğu dövüş sanatlarını doya doya izleme şansı yakaladığımız Ip Man, Çin’in Japonya’yı işgal ettiği dönemde geçiyor. Bu tarihi hikayede karakterimiz, işgal nedeniyle evini terk edip yollara düşer. Kendi gibi evini terk etmek zorunda kalmış insanlarla bir araya geldiği zaman bir şekilde hayatta kalma mücadelesi vereceklerdir.

Tuzağa düşen polisler: Serbuan Maut

Yıl: 2011

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Gareth Evans

Oyuncular: Iko Uwais, Ananda George, Ray Sahetapy

IMDb: 7.6

Listemizdeki en yeni dövüş filmlerinden bir tanesi olan Serbuan Maut, her anı aksiyon dolu bir baskın hikayesi anlatıyor. Acımasız bir mafya babası katillerden oluşmuş ordusuyla bir apartmanda saklanmaktadır. Binaya baskın yapan SWAT ekibi, farkında olmadan aslında bir tuzağa düştüklerini görürler. Bu saatten yapılacak tek şey yumrukları konuşturmaktır.

Altın Yumruk parlıyor: Jui Kuen serisi

Yıl: 1978 - 1994

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Chia-Liang Liu, Jackie Chan

Oyuncular: Jackie Chan, Ho-Sung Pak, Lung Ti

IMDb: 7.5

Ülkemizde Altın Yumruk ismi ile yayınlanan Jui Kuen serisi aslında iki filmden oluşuyor ancak film sayesinde Jackie Chan’in kazandığı bu isim ile pek çok filmde karşılaşmak mümkün. 2001 yapımı Altın Yumruk İstanbul’da olarak ülkemizde yayınlanan The Accidental Spy filmi de tıpkı serinin diğer filmleri gibi aksiyon ve komedi dolu bir macera sunuyor.

Yuri Boyka yenilmez: Undisputed serisi

Yıl: 2002 - 2016

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Isaac Florentine

Oyuncular: Scott Adkins, Mykel Shannon Jenkins, Mark Ivanir

IMDb: 7.4

Dört filmden oluşan ve ülkemizde Yenilmez adıyla yayınlanan Undisputed serisi deyince hangi filmden bahsettiğimizi anlamamış olabilirsiniz ama eğer bir dövüş filmleri tutkunuysanız Yuri Boyka ismi eminiz tanıdık gelecektir. Seri boyunca Yuri Boyka karakteri yorulmadan dövüşüyor ve izleyenlere aksiyon dolu saatler yaşatıyor.

Gerçek bir efsane: Rocky serisi

Yıl: 1976 - 20016

Tür: Aksiyon, Dram, Spor

Yönetmen: Sylvester Stallone

Oyuncular: Sylvester Stallone, Antonio Tarver, Milo Ventimiglia

IMDb: 7.1

İlk filmi 1976 yılında yayınlanan beş filmlik Rocky serisinde Rocky Balboa isimli bir boksörün hikayesini izliyoruz. Sylvester Stallone isminin hem sinema hem de aksiyon dünyasında gerçek bir efsane olmasını olmasını sağlayan serinin her bir filminde karakterimiz yeni bir rakip ile karşı karşıya gelir ve onu alt etmek için hem yumruklarını hem de yüreğini kullanır.

Efsane artık ringde değil: Creed serisi

Yıl: 2015 - 2023

Tür: Dram, Spor

Yönetmen: Steven Caple Jr.

Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

IMDb: 7.1

Rocky serisinin devamı olarak da kabul edebileceğimiz Creed serisinde bu sefer efsane boksörümüz ringde değil, hoca olarak iplerin arkasındadır. Adonis Johnson Creed boksör olma hayalleri kuran ama bu yolda yeterince çaba sarfetmeyen bir gençtir. Babasının arkadaşı eski şampiyon Rocky Balboa ile çalışmaya başlaması ise onun hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

Eğitiminizi unutmayın: Kuro-obi

Yıl: 2007

Tür: Aksiyon, Dram, Spor

Yönetmen: Shunichi Nagasaki

Oyuncular: Akihito Yagi, Tatsuya Naka, Yûji Suzuki

IMDb: 6.9

Dünyada Black Belt adıyla yayınlanan Kuro-obi filminde, bir dövüş sanatları ustasının üç öğrencisinin hikayesini izliyoruz. Bu öğrenciler zamanında orduya katılmış ve daha sonra farklı yollara ayrılmışlardır. Yıllar sonra yaşanan haksızlıklar nedeniyle bir araya geldikleri zaman ise eskiden öğrendikleri her şeyi yeniden hatırlar ve omuz omuza mücadele vermeye başlarlar.

Hiç de öyle birine benzemiyordu: Mr. Nice Guy

Yıl: 1997

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Sammo Kam-Bo Hung

Oyuncular: Jackie Chan, Richard Norton, Miki Lee

IMDb: 6.2

Yanlış anlaşılmalarla dolu bir komedi filmi olan Mr. Nice Guy, adından da anlaşılacağı üzere kibar bir adamın hikayesini anlatıyor. Çinli bir şef olan karakterimiz tesadüfler zinciri sonucunda bir mafyanın kasedini ele geçirir. Mafyanın peşine düşmesi sonrası aslında usta olduğu dövüş sanatlarını kullanmak zorunda kalır ve adaleti yerine getirmeye çalışır.

Nesilden nesile aktarılan bir hikaye: The Karate Kid serisi

Yıl: 1984 - 2010

Tür: Aksiyon, Aile, Spor

Yönetmen: John G. Avildsen

Oyuncular: Pat Morita, Ralph Macchio, Pat E. Johnson

IMDb: 6.1

Orijinal The Karate Kid serisi 1984, 1986 ve 1989 yıllarında yapılmış üç filmdir. 1994 yılında genç bir kızın karate öğrenme macerasının anlatıldığı The Next Karate Kid filmi yapılmıştır. 2010 yılında efsane oyuncu Jackie Chan’i usta olarak izlediğimiz film ile seri taçlandırılmıştır. Seri boyunca karate ile hiçbir ilgisi olmayan bir gencin adım adım bir dövüşçüye dönüşme hikayesini izliyoruz.

İntikamın böylesi: Kill Bill serisi

Yıl: 2003 - 2004

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Uma Thurman, Sonny Chiba, Lucy Liu

IMDb: 8.2

Yeni filmi ha geldi ha gelecek diye yıllardır beklediğimiz iki filmlik Kill Bill serisinin yönetmen koltuğunda sinema dünyasının sıra dışı ismi Quentin Tarantino bulunuyor. Hayatının en kötü anını düğün gününde yaşamış olan karakterimiz kendine geldiği zaman bir intikam yemini eder. Aldığı eğitim sayesinde usta bir dövüşçü bir haline gelen karakterimiz artık bu saatten sonra kimseye acımayacak ve onun canını yakanlardan korkunç bir intikam alacaktır.

Ve olmazsa olmaz: Fight Club

Yıl: 1999

Tür: Dram

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter

IMDb: 8.8

Yeraltı edebiyatının usta ismi Chuck Palahniuk'in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Fight Club filminin yönetmen koltuğunda David Fincher bulunuyor. Çok katmanlı bir hikayeye sahip olan film, Jack karakterinin Tyler Durden ile tanışması ile başlıyor. Marla adlı bir kadının da hikayeye dahil olması ile birlikte işler iyice karışıyor ama asıl olay, dövüş sanatından uzak bir sisteme sahip Dövüş Kulübü'nün kurulması ile zirve noktasını görüyor.

Her saniyesi aksiyon dolu izlemeye doyamayacağınız IMDb puanlarına göre en iyi dövüş filmlerini listeleyerek kısaca izleyicilere sundukları hikayelerden bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemize olmasını istediğiniz dövüş filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.