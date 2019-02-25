91. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar

Bu yıl 91. kez düzenlenen Akademi Ödülleri bu sabah saatlerinde sahiplerini buldu. Törende ödül alan filmler arasında büyük bir sürprize rastlanmadı.

ABC kanalında canlı yayınlanan ödül töreni bu sabah 02.30 sularında kırmızı Halı Geçiş Töreni ile başladı. 04.00’da başlayan Ödül Töreni’nde sunucu olmaması, bugüne kadar yaşanan en kısa süren Oscar gecelerinden birine şahit olmamıza sebep oldu.

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vurması beklenen iki film vardı: Bohemian Rhapsody ve Roma... İki film de beklenildiği gibi ödülleri toplamayı başardı. Bohemian Rhapsody, "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu" ve "En İyi Ses Miksajı" ödüllerini topladı. Roma ise tam 10 dalda aday olduğu törenden "Yabancı Dilde En İyi Film", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini alarak çıkmayı başardı.

Gelelim sinema severlerin merakla beklediği bir başka filme: Black Panther. Marvel'ın perdede fırtınalar estiren filmi Black Panther, gişede yarattığı heyecanı ödül törenine de taşımayı bildi. Film, ödül töreninden "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" olmak üzere üç farklı ödülle ayrıldı. Ancak filmin En İyi Görsel Efekt ödülünü The First Man'e kaptırması bir miktar şaşkınlık yarattı.

91. Akademi Ödüllerinde Kazananlar

En İyi Film: Green Book

En İyi Yönetmen: Alfanso Cuaron (Roma)

En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King (If Beale Street Could Talk)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Green Book)

En İyi Özgün Senaryo: Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly (Green Book)

En İyi Uyarlama Senaryo: Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin Willmott (BlacKkKlansman)

En İyi Özgün Müzik: Ludwig Goransson (Black Panther)

En İyi Özgün Şarkı: Shallow (A Star Is Born)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Vice

En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panther