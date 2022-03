Asyalıların kadim dövüş sanatı karateyi belki herkes yapmadı ama eminiz herkes, hayatının bir döneminde karate filmlerinin aksiyon dolu sahnelerini heyecanla izledi. Bu tür filmleri seviyorsanız ya da bu türe yeni başlayacaksanız mutlaka izlemeniz gereken en heyecan verici aksiyon sahnelerine sahip karate filmlerini listeledik.

Aksiyon filmlerini bir üst tür olarak değerlendirirsek bir alt tür olmasına rağmen karate filmleri şüphesiz kendi adına bir başlık atılmasını hak eder. Asyalıların kadim dövüş sanatlarından biri olan karate hakkında hepimiz az çok bilgi sahibiyiz ama bu sanatın ustası olmak epey zor. Karate merakı olan ama ustalaşma yolunda adım atmayan pek çok izleyici için karate filmleri uzun yıllardır heyecanını koruyor.

Elbette karate filmlerini de iyi ve kötü olarak ayırmak mümkün. Yani savaşçının yalnızca ellerini kullanarak birinin kafasını patlattığı filmler B film olarak değerli olsalar bile kültler arasına girmez. İşte bu nedenle The Karate Blog internet sitesi tarafından seçilen karate filmleri büyük önem taşıyor. Bu listede bazıları yeni olan ama çoğu bu alt türün en önemli kültleri arasında yer alan ve her anı aksiyon dolu karate filmlerini bulacaksınız.

En iyi karate filmleri:

Siu Lam juk kau / Shaolin Soccer

The Karate Kid

Mard Ko Dard Nahin Hota

Zui quan / Drunken Boxing

Serbuan maut / The Raid

Enter the Dragon

Wo hu cang long / Crouching Tiger, Hidden Dragon

Kill Bill: Vol. 1

The Matrix

Shichinin no samurai / Seven Samurai

Bildiğimiz futbol gibi değil: Siu Lam juk kau / Shaolin Soccer

Yıl: 2001

Tür: Aksiyon, Komedi, Fantastik

Yönetmen: Stephen Chow

Oyuncular: Stephen Chow, Wei Zhao, Yat-Fei Wong

IMDb: 7.3

Siu Lam juk kau orijinal adıyla yayınlanan ve dünyada Shaolin Soccer olarak bilinen filmde, Çin kökenli Şaolin felsefesinin takipçisi olan bir gencin hikayesini izliyoruz. Bu gencimiz, sahip olduğu dövüş sanatı becerilerini kullanmak isteyen ama kendi gibi hevesi kırılmış diğer gençleri toplayarak bir futbol takımı oluşturur. Elbette, bu üstün yetenekli gençlerin oynadıkları futbol epey benzersiz bir seyir sunmaktadır.

80'lere damgasını vuran efsane: The Karate Kid

Yıl: 1984

Tür: Aksiyon, Dram, Aile

Yönetmen: John G. Avildsen

Oyuncular: Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue

IMDb: 7.3

Üç filmlik orijinal serisinin ilk filmi olan 1984 tarihli The Karate Kid filminde, zorbalıklarla mücadele etmek için karate öğrenmeye hevesli bir gencin hikayesini izliyoruz. 80’li yıllara damgasını vurmuş olsa da hem bir aile filmi olması hem gençlere hitap etmesi hem de bugün bile pek çok kişinin gönülden kabul ettiği bir felsefe anlatıyor olması nedeniyle The Karate Kid, günümüzde de karate filmi sevenler için mutlaka izlenmesi gereken film serilerinin başında geliyor.

Acı çekmeyen bir süper kahraman: Mard Ko Dard Nahin Hota

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Vasan Bala

Oyuncular: Abhimanyu Dasani, Radhika Madan, Mahesh Manjrekar

IMDb: 7.4

Mard Ko Dard Nahin Hota orijinal adıyla yayınlanan film, dünyada da bu adla anılıyor çünkü bilirsiniz işte Bollywood. Filmde doğuştan acı hissetmeyen bir gencin hikayesini izliyoruz. Bazıları için bir dezavantaj olabilecek bu durumu lehine çevirmek isteyen karakterimiz kendini dönüş sanatlarına adıyor. Öğrendiği ve geliştirdiği becerileri iyilik için kullanmaya karar verince karşımıza soyguncularla mücadele eden bir süper kahraman çıkıyor.

Jackie Chan'in yıldızı parlıyor: Zui quan / Drunken Boxing

Yıl: 1978

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Woo-Ping Yuen

Oyuncular: Jackie Chan, Siu-Tin Yuen, Jeong-lee Hwang

IMDb: 7.5

Zui quan orijinal adıyla yayınlanan ve dünyada Drunken Boxing adıyla bilinen filmde, bugün artık tartışmasız bir usta olarak gördüğümüz Jackie Chan’in yıldızının parladığını izliyoruz. Karakterimiz biraz serserilikleri olan ama iyi kalpli bir gençtir. Serserilikleri İle baş edemeyen babası, gencimizi eski dövüş sanatları ustası sarhoş bir dilencinin yanına verir. Öğrencisini bulunca yeniden usta olduğunu hatırlaması sonucu karşımıza hayranlık uyandıran ve aynı zamanda kahkalara boğan bir hikaye çıkar.

Karanlık bir öykü: Serbuan maut / The Raid

Yıl: 2011

Tür: Aksiyon, Suç, Gizem

Yönetmen: Gareth Evans

Oyuncular: Iko Uwais, Ananda George, Ray Sahetapy

IMDb: 7.6

Serbuan maut orijinal adıyla yayınlanan ve dünyada The Raid adıyla bilinen filmde, pek çok karate filminden farklı olarak son derece karanlık bir hikaye izliyoruz. Filmde, bir özel harekat ekibi acımasız bir gangsterin ve onun gözü kanlı çetesinin peşinden bir binaya girerler. Bir tuzağa düşen özel harekat ekibi, binada bu çete ile birlikte mahsur kalır. Elbette sonrası, bir saniye olsun nabzı düşmeyen gerilim dolu bir aksiyon.

Bruce Lee kendine hayran bırakıyor: Enter the Dragon

Yıl: 1973

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Robert Clouse

Oyuncular: Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly

IMDb: 7.6

Tartışmasız herkesin önünde saygıyla eğildiği bir dövüş ustası ve aynı ustalıkta bir oyuncu Bruce Lee’nin ilk filmlerinden biri olan Enter the Dragon, karate filmi sevenlerin mutlaka izlemesi gereken yapımların başında yer alıyor. Filmde bir gizli ajanın hikayesini izliyoruz. Gizli ajanımız, bir uyuşturucu lordunu yakalamak için onun düzenlediği dövüş turnuvasına katılır. Bu turnuva, her karışı gizemlerle dolu bir adada yapılmaktadır.

Aşklar ve kılıçlar: Wo hu cang long / Crouching Tiger, Hidden Dragon

Yıl: 2000

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Ang Lee

Oyuncular: Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Ziyi Zhang

IMDb: 7.9

Wo hu cang long orijinal adıyla yayınlanan ve dünyada Crouching Tiger, Hidden Dragon adıyla bilinen filmde genç bir savaşçının hikayesini izliyoruz. Genç savaşçı, bir kılıç ustasının el yapımı kılıcını çalar. Ülkenin sınırına doğru kaçtığı sırada kendini pek çok farklı maceranın içinde bulacaktır ancak ustalıklarını konuşturamadığı tek macera, içine düştüğü aşk hikayesi olacaktır.

Kanlı bir intikam hikayesi: Kill Bill: Vol. 1

Yıl: 2003

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah

IMDb: 8.2

Her filmiyle izleyiciye daha da garip bir dünya sunmayı hedeflemiş gibi görünen sıra dışı yönetmen Quentin Tarantino imzalı Kill Bill serisinin ilk filmi olan Kill Bill: Vol. 1 oldukça kanlı bir intikam hikayesi anlatıyor. Dört yıllık koma sonrası kendisine ihanet edenlerin peşine düşen karakterimiz, ortalığı epey karıştırıyor. Serinin ikinci filmi de beğenildi ancak ilk filmin tadı herkesin damadığında. Uzun zamandır da üçüncü film bekleniyor.

Karate filmlerine taş çıkarır: The Matrix

Yıl: 1999

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

IMDb: 8.7

Yıllar sonra gelen dördüncü filmiyle pek beğenilmemesine rağmen orijinal üçlemesiyle adını kült filmler arasına yazdırmış olan The Matrix serisinin ilk filmi için bir karate filmi demek zor. Ancak film, öyle başarılı dövüş sahneleri sunuyor ki pek çok kült karate filminde bilr böyle sahneler izleyemeyiz. İlk film dövüş sanatları açısında gerçek bir zenginlik sunuyor, diğer filmler de bu açıdan fena değil diyebiliriz.

Gerçek bir kült: Shichinin no samurai / Seven Samurai

Yıl: 1954

Tür: Aksiyon, Dram

Yönetmen: Akira Kurosawa

Oyuncular: Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima

IMDb: 8.7

Shichinin no samurai orijinal adıyla yayınlanan ve tüm dünyada Seven Samurai adıyla bilinen film, Akira Kurosawa adını zihinlerimize ve kalplerimize kazıyan film olarak tarihe geçmiştir. Yalnızca aksiyon ya da karate sevenlerin değil, sinema seven herkesin mutlaka izlemesi gereken filmde; ronin olarak adlandırılan yedi başıboş samurayın bir köyü kurtarma mücadelesini izliyoruz.

Her anı aksiyon dolu en iyi karate filmlerini listeledik ve kısaca filmlerin anlattıkları öykülerden bahsettik. Karate filmleri bir alt tür olmasına rağmen kendi başına bir başlık oluşturmayı başarıyor, bu nedenle bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listede görmek istediğiniz karate filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.