Fantastik film türü çok uzun zamandır sinemada severek izlenen bir tür. Star Wars, Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter gibi birçok kendine ait evreni olan büyük serilerin de içinde bulunduğu kaliteli fantastik filmler saymakla bitmiyor. Biz de size bu filmlerden en iyilerini listeledik.

Sinema sektörünün her konuda top noktada olduğu günümüzde, her gün izleyebileceğimiz birçok yapım çıkıyor karşımıza. Yaygınlaşan online yayın platformları, hali hazırda uzun yıllardır hayatımızda olan kablolu uydular ve internet sayesinde birçok filme ve diziye erişimimiz var. Ancak bu kadar çeşitlilik varken seçmek de bazen zor olabiliyor. İzleyeceğiniz şeyin türüne karar verseniz bile izleyebileceğiniz binlerce başlık bulunuyor.

Eğer ki fantastik türüne karar verdiyseniz ve Star Wars, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve Marvel Sinematik Evreni gibi kendi evrenleri olan ve başka filmlere ilham olan diğer büyük fantastik yapımları izlediyseniz, geriye bir şey kalmadığını düşünebilirsiniz. Biz de tam olarak bu şekilde düşünenler için çok da ön planda olmayan ancak oldukça başarılı olan fantastik filmleri listeledik. Şimdiden iyi seyirler.

Gelmiş geçmiş en iyi 12 fantastik film:

Where the Wild Things Are

Narnia Günlükleri

Jumanji

Enter the Void

The Lighthouse

Güzel ve Çirkin

Edward Scissorhands

Bugün Aslında Dündü

Sevimli Canavarlar

Pan’ın Labirenti

Your Name

Spirited Away

Yalnız bir çocuğun hikayesini anlatan Where the Wild Things Are

Çıkış yılı: 2009

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Spike Jonze

Oyuncular: Max Records, Catherine O'Hara, Forest Whitaker

Maurice Sendak’ın çığır açan çocuk kitaplarının samimi uyarlaması olan Where the Wild Things Are, Vahşi Şeyler adasına yelken açan yalnız bir çocuk olan Max’i konu alıyor. Yetişkinlerin de izlerken keyif alabilecekleri bu film, Jonze’nin imzalı görsel stili, tüylü yaratıklar ve muhteşem manzaralar bulunduruyor.

Dört kardeşin krallığa uzanan hikayesi Narnia Günlükleri

Çıkış yılı: 2005

IMDb puanı: 6,9

Yönetmen: Andrew Adamson

Oyuncular: Tilda Swinton, Georgie Henley, William Moseley

C.S. Lewis'in romanlarından uyarlanan film serisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir saklanma evine gönderilen dört kardeşin maceralarını konu anlatıyor. Evin içinde oyun oynarken sihirli bir dolap keşfeden 4 kardeş, kendilerini bir anda yaratıkların ve konuşan hayvanların bulunduğu Narnia diyarında buluyor.

Kutu oyunundan hayat boyu süren maceraya Jumanji

Çıkış yılı: 1995

IMDb puanı: 7,0

Yönetmen: Joe Johnston

Oyuncular: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt

Etrafındaki çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan bir çocuğun bir tahta oyunu bulup bir arkadaşıyla bunu oynamasını konu alan Jumanji, oldukça farklı bir düşünce şekline sahip bir film. Göründüğü kadar masum olmayan bu oyunun zorlukları ve tehditleri ise tamamen gerçek. 1995 yapımı filmin sonrasında Jumanji’den etkilenerek yapılan Zathura; ve sonrasında Jumanji adıyla çıkan 3 film de bulunuyor.

Ölümden sonrasıyla ilgili bir deneyim Enter the Void

Çıkış yılı: 2009

IMDb puanı:7,3

Yönetmen: Gaspar Noé

Oyuncular: Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy

Ünlü yönetmen Gaspar Noe’nun en fantastik filmi olan Enter the Void, Tokyo sokaklarında polis tarafından vurulan ve ölümünün sonrasında bilincinin vücut dışı deneyimine şahit olan bir Amerikan uyuşturucu satıcısının hikayesini anlatıyor. Noe ve görüntü yönetmeni Benoît Debie, filmi ana karakterin süzülen ruhunun bakış açısı ile çekiyor. Böylece izleyici tüm filmi ana karakterin gözünden izleyebiliyor.

Poe'dan gotik elementler bulunduran The Lighthouse

Çıkış yılı: 2019

IMDb puanı: 7,5

Yönetmen: Robert Eggers

Oyuncular: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman

1890’larında New England’ında geçen The Lighthouse, izolasyondan dolayı delirmek üzere olan, Robert Pattinson ve Willem Dafoe tarafından canlandırılan iki deniz feneri bekçisinin hikayesini anlatıyor. Modern korku ikonu Robert Eggers, eseri işlerken, gotik efsane Edgar Allan Poe’nun tamamlanmamış kısa öyküsünden ilham almış.

Ünlü masalın en güzel versiyonu Güzel ve Çirkin

Çıkış yılı: 1946

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Jean Cocteau

Oyuncular: Jean Marais, Josette Day, Mila Parély

Beklenmedik sonuçlarla babasını kurtarmak için kendini bir canavara sunan genç bir kadının hikayesinin anlatıldığı Güzel ve Çirkin’in bu versiyonu, hikayenin en sanatsal ve sinematik versiyonlarından birisi. Bu klasik Fransız erken dönem sanat eseri, Yeni Gerçekçilik akımının moda olduğu bir dönemde, dünya sinemasında fantezinin kapısını açan dışavurumcu bir güç. Hikayesi ve izleyiciye sundukları dışında filmde oldukça başarılı bir prodüksiyon, kostüm tasarımı, müzik ve özellikle makyaj unsurları da bulunuyor.

Eleştirel ancak tatlı hikayesiyle Edward Scissorhands

Çıkış yılı: 1990

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest

Yazarının kendi çocukluğundan esinlenerek ortaya koyduğu Edward Scissorhands, Kaliforniya rüyasının tüm çelişkilerini ortaya koyuyor. Bastırılmış insanlar, şeker renkli ancak birebir aynı evler, monoton bir hayata sahip komşular… İşte insanların içinde yaşadığı bu statükoyu alt üst etmek ve herkesin kendi sorunlarını düşünmeye zorlamak için Edward Scissorhands çıkageliyor - asıl amacı bu olmasa da.

Oldukça tatlı bir hikaye ve ana karaktere sahip bu film, Edward dışında fantastik öge barındırmasa da izleyicisinin içinde kaybolabileceği bir film.

Sürekli aynı günü yaşayan haberciyi anlatan Bugün Aslında Dündü

Çıkış yılı: 1993

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Harold Ramis

Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott

Hayatının en kötü gününde kişisel bir zaman döngüsüne hapsolan bir hava durumu sunucusunun anlatıldığı bu film, fantastik unsurların ana akım komedi formatına dahil edilmesini meşrulaştıran film. Aynı günün kaç kez tekrarlandığını ya da neden tekrarlandığını bilmediğimiz Bugün Aslında Dündü, adeta bir sanat eseri. Andie MacDowell’ın başrolünü oynadığı başarılı film, zaman döngüsü paradoksunu da oldukça başarılı bir şekilde işliyor.

Canavarlar ve çocuklar arasındaki ilişkiye sevimli bir bakış açısı Sevimli Canavarlar

Çıkış yılı: 2001

IMDb puanı: 8,1

Yönetmen: Pete Docter, David Silverman

Oyuncular: Billy Crystal, John Goodman, Mary Gibbs

Daha önce ve hatta daha sonrasında da hiç görülmemiş bir fikri ortaya sunan Sevimli Canavarlar’da, canavarlar insan çocuklarını korkutarak yaşadıkları Monstropolis şehrine elektrik sağlıyorlar. Ürettikleri kapıları çocukların dolaplarına geçen portallar olarak tasarlayan canavarlar ise çocuklardan, çocukların canavarlardan korktuğundan çok daha fazla korkuyorlar. İnanılmaz tatlı bir hikaye sunan Sevimli Canavarlar, çok farklı bir bakış açısına sahip bir Pixar filmi.

Karanlık atmosferiyle Pan’ın Labirenti

Çıkış yılı: 2006

IMDb puanı: 8,2

Yönetmen: Guillermo del Toro

Oyuncular: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López

Guillermo del Toro’nun akıllardan çıkmayan bu gotik fantezisi, izleyicilerini gerçek ve rüyalar arasında bir gezintiye çıkarıyor. Pan’ın Labirenti, hem bir prensesin yeraltı dünyasına epik dönüşü hakkında bir peri masalı, hem de 10 yaşındaki bir kız ile hasta annesini konu alan dokunaklı bir drama. Her ne kadar hikayesi tatlı gibi gelse de, filmin atmosferindeki kasvet, izleyicide garip hisler uyandırıyor.

Bedenlerini değiştirebilen iki yabancının hikayesi: Your Name

Çıkış yılı: 2016

IMDb puanı: 8,4

Yönetmen: Makoto Shinkai

Oyuncular: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Narita

Your Name’de birbirinden uzakta iki yabancı, bedenlerini değiş tokuş etme ve birbirlerinin hayatlarını deneyimleme yeteneğine sahip. Yüz yüze tanıştıklarında ise bu bağın azalacağını ya da artacağını bilmeyen iki karakterin hikayesinin anlatıldığı bu Japon animesi, dünya çapındaki gişede tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animesi olmaya devam ediyor.

Paralel evrenden bir hikaye Spirited Away

Çıkış yılı: 2001

IMDb puanı: 8,6

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Daveigh Chase, Suzanne Pleshette, Miyu Irino

Hayao Miyazaki’nin Spirited Away’i, Japonya’da bugüne kadarki en yüksek hasılat yapan film olmaya devam ediyor. Tamamen kendine özgü hikayesiyle Spirited Away’de, genç bir kızın tehlikeli bir paralel evrende yaşadıkları konu alınıyor.

Bizim fantastik filmler hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Eklemek istediğiniz filmleri yorumlarda belirtebilirsiniz!