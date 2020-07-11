En İyi Harici Ekran Kartı Modelleri ve Fiyatları

Günümüzde gelişen PC dünyası, oyunculara birçok yeni opsiyonlar da sunuyor. Büyük ve hantal kasalar toplamak yerine küçük ve taşınabilir dizüstü bilgisayarlara yönelen oyuncuların, bu bilgisayarlardan masaüstü performansı alabilmesi harici ekran kartları bulunuyor. Şu an piyasada bulunan en iyi harici ekran kartlarının modellerine ve fiyatlarına hep beraber yakından bakıyoruz.

Günümüzde oyuncu dizüstü bilgisayarları sayesinde kullanıcılar, kocaman ve hantal oyuncu kasalarına bağlı kalmak zorunda kalmıyor. Fakat nispeten modern sayılabilecek oyuncu dizüstü bilgisayarlar da her zaman gerekli performansı sağlayamayabiliyor. Burada devreye giren harici ekran kartları, laptop sahibi oyuncular için güzel bir alternatif oluyor.

Kendi içerisinde bir sistem gibi düşünebileceğimiz harici ekran kartları, ekstra bir güç kaynağı ve tıpkı masaüstü anakartlardaki gibi ekran kartı için PCI Express yuvası bulunmaktadır. Harici ekran kartlarını dizüstü bilgisayarınıza bağlayabilmeniz için Thunderbolt 3 portuna sahip olmanız gerektiğini de belirtmekte fayda var. En iyi harici ekran kartı modelleri ve fiyatları nelermiş gelin hep beraber bir göz atalım.

En İyi Harici Ekran Kartı Modelleri

Gigabyte AORUS Gaming Box GTX 1070: 799.99 Dolar (5.492,34 TL)

Razer Core X: 299.99 Dolar (2.059,58 TL)

ASUS ROG XG Station 2: 6.145,87 TL

Sonnet eGFX Breakaway Box: 3.013,63 TL

Gigabyte Aorus GTX 1080 Gaming Box: 1.499,77 Dolar (9.954,99 TL)

SAPPHIRE GearBox Thunderbolt: 2.608,35 TL

Gigabyte AORUS Gaming Box GTX 1070

Listemizde ilk bahsedeceğimiz harici ekran kartı hepimizin aşina olduğu Gigabyte firmasından geliyor. Yıllardır ekran kartı ve anakart alanlarında başarılı ve deneyim sahibi olan Gigabyte, AORUS Gaming Box GTX 1070 ile birlikte küçük ve rahat taşınabilir, içerisinde GTX 1070 barındıran ve soğutmalı bir harici ekran kartı kutusu sunuyor. Kolay kullanımı ile kurulum gerektirmeyen bu harici ekran kartını, dizüstü bilgisayarınızın Thunderbolt 3 girişine direkt olarak takıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca Gigabyte AORUS Gaming Box GTX 1070, içerisinde 3 adet USB 3.0 girişi ve 2 adet HDMI girişi bulunduruyor. Bu sayede klavye, mouse gibi oyuncu ekipmanlarınızı Gaming Box üzerinden kullanabilir ve HDMI girişleri sayesinde oyun keyfinizi ekstra monitörler üzerinden de sürdürebilirsiniz.

Razer Core X

Razer’ın dizüstü bilgisayarlar için sunduğu harici ekran kartı kutusu olan Razer Core X, AORUS Gamin Box gibi entegre bir ekran kartıyla gelmeyen daha klasik bir harci ekran kartı kutusu modeli ve doğal olarak daha ucuz bir fiyattan satılıyor. İçerisinde 650 W’luk güç kaynağı, ekran kartı yuvası ve soğutma sistemi barındıran Razer Core X, HDMI ve USB çıkışlarıyla ekstra monitör ve ekipman kullanmanıza olanak sağlıyor.

Hem Windows 10 hem de macOS uyumlu olan Razer Core X, üzerindeki HDMI çıkışlarında ekstra bir monitör kullanıldığında dizüstü bilgisayarın kendi ekranına göre gözle görülür bir FPS artışı da sağlıyor. NVIDIA ve AMD’nin birçok masaüstü ekran kartını destekleyen Razer Core X’in RGB ışıklandırmalı ve daha yüksek güç kaynağına sahip olan Chroma X modeliyse 399.99 dolardan (2.746,14 TL) satılıyor.

ASUS ROG XG Station 2

Ülkemizde de satışı yapılan harici ekran kartı kutularından olan ASUS ROG XG Station 2, oyunculara yüksek VR oyun deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Göze hitap eden tasarımı, kolay kullanımı, güçlü soğutma sistemi ve kaliteli güç kaynağı ile hem işlevsel hem de estetik bir harici ekran kutusu olarak karşımıza çıkan ROG XG Station 2, en çok tercih edilen harici ekran kartı modellerinden birisi.

600 W’luk güç kaynağının desteklediği 3 adet soğutma fanına sahip olan bu modelde, ekran kartlarınızın ısınma problemi yaşaması bir hayli düşük bir ihtimal olarak belirtiliyor. Ayrıca yüksek kapasiteli güç kaynağı sayesinde NVIDIA GeForce GTX 900 serisi sonrası ve AMD Radeon R9 serisi sonrası bütün kartları destekleyen ROG XG Station 2’ye ekran kartının yanı sıra ekstra bir SSD de bağlanabiliyor.

Sonnet eGFX Breakaway Box

Yine ülkemizde satışı olan bir harici ekran kartı kutusu olan Sonnet eGFX Breakaway Box, oyunculara daha sade, kullanışlı ve düşük fiyatlı bir alternatif sunuyor. Tıpkı diğer harici ekran kartlarında olduğu gibi Thunderbolt 3 girişiyle yüksek hızlarda çalışan Breakaway Box, düşük fiyatına rağmen etkili bir soğutma sistemine de sahip. HDMI girişlerinin yanı sıra VGA girişi de bulunduran bu model oyunculara VGA girişli ekstra monitörlerini bağlama imkânı tanıyor.

Sadece oyun odaklı olmak yerine, video düzenleme programları için de ekstra uyumluluk sağlayan Breakaway Box hem, Windows 10 hem de macOS işletim sistemlerinde sorunsuz çalışabiliyor. Apple’ın WWDC etkinliğinde de yer almış bir ürün olan Breakaway Box ile hem NVIDIA hem de AMD ekran kartlarınızı, Windows ve Mac bilgisayarlarınızda sorunsuz kullanabilirsiniz.

Gigabyte AORUS GTX 1080 Gaming Box

Listemizde yer alan GTX 1070 modelinin geliştirilmiş versiyonu olan Gigabyte AORUS GTX 1080 Gaming Box, içerisinde gömülü ekran kartıyla gelen ikinci model. Tıpkı diğer versiyondaki gibi USB 3.0 ve HDMI girişlerine sahip olan GTX 1080 Gaming Box, ilk modelden ayrı olarak Ethernet LAN bağlantısı ve “overclock” yapılabilen GTX 1018 ekran kartı barındırıyor.

Piyasadaki en iyi harici ekran kartlarından biri olarak kabul edilen GTX 1080 Gaming Box, HDMI girişlerinin yanı sıra 3 adet DisplayPort, 1 adet de DVI-D portuna sahip olarak geliyor. Bu sayede GTX 1080 Gaming Box, çoklu monitör ihtiyacı olan kullanıcılara da kullanışlı bir alternatif sağlamış oluyor. Fakat GTX 1080 Gaming Box, her ne kadar kullanışlı ve güvenilir bir harici ekran kartı kutusu olsa da aşırı yüksek fiyatı ile oyuncuların durup ikinci defa düşünmelerine sebep olabiliyor.

SAPPHIRE GearBox Thunderbolt

Şu an ülkemizde aktif olarak satılan en ucuz harici ekran kartı kutularından biri olan SAPPHIRE GearBox, kompakt ve sade tasarımı ile taşıması en kolay harici ekran kartlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer harici ekran kartı kutularında olduğu gibi 2 adet USB 3.0 girişi bulunan GearBox, ekstra oyuncu ekipmanlarının bağlanmasına olanak sağlıyor. Ekstra bir Ethernet girişi de bulunan GearBox’ın düşük fiyata sahip olması bazı eksileri de beraberinde getiriyor.

Daha ulaşılabilir fiyatıyla diğer harici ekran kartı modelleri gibi çoklu ekrana imkân veren HDMI girişleri bulunmayan GearBox’a, en fazla 300 W güç tüketimi yapan ekran kartları bağlanabiliyor.

En iyi harici ekran kartı modellerini tanıttığımız listemizin sonuna geldik. Günümüzde harici ekran kartlarının en büyük tercih edilme sebebi taşınabilirliği olsa da taşınabilirliğe bu kadar yüksek fiyatlar ödeyecek olmak bazen kullanıcıların durup düşünmesine sebep olabiliyor. Sizler harici ekran kartları hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede bulunan modellerden birini veya başka bir model harici ekran kartı kullanıyorsanız görüş ve deneyimlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.