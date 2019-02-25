En İyi Film 'Yeşil Rehber' Türkiye'de 18 Bin Kez İzlendi

2019 Oscarları sahiplerini buldu. Ödül alan filmlerin büyük kısmı gişede rekorları altüst ederken, En İyi Film dahil 3 ödül alan Green Book gecenin yıldızıydı. Türkiye’de Yeşil Rehber adıyla vizyona giren filmi, vizyondan inene dek sadece 18 bin kişi izlemişti. Bu rakamlar, akıllara sinema dünyasındaki büyük tartışmaları getirdi.

Oscar ödüllerine ilişkin yapılan eleştiriler, 2019’da hiç olmadığı kadar sertleşti. Netflix ve benzeri yapımcıların ödül alabilmek için uyguladığı stratejiler, sinema işletmecileri ve internet platformları arasındaki rekabetin sadece ülkemizde tartışma konusu olmadığını gösteriyor.

Akademi’nin Oscar ödüllerini verirken geleneksel sinema filmleriyle internet filmleri arasında ayrımcılık yaptığı söyleniyor. Bu nedenle Netflix’te yayınlandığı günden bu yana büyük sükse yaratan sanat filmi Roma’nın En İyi Film Oscar’ına layık görülmediği açıklanıyor. Ödülün Netflix’te yayınlanan Roma yerine sinema salonlarında vizyona giren Yeşil Rehber filmine kasıtlı olarak verildiği bilgileri dolaşıyor.

Bu bilgileri doğrulayan en büyük kaynak ise ünlü yönetmen ve yapımcı Steven Speilberg’in açıklamaları. İnternet filmlerini TV filmlerine benzeten Speilberg, aylar önce bu filmlerin Oscar ödüllerinde yer almamaları gerektiğini savunmuştu. Akademi, anlaşılan o ki Speilberg ile aynı fikirde. Yine de Roma, 3 farklı Oscar ödülünü hanesine yazdırmayı başardı. Peki Netflix bunu nasıl başardı dersiniz? Elbette filmi platformda yayınlamadan önce ABD’deki birkaç salonda gösterime sokarak.

Green Book (Yeşil Rehber) filmini Türkiye’de sadece 18 bin kişi izledi:

Netflix ve geleneksel sinemacıların arasında dönen hararetli tartışmalar, Türkiye’de Organize İşler: Sazan Sarmalı filmiyle zirve yapmıştı. Sinema yapımcılar ve salon işletmecileri arasındaki tartışmanın ardından başlayan Netflix tartışmaları, Sazan Sarmalı’nın Netflix’te yayınlanmasıyla farklı bir boyuta taşınmıştı.

Küresel çaptaki tartışmalarda, geleneksel sinema cephesinin temsilcisi rolünü üstlenen Yeşil Rehber, Türkiye'deki 11 haftalık vizyon süresi boyunca sadece 18.737 kişi tarafından sinema salonlarında izlendi. En İyi Film, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kucaklayan yapım, yaklaşık 3 aylık vizyon süresi boyunca Türkiye’de sadece 328 bin TL hasılat elde edebildi.

30 Kasım 2018’de Türkiye’de vizyona giren Yeşil Rehber’in dünya çapındaki hasılatı ise 110 milyon doları buluyor. Bunun yaklaşık 70 milyon doları ise sadece ABD’deki sinemalardan geliyor. Filmin Türkiye’de daha az insana ulaşma nedeni ise gösterildiği salon sayısı. Vizyona girdiği ilk hafta tüm Türkiye’de sadece 30 salonda gösterilen Yeşil Rehber, ilerleyen 10 hafta boyunca en fazla 7 salonda gösterildi. 14 Şubat 2019’a geldiğimizde sadece 1 salonda gösterilen film ülkemizde vizyondan kaldırıldı.

Yeşil Rehber vizyondayken Türkiye’deki salonlarda Müslüm, Hedefim Sensin, Bizim İçin Şampiyon, Aquaman ve Kafalar Karışık filmleri yer alıyordu.