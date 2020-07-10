Türkiye’de En Çok Satılan Elektrikli ve Hibrit Araçlar

Dünyanın dört bir yanında artık elektrikli otomobiller ve hibrit araçlar daha çok tercih edilmeye başladı. Türkiye’de de elektrikli otomobiller ve hibrit araçlar gün geçtikçe popülerleşiyor. Biz de sizler için Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller ve hibrit araçlar listesi hazırladık. Hoş geldiniz.

Benzinli ve dizel otomobiller bundan birkaç yıl öncesine kadar elektrikli otomobillerden daha popülerdi ancak zamanla bu durum tersine döndü. Bu durumun sebebi çoğunlukla şirketlerin karıştığı emisyon skandalları ve artan yakıt fiyatları. Elektrikli otomobiller ise hem performansları hem de yakıt masraflarını çok yüksek oranda azaltması nedeniyle çok daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Hibrit araçlar da yakıt tüketimi konusunda daha iyi bir performans gösterdiği için gittikçe yaygınlaştı. Ülkemizde de elektrikli otomobiller ve hibrit araçlar fazlasıyla popülerleşti. Biz de sizler için Türkiye’de en çok satılan elektrikli ve hibrit otomobilleri listeledik.

Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller ve hibrit araçlar:

Toyota Corolla Hybrid (7.065 adet)

Toyota C-HR Hybrid (2.588 adet)

Toyota RAV4 Hybrid (391 adet)

Land Rover RR Plug-in Hybrid (180 adet)

Jaguar I-Pace (119 adet)

Toyota Yaris Hybrid (77 adet)

BMW i3 (50 adet)

Renault Zoe (31 adet)

Lexus ES Hybrid (28 adet)

Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid (22 adet)

Mercedes-Benz GLC350e Plug-in Hybrid (7 adet)

Lexus RX Hybrid (5 adet)

BMW i8 Plug-in Hybrid (2 adet)

Lexus LC Hybrid (1 adet)

Lexus LC Hybrid:

Satış adedi: 1 adet

1 adet Fiyat: 2.106.737 TL

Lexus LC Hybrid, gerek tasarımı gerek performansıyla oldukça dikkat çeken bir otomobil. 0-100 km/saat hızlanması 5 saniye olan Lexus LC Hybrid’in maksimum hızı fabrika verilerine göre 250 km/saat.

BMW i8 Plug-in Hybrid

Satış adedi: 2 adet

2 adet Fiyat: 1.525.300 TL

BMW’nin en çok sevilen hibrit araç modellerinden biri olan BMW i8 Plug-in Hybrid, spor otomobiller arasında da oldukça popüler. Hem performansı hem de yenilikçi tasarımıyla fazlasıyla ilgi toplayan BMW i8, 0’dan 100 km/saat hıza 4.4 saniyede çıkıyor. Aracın azami hızı ise 250 km/saat.

Lexus RX Hybrid

Satış adedi: 5 adet

5 adet Fiyat: 1.327.895 TL

Lüks Crossover modeli olan Lexus RX Hybrid, Lexus’un sevilen bir başka hibrit aracı. Keskin hatlara sahip dış tasarımı ve kaputtan tampona kadar kesintisiz olarak inen ön panjuruyla gözleri üzerine çeken Lexus RX Hybrid’in performansı da oldukça iyi. 200 km/saat maksimum hıza ulaşabilen Lexus RX Hybrid’in 0’dan 100’e hızlanması da 7.7 saniye. Aracın 100 kilometredeki yakıt tüketimi ise 5.8 litre.

Mercedes-Benz GLC350e Plug-in Hybrid

Satış adedi: 7 adet

7 adet Fiyat: Fiyat bilgisi bulunmuyor.

Mercedes-Benz markasının lüks SUV sınıfında boy gösteren GLC350e Plug-in Hybrid, ülkemizde fazla bulunmasa da en çok satılan hibrit araçlar kategorisine girmeyi başarıyor. 0-100 km/saat hızlanması 5.6 saniye olan GLC 350e Hybrid, toplamda 315 beygir güç üretiyor. 9 ileri 9G-Tronic şanzımanı ve 699 Nm torku sayesinde performansıyla büyüleyen GLC350e, 100 km’de 4.22 litre yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor.

Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid

Satış adedi: 22 adet

22 adet Fiyat: Fiyat bilgisi bulunmuyor

Otomobillerde güvenlik konusu açılınca akla gelen isimler arasında zirvede yer alan Volvo’nun lüks hibrit SUV modeli Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid, Volvo’nun güvenli yapısının yanında sportif bir görünüm de sunuyor. 400 beygir güç ve 472 Nm torka sahip olan Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid, performansından da taviz vermiyor.

Lexus ES Hybrid

Satış adedi: 28 adet

28 adet Fiyat: 835.896 TL

Listemizdeki üçüncü hibrit Lexus modeli de Lexus ES Hybrid. Lexus ES Hybrid, hem sportif hem de makam aracı gibi yola ağırlığını koyan bir tasarıma sahip. Tasarımının yanı sıra oldukça konforlu olan Lexus ES Hybrid’in elektrikli ve normal motoru birleşik hald 218 beygir güç üretiyor. Şehir içi 100 kilometrede 4.9 litre yakıt harcayan Lexus ES Hybrid’in yakıt tüketimi de oldukça iyi.

Renault Zoe

Satış adedi: 31 adet

31 adet Fiyat: 234.600 TL

Ülkemizde genellikle Clio ve Megane gibi modellerini gördüğümüz oldukça popüler olan Renault’nun yüzde yüz elektrikli otomobili Zoe, çarpıcı özellikleriyle dikkat çekiyor. 300 kilometre sürüş menzili, yenilikçi tasarımı ve bunun yanı sıra iyi performansıyla ilgi çeken Zoe’nin elektrik motoru 68 kW(92 beygir) güç üretiyor. Bu da otomobili 168 km/saat hıza çıkarabiliyor.

BMW i3

Satış adedi: 50 adet

50 adet Fiyat: 412.200 TL

Sportif sedan modelleri ve performans canavarı M serisiyle akıllara kazınmış olan BMW’nin tamamen elektrikli otomobili BMW i3, yenilikçi ve farklı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Düzgün koşullarda kullanıldığında 335 kilometre menzile sahip olan BMW i3’ün elektrik motoru 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor.

Toyota Yaris Hybrid

Satış adedi: 77 adet

77 adet Fiyat: 184.200 TL

Hibrit otomobil denince akla ilk gelen markalardan biri olan Toyota, gerçekten de bu alanda oldukça tecrübeli bir şirket. Özellikle son yıllarda hibrit araçlar üzerinde çok daha fazla çalışmaya başlayan şirket, Türkiye’nin de en çok hibrit araç satan markalarından biri. Toyota Yaris Hybrit, 100 beygir gücü üreten motoru sayesinde 165 km/saat hıza çıkabiliyor. Şehir içinde 3.7 litre yakan otomobil yakıt tüketiminde de oldukça başarılı.

Jaguar I-Pace

Satış adedi: 119 adet

119 adet Fiyat: 727.552 TL

Jaguar’ın tamamen elektrikli SUV modeli Jaguar I-Pace hem tasarım, hem performans hem de menzil bakımından oldukça başarılı bir araç. 400 beygir güç ve 696 Nm tork üreten elektrikli motoru, Formula E yarışlarında kullanılan Jaguar I-TYPE yarış arabasının motoruna çok benziyor. Araç, tek bir şarj ile şehir içinde 470 kilometre yol katedebiliyor.

Land Rover RR Plug-in Hybrid

Satış adedi: 180 adet

180 adet Fiyat: 2.083.777 TL

Land Rover’ın lüks hibrit SUV modeli Range Rover Plug-in Hybrid, akıl almaz derecede iyi yakıt tüketimi değeriyle ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. 404 beygir güç ve 640 Nm torka sahip olan Land Rover Range Rover, fabrika verilerine göre 100 kilometrede yalnızca 3.2 litre yakıyor. Bunun dışında aracın tasarımı klasik ve özgün Range Rover tasarımı.

Toyota RAV4 Hybrid

Satış adedi: 391 adet

391 adet Fiyat: 447.850 TL

Toyota’nın hibrit modellerinden bir başkası olan Toyota RAV4 Hybrid bir spor SUV modeli. Dinamik hatlarıyla oldukça sportif bir görünüme sahip olan Toyota RAV4 Hybrid, 222 beygir güce ve 221 Nm torka sahip. 0’dan 100 km/saat hıza 8.1 saniyede ulaşan RAV4 Hybrid’in azami hızı 180 km/saat. Performansı da iyi denebilecek RAV4 Hybrid’in yakıt tüketimi şehir içi 100 kilometrede 4.5 litre.

Toyota C-HR Hybrid

Satış adedi: 2.588

2.588 Fiyat: 299.100 TL

Toyota’nın en çok tercih edilen hibrit modellerinden biri olan Toyota C-HR Hybrid, ülkemizde de oldukça popüler bir model. 170 km/saat azami hıza çıkabilen aracın motoru 122 beygir güç üretiyor. Performans alanında ortalama seviyelerde gezinen Toyota C-HR’ın özgün tasarımı da oldukça beğeniliyor.

Toyota Corolla Hybrid

Satış adedi: 7.605 adet

7.605 adet Fiyat: 216.000 TL

Toyota, hibrit araçlar konusundaki başarısını klasik serisi Corolla üzerinde de devam ettiriyor. Son tasarımında oldukça keskin hatlarıyla agresif bir görünüme kavuşan Toyota Corolla Hybrid, performansı ve yakıt tüketimiyle de neden en fazla satılan hibrit araç olduğunu gözler önüne seriyor. 121 beygir gücü üreten motoru şehir içinde oldukça kullanışlı, bunun yanı sıra araç 100 kilometrede 3.6 litre yakıt harcıyor.

Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobiller ve hibrit araçlar içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu arada hibrit arabaların çalışma prensibini öğrenmek için buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz. Eğer sizlerin de beğendiği elektrikli otomobil veya hibrit araçlar varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Listede TESLA gibi bazı popüler elektrikli araçlara yer vermiyor olmamızın sebebi, henüz Türkiye’de resmi distribütörü olmaması.