Kullanıcıların Oylarıyla En İyi Hibrit Otomobili Seçildi

Toyota’nın lüks otomobil markası Lexus, Auto Trader’da yapılan ödül töreninde En İyi Hibrit Otomobil ödülünün sahibi oldu. NX 300h SUV modelinin elde ettiği başarıda, 181 binden fazla otomobil tutkunu oy kullandı.

Son yıllarda Tesla’yla başlayan ve giderek yaygınlaşan elektrikli otomobiller, insanlığın gelecekte kullanacağı araçlar olarak gösteriliyor. Elbette bu teknolojinin tüm dünyada yaygınlaşması için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Bunun dışında elektrikli otomobiller ile içten yanmalı motorları birleştiren hibrit teknolojisi, günümüzde en mantıklı otomobiller arasında yer alıyor.

Düzenlediği ödül töreninde hibrit otomobillere de yer veren sıfır ve ikinci el otomobil satış sitesi Auto Trader, 2020 Yeni Otomobil Ödülleri’nde en iyi hibrit otomobili açıkladı. 181 binden fazla kişinin verdiği oylarla belirlenen en iyi hibrit otomobil, Lexus’un NX 300h SUV modeli oldu.

Yüksek teknolojisi, verimli yapısı ve kalitesiyle beğeni toplayan NX 300h SUV, 2014 yılında Avrupa’da tanıtıldıktan sonra hibrit otomobiller arasında büyük beğeni toplamıştı. Kendi kendini şarj edebilen bu otomobil, İngiltere’nin otomobil satış mağazasına göre de 2020 yılının en iyi hibrit modeli oldu.

Lexus, ödül törenini adeta domine etti

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota’nın bir alt markası olan Lexus, şirketin ürettiği lüks otomobillerde kullandığı marka olarak dikkat çekiyor. Lexus, bu ödül dışında; Dünyanın En Sorunsuz Otomobil Markası, İkinci Elde En İyi Marka, En İyi Üretici, En Güvenilir Lüks Model gibi önemli ödüllerin de sahibi oldu.

Lexus NX 300H SUV Türkiye’de kaç TL?

Lexus’un lüks SUV modeli NX 300H, Türkiye’de 5 farklı modelle satılıyor. Bu modeller ise 655 bin TL ile 857 bin TL arasında fiyat etiketine sahip.