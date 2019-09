Her Türden En İyi 15 Hint Filmi - 2019

Her ne kadar sinema açısından güzel bir dönemden geçiyor olsak da izleyecek film kıtlığı çekiyor olabilirsiniz. Bu sıkıntınızı gidermek için de gözünüzü Asya'ya çevirmeniz, Hint filmlerine göz atmanız yeterli. Hollywood'u bir kenarı bırakıp Bollywood'a yöneliyor, en iyi Hint filmlerini listeliyoruz.

Sinema sektörü her ülke tarafından kendi kültürüne göre şekillenir ve izleyiciye sunulur. Sektörün öncü isimlerinden biri ise herkes tarafından bilinen Hollywood. Her sene yüzlerce film Hollywood çatısı altında üretilir.

Bizler de Hollywood’dan başka bir akıma da şans vermek isteyen sinema severlerin sıklıkla tercih ettiği Bollywood çatısı altında üretilmiş filmlerden oluşan bir liste hazırladık. Listemizde bulunan filmleri IMDb puanlarına göre seçtik. Bir de yazımızda yalnızca 2000 sonrası çekilmiş filmlere yer verdik.

Bollywood'un anılması gereken isimleri:

Bollywood'da adı herkesten çok anılan üç isim vardır. Bunlar çoğunlukla komedi, romantik ve aksiyon türü filmlerde rol alan Shahrukh Khan, listemizde bulunan çoğu filmin bu kadar popüler olmasında büyük rol oynamış Aamir Khan ve Ek Tha Tiger gibi çok sevilen Hint filmlerinde rol almış Salman Khan. Bu üç isim, Bollywood'un son 25 senedeki başarısını en çok etkileyen isimlerdendir

Hint filmleri neden bu kadar seviliyor?

Bollywood’un neden bu kadar büyük bir alternatif olduğuna gelecek olursak, ön yargıların aksine aslında çok iyi filmler de yapılıyor olması. Bollywood zamanla hem teknolojik açıdan hem de oyunculuk açısından çok yollar kat etti. Bir diğer sebep ise her türden film yapıldığı için, herkesin zevkine uyacak yapımlar da bulunuyor. Her şey bir kenara, Hint filmi müzikleri bile bu filmleri izlemek için geçerli bir sebep

Hint filmlerinin durağı Bollywood nedir, nerede ve ne anlama geliyor?

Bu soruya cevap verirken söylememiz gereken ilk şey, Bollywood isminin nereden geldiği. Hint filmleri önceleri “Bombay cinema” adı altında yapılıyordu. Sonrasında ise daha vurucu bir isim bulmak amacıyla Bombay ve Hollywood kelimeleri birleştirildi. Böylece Bollywood ismi elde edilmiş oldu.

Hindistan sineması, dünyanın en büyük sinema endüstrisi olarak geçiyor. Bollywood ise 2017 yılında yapılan 364 adet filmle, ülkenin en büyük yapımcısı. Hollywood’la rakamlar üzerinden yapılan bir karşılaştırmada ise, 2001 yılında dünya çapında 3,6 milyar adet bilet satan Bollywood, yine dünya çapında 2,6 milyar adet bilet satan Hollywood’u geride bırakıyor.

Elimizde bulunan veriler her ne kadar 2019 yılına ait olmasa da bu tip sektörlerin devamlı olarak büyüme eğilimi gösterdiği göz önünde bulundurulursa rakamların çok daha fazla olduğu sonucuna ulaşılıyor. Dilerseniz filmleri sıralamaya başlayalım.

En iyi Hint filmleri:

Queen (Kraliçe):

Yayın: 2014

Tür: Komedi, drama

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: Puanlanmamış

Oyuncular: Kangana Ranaut, Rajkummar Rao, Lisa Haydon

Queen fragman:

Queen, Bollywood’un sinemaya kazandırdığı komedi filmlerinden biri. Film Punjabi isimli bir etnik kökene dahil olan Rani’nin, nişanlısı düğünü iptal ettikten sonra Paris ve Amsterdam için planlanmış balaylarını tek başına yapmasını konu alıyor.

Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya):

Yayın: 2006

Tür: Komedi, drama

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Aamir Khan, Soha Ali Khan, Siddharth

Rang De Basanti fragman:

Aslında filmin ismi tam olarak “beni baharın renklerine boya” anlamına geliyor. Filmin oyuncu kadrosu Bollywood yıldızlarından oluşuyor. Filmin konusu ise beş tane gencin özgürlük savaşçılarıyla ilgili bir belgesel filminde rol almalarından sonra değişen hayatları üzerine.

A Wednesday (Bir Çarşamba Günü):

Yayın: 2008

Tür: Suç, gizem, drama

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Anupam Kher, Naseeruddin Shah, Jimmy Sheirgill

A Wednesday fragman:

A Wednesday, emekli olmak üzere olan bir polis memurunun bir Çarşamba gününü anlatmasını konu alıyor. Polis memuru kariyerinin en önemli gününü, asla işleme alınmamış bir davayı anlatıyor.

Pink (Pembe):

Yayın: 2016

Tür: Gerilim, drama

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %100 (Yalnızca 12 kişi oylamış)

Oyuncular: Taapsee Pannu, Amitabh Bachchan, Kirti Kulhari

Pink fragman:

Pink, ismi bir suça dahil edilen üç kadının ismini emekli bir avukatın temize çıkartma çabasını anlatıyor. Filmi daha da ilgi çekici kılan bir faktör, filmin Rajasthan Polisi’nin kadınların hakları ve saygınlıkları hakkında daha hassas olması yönünde eğitmesi amacıyla yapılmış olması.

Gangs of Wasseypur (Wasseypur Çeteleri):

Yayın: 2012

Tür: Aksiyon, komedi, drama

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Manoj Bajpayee, Richa Chadha, Nawazuddin Siddiqui

Gangs of Wasseypur fragman:

Gangs of Wasseypur, Sultan ve Shahid Khan arasında yaşanan bir çatışmanın, Shahid Khan’ın Wasseypur’dan sürülmesine sebep oluş hikayesini anlatıyor. Filmle ilgili ilgi çekici bir detay, aslen 319 dakikalık tek bir film olarak çekilmesi. Ancak Hindistan’daki sinemalar 5 saati aşkın bir filmi tek seferde yayınlamak istemediği için ikiye bölünmüş.

Khosla Ka Ghosla!:

Yayın: 2006

Tür: Komedi, suç, drama

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: Puanlanmamış

Oyuncular: Anupam Kher, Boman Irani, Parvin Dabas

Khosla Ka Ghosla! fragman:

Khosla Ka Ghosla!, Delhi’de yaşayan orta sınıf, emekli bir adamın ailesi ve arkadaşları yardımıyla, satın aldığı toprağını bir mülk satıcısından geri almak için verdiği çabayı anlatıyor.

Baahubali 2: The Conclusion:

Yayın: 2017

Tür: Aksiyon, drama

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty

Baahubali 2: The Conclusion fragman:

Baahubali 2: The Conclusion, Baahubali: The Beginning’in devam filmi olarak çekildi. Film, Baahubali’nin oğlu olan Shiva’nın, gerçek kimliğini öğrendikten sonra aradığı cevapları konu alıyor. Zaman geçtikçe, hikayesinin Mahishmati Krallığı’nın geçmişiyle oldukça bağlantılı olduğunu öğreniyor.

Drishyam:

Yayın : 2015

: 2015 Tür : Suç, gizem, drama

: Suç, gizem, drama IMDb : 8,3

: 8,3 Rotten Tomatoes : %77

: %77 Oyuncular: Ajay Devgn, Shriya Saran, Tabu

Drishyam fragman:

Drishyam, ailesi beklenmedik bir suç işleyen bir adamın, ailesini yasanın karanlık tarafından korumaya çalışmasını konu ediniyor. Filmle ilgili en dikkat çekici detay, listemizde de bulunan 2013 yapımı Drishyam fiminin yeniden çekilmiş hâli olması.

Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir):

Yayın: 2007

Tür: Aile, drama

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tisca Chopra

Taare Zameen Par fragman:

Her Çocuk Özeldir, Hint filmleri ile en azından bir kere karşılaşılmış her insan tarafından bilinen, başrolünü çok sevilen Aamir Khan’ın üstlendiği bir başyapıt. Filmin konusu ise 8 yaşında, yaramazlık yapmayı çok seven bir çocuğun yeni sanat öğretmeni tarafından keşfedilip, dünyaya kazandırılması üzerine. Bu arada filmin yönetmenliği de Aamir Khan tarafından üstleniliyor.

Dangal (Güreşçi):

Yayın: 2016

Tür: Aksiyon, biyografi, drama

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh

Dangal fragmanı:

Biyografi filmi olmasıyla da dikkat çeken Dangal, Mahavir Singh Phogat isimli eski bir güreşçinin hayatını anlatıyor. Filmde, babasının güreşçi olmasına izin vermediği Mahavir’in, iki kızının güreşçilik kariyeriyle nasıl ilgilendiğine, bu kızların ne kadar başarılı olduğuna yakından bakma şansı elde ediliyor.

3 Idiots (3 Aptal):

Yayın : 2009

: 2009 Tür : Komedi, drama

: Komedi, drama IMDb : 8,4

: 8,4 Rotten Tomatoes : %100 (Yalnızca 13 kişi oylamış)

: %100 (Yalnızca 13 kişi oylamış) Oyuncular: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh

3 Idiots fragman:

3 Ahmak filmini ne kadar anlatsak yetmez. Hint filmleri ile alakası olmayanların bile yolu bir şekilde bu filmle kesişmiştir. Filmde, uzun zaman önce kaybettikleri çok yakın bir arkadaşlarını arayan iki kişinin, üniversite yıllarına geri dönüp, hayatlarında çok büyük etkiye sahip bu arkadaşlarını anması konu alınıyor.

Thani Oruvan:

Yayın: 2009

Tür: Aksiyon, suç, gerilim

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: Puanlanmamış

Oyuncular: Jayam Ravi, Arvind Swamy, Nayanthara

Thani Oruvan fragman:

Thani Oruvan, listemizde drama türüne mensup olmayan nadir filmlerden biri. Filmde ele alınan konu ise, çeşitli yasa dışı tıbbi işlemlerle içli dışlı olan Siddharth Abimanyu isimli bilim insanının, bir IPS (Hindistan Polis Teşkilatı) memuru olan Mithran tarafından yakalanmaya çalışması.

Black Friday (Kara Cuma):

Yayın: 2004

Tür: Aksiyon, suç, drama

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Kay Kay Menon, Pavan Malhotra, Aditya Srivastava

Black Friday fragman:

Black Friday, adının son dönemlerde ülkemizde de sık sık çağrıştırdığı gibi alışveriş sektörüyle hiç alakası olmayan bir yapım. Filmin konusu, 1993 yılında Bombay’da ard arda yaşanan patlamaların birden fazla insanın açısından anlatılması üzerine kurulu. Bu insanlar arasında patlamaları gerçekleştirenler, polisler ve kurbanlar bulunuyor.

Anbe Sivam:

Yayın: 2003

Tür: Macera, komedi, drama

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: Puanlanmamış

Oyuncular: Kamal Haasan, Madhavan, Kiran Rathod

Anbe Sivam fragman:

Anbe Sivam, biri genç ve kibirli, biriyse fiziksel olarak yıpranmış olan iki adamın yaşanan bazı olaylar sonucu bir araya gelmesini anlatıyor. Bu iki adam, birlikte geçirdikleri süreç boyunca birbirlerine kader aracılığıyla bağlı olduklarını anlıyorlar.

Drishyam:

Yayın: 2013

Tür: Suç, gerilim, drama

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: Puanlanmamış

Oyuncular: Mohanlal, Meena, Ansiba

Drishyam fragman:

Yukarılarda bulunan Drishyam filminin, 2013 yapımı orijinal fimin yeniden yapılmış hali olduğunu söylemiştik. Burada da konu, ailesinin işlediği bir suçtan sonra ailesini korumaya çalışan bir babanın hikayesi. 2013 yapımı Drishyam’ın, 2015 yapımı Drishyam’ı gölgelediğini söyleyebiliriz.

IMDb puanlarından dolayı listemize almadığımız diğer popüler Hint filmleri:

Ek Tha Tiger

Ghajini

Kabhie Khushi Kabhie Gham

Kuch Kuch Kota Hai

Rab Ne Bana Di Jodi

Veer-Zaara

My Name is Khan

Milyoner

Dilwale Dulhania Le Jayenge

Barfi

PK

Black

Bir Hint filmi, bıraktığı izle insanı kendine kolaylıkla hayran edebiliyor. Hazırladığımız listeyle sizlerde de iz bırakacağını düşündüğümüz Hint filmi önerileri yaptık. Bu filmleri her ne kadar Türkçe dublaj ile izleyebiliyor olsanız da ana dilinde izlemenizi öneriyoruz. Dileriz aradığınız filmi bulmuşsunuzdur.