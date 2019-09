Kore Filmleri: İzleyeni Pişman Etmeyen En İyi 10 Kore Filmi

Bilim kurgu ve aşkın adı bir arada geçtiği zaman ilk akla gelen Kore sinemasının hayatımıza kazandırdığı en iyi Kore filmleri temalı bir yazı hazırladık. Asya filmleri dendiği zaman akla ilk gelen filmler Kore filmleri olur. Bizler de Kore filmi izlemek isteyenlere, en güzel Kore filmlerini bir bir seçerek sunmak istedik.

Kore filmleri dünyada azımsanmayacak kadar çok izleyiciye sahip. Bu yüzden de sinema sektöründe oldukça önemli bir yerde bulunuyor. Bizler de şu an ekran karşısına geçerek izleyebileceğiniz en iyi Kore filmlerinin bazılarından oluşan bir liste hazırladık.

Kore sinemasına uzak olanların genellikle Kore filmleri dram ve romantik filmler olurlar şeklinde bir düşüncesi vardır. Aslına bakarsanız durum tam olarak böyle değil. Bu yüzden biz de bir nebze olsun bu algıyı kırabilmek adına listemize daha çok aksiyon, fantastik ve casus filmleri gibi türlere yer verdik.

En iyi Kore filmleri - En çok izlenen Kore filmleri (Özet liste):

Biyeolhan geori (Maskeli Balo)

(Maskeli Balo) Gok-seong (Kara Büyü)

(Kara Büyü) Busanhaen (Zombi Ekspresi)

(Zombi Ekspresi) Dalkomhan insaeng (Acı Tatlı Hayat)

(Acı Tatlı Hayat) Gwanghae: Wangyioden namja

Gongdong gyeongbi guyeok JSA (Birleşik Güvenlik Bölgesi)

(Birleşik Güvenlik Bölgesi) Ang-ma-reul bo-at-da (Şeytanı Gördüm)

(Şeytanı Gördüm) Chugyeogja (Ölümcül Takip)

(Ölümcül Takip) Taegukgi hwinalrimyeo (Kan Kardeşleri)

(Kan Kardeşleri) Oldeuboi (İhtiyar Delikanlı)

Dilerseniz lafı fazla uzatmadan, Kore filmleri hakkında en iyi izlenimi yaratacak filmlerden oluşan listemize yakından bakmaya başlayalım. Bu arada şunu da belirtelim, listeye koyduğumuz filmleri seçerken hem IMDb puanlarını hem de belli bir sayının üstünde kişi tarafından oylanmış olmasını gözettik.

En iyi Kore filmleri

Biyeolhan geori (Maskeli Balo)

Yayın: 2006

Tür: Aksiyon, suç, drama

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: Puanlanmamış

Oyuncular: In-sung Jo, Ho-jin Chun, Min Namkoong

Biyeolhan geori fragman:

Güney Kore’nin suç dünyasına bir ışık tutan Biyeolhan geori, Byung-doo isminde 29 yaşındaki bir gencin suç dünyasında yapmaya çalıştığı bir kariyeri konu alıyor. Karakter, mafyada yükselebilmek için çalışırken, bir yandan da ailesine bakmak için çabalıyor.

Tüm bu çabaların arasında, bir yandan da uzun süredir görüşmediği arkadaşı Min-ho’nun suç dünyasıyla ilgili yapacağı filme yardımcı olmaya başlıyor.. Bu sırada çocukluk aşkı Hyun-joo ile de bir araya gelme ihtimali doğan Byung-do, patronunun gözüne girebilmek için uğraşmaya başlıyor.

Gok-seong (Kara Büyü)

Yayın: 2016

Tür: Korku, gizem, gerilim

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %99

Oyuncular: Jun Kunimura, Jung-min Hwang, Do-won Kwak

Gok-seong fragman:

Bilinmezliklerin ve gerilimin tavan yaptığı Gok-seong filmi, birbirlerini çok iyi tanıyan insanların bulunduğu bir dağ kasabasına yeni bir adamın taşınmasıyla başlıyor. Bu adam, zeki ve kibar olmasıyla dikkat çeken fakat bir yandan da yalnız olmayı seven bir yapıya sahip.

Film devam ettikçe, kasabayı saran bir hastalık ortaya çıkıyor. İlk başta bu hastalığın kasabaya yeni taşınan adam yüzünden olduğu düşünülse de polis teşkilatı sebebin yabani bir mantar olduğunu söylüyor. Sonrasında ise hastalıkla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatılıyor.

Busanhaeng (Zombi Ekspresi)

Yayın: 2016

Tür: Aksiyon, korku, gerilim

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Yoo Gong, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma

Busanhaeng fragman:

Zombi temalı eserler zaten çok sevildiği için her zaman geniş kitleler tarafından dikkat çeker. Ancak Busanhaeng, zombi temasını işleyiş şekli sayesinde yalnızca Kore sinemasında değil, dünya sinemasında da farklı bir yere sahip.

Filmde, Seok-woo ve Soo-ahn karakterleri Seul’den Busan’a gitmek için bir hızlı trene biner. Yolculuk sırasında bir sebepten ötürü tren içinde hızlı bir şekilde bir virüs yayılmaya başlar. Bu virüsten etkilenen herkes zombiye dönüşür. Henüz etkilenmemiş insanlar ise Busan’a sağlıklı bir şekilde varabilmek için mücadele vermeye başlar.

Dalkomhan insaeng (Acı Tatlı Hayat)

Yayın: 2005

Tür: Aksiyon, drama

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Byung-Hun Lee, Min-a Shin, Yeong-cheol Kim

Dalkomhan insaeng fragman:

Dalkomhan insaeng, Sun-Woo isimli bir ana karaktere sahip. Bu karakter Seul’da bulunan gökdelenlerin birinde otel müdürü olarak çalışmakta. Kendisi işini çok iyi yaptığı için de patronu tarafından sevilen bir çalışan. Bir gün, patronu olan Kang, Sun-Woo’dan sevgilisini izlemesini ister.

Kang’ın sevgilisinin başka biriyle ilişkisi olduğu ortaya çıktığında ise, Sun-Woo kadını öldürmesi yönünde emir alır. Sun-Woo bu emre karşı geldikten sonra ise olaylar gelişmeye başlar.

Gwanghae: Wangyioden namja

Yayın: 2012

Tür: Tarih, drama

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Byung-Hun Lee, Seung-ryong Ryu, Hyo-Joo Han

Gwanghae: Wangyioden namja fragman:

16. Joseon Hanedanlığını konu alan Gwanghae: Wongyioden namja, 8 yıldır krallık yapan Gwanghae isimli hükümdarı konu alıyor. Kral, saraydan birinin kendisini zehirlemeye çalışmasıyla ilgili şüphe duymaya başlar ve bu yüzden de meclis üyesi Heo Gyun’dan kendisine benzeyen birisini bulmasını ister.

Heo Gyun, bu arayış sırasında Ha-Sun isimli bir soytarıya denk gelir. Ha-Sun, Kral Gwanghae’ye benzemesinin yanı sıra kralın taklidini de yaptığı için, Heo Gyun kendisini hemen saraya götürür. Bu sıradaysa, kral her gece sarayın dışındaki sevgilisinin evine gider ve tahta Ha-Sun geçer. Bu arada filmin konusu ilginizi çektiyse, aynı konuyu işleyen “The Crowned Clown” isimli bir dizi de bulunuyor.

Gongdong gyeongbi guyeok JSA (Birleşik Güvenlik Bölgesi)

Yayın: 2000

Tür: Aksiyon, gerilim, drama

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: Yeong-ae Lee, Byung-Hun Lee, Kang-ho Song

Gongdong gyeongbi guyeok JSA fragman:

Gongdong gyeongbi guyeok JSA, ismi DMZ olan bir romandan uyarlanmış bir yapım. DMZ, Güney ve Kuzey Kore arasındaki savaşa son veren ateşkes antlaşmasının hükümleri gereceğince oluşturulmuş, iki ülke arasında bulunan 4 kilometrelik boş bir alana verilen isim. Aynı zamanda “demilitarized zone”un kısaltılmış hali.

Film, öldürülen bir Kuzey Kore vatandaşının Güney Kore tarafından öldürüldüğü düşünülmesiyle başlıyor. Aslında failin kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Kuzey Kore, konu hakkında araştırma yapmaya başlar. Bu arada filmde, savaşanların birbirleriyle kurdukları dostluklar da anlatılıyor.

Ang-ma-reul bo-at-da (Şeytanı Gördüm)

Yayın: 2010

Tür: Aksiyon, suç, gerilim

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Byung-Hun Lee, Min-sik Choi, Joon-Hyuk Lee

Ang-ma-reul bo-at-da fragman:

Bir intikam hikayesini konu alan Ang-ma-reul bo-at-da, aksiyon ve gerilimin eksik olmadığı filmlerden. Filmde kurbanları arasında çocukların bile bulunduğu bir seri katil, uzun süre geçse de yakalanamaz.

Ancak bu durum katil, emekli bir polisin kızını öldürdükten sonra farklı bir hâl alır. Bu emekli polisin kızı, gizli bir ajan olan Dae-hoon ile nişanlıdır. Dae-hoon ise bu cinayetten sonra tek amacı katili bulmak olan, intikam peşinde koşan biri haline dönüşür.

Chugyeogja (Ölümcül Takip)

Yayın: 2008

Tür: Aksiyon, suç, gerilim

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %82

Oyuncular: Yoon-seok Kim, Jung-woo Ha, Yeong-hie Seo

Chugyeogja fragman:

Chugyeogja, polislik kariyeri sona erdikten sonra kadın ticaretine başlayan Joong ho isimli bir adamın hikayesini anlatıyor. İşleri bir süre yolunda giden Joong ho, kendisine bağlı çalışan kadınlar bir bir ortadan kaybolmaya başlayınca durumu araştırmaya koyuluyor.

Önce son kaybolan kadınlardan birinin gittiği müşterinin, diğer kaybolan kadınların da son gittiği müşteri olduğunu fark eden Joong ho ve müşteri arasında bir kovalamaca başlar.

Taegukgi hwinalrimyeo (Kan Kardeşleri)

Yayın: 2004

Tür: Aksiyon, savaş, drama

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %80

Oyuncular: Dong-Gun Jang, Won Bin, Eun-ju Lee

Taegukgi hwinalrimyeo fragman:

Taegukgi hwinalrimyeo, savaşların acımasız yüzünün yalnızca silahlardan ibaret olmadığını en iyi gösteren filmlerden birisi. Film, 1950 yılında başlayan Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki savaşın, iki kardeşin bütün hayatına ettiği etkiyi anlatıyor. Ana karakter Jin Seok, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki savaş başladığı zaman kardeşi ve ailesiyle birlikte yolculuk etmeye başlar.

Bu yolculuk sırasında iki kardeş olarak orduya alınırlar. Filmin başında ise, bu savaş alanında yapılan bir kazı sayesinde ulaşılan bazı eşyalar aracılığıyla Jin Seok’un kardeşi Jin Tae’ye ulaşılır. Jin Tae de ağabeyine ulaşabilme umuduyla yola çıkar.

Oldeuboi (İhtiyar Delikanlı)

Yayın: 2003

Tür: Aksiyon, gizem, drama

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %81

Oyuncular: Min-sik Choi, Ji-tae Yu, Hye-jeong Kang

Oldeuboi fragman:

Oldeuboi, içinde bol miktarda gizem barındıran bir film. Filmde, Oh Dae-su isminde, karısı ve bebeğiyle oldukça mutlu bir hayat yaşayan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Oh Dae-su, bir gün evinin önünden kaçırılıp, 15 yıl esir tutulduktan sonra serbest bırakılır. Bu sırada da karısının öldüğünü öğrenir.

Sonrasında ise intikam yemini eden Oh Dae-su, bir lokantada tanıştığı Mido isimli bir karakterden yardım sözü alır. Bir gün, Evergreen lakaplı biri Oh Dae-su’ya bu gizemi 5 gün içinde çözmesi gerektiğini, aksi halde Mido’yu öldüreceğini söyler.

En iyi Kore filmleri listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak liste bitmiş olmasına rağmen, popülerlikleri dolayısıyla adını anmamız gereken filmler de var. Yine Kore filmi olan “Be with you”, “Black”, “Beautiful” ve “Blind” izlenebilecek popüler filmler arasında. Kore sektörünün bu konuda ne kadar ileride olduğunu göstermek adına, bir de Güney Kore tarafından yapılan en iyi çizgi filmleri sıralayalım.

En çok sevilen Kore çizgi filmleri

Pororo the Little Penguin (Küçük Penguen Pororo)

(Küçük Penguen Pororo) Tobot

Super Wings (Harika Kanatlar)

(Harika Kanatlar) Octonauts

Robocar Poli

Peppa Pig

PJ Masks (Pijamaskeliler)

(Pijamaskeliler) Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir (Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi)

Yakın zamanda çocuk büyütmüş okurlarımız ya da çocuk okurlarımız fark etmişlerdir, ülkemizde oldukça popüler olan bazı çizgi filmleri Kore yapımı. Yani Kore sektörü fark edilenden çok daha büyük bir yere sahip. Kısaca Kore için ufak bir film cenneti diyebiliriz.

Böylelikle en iyi Kore filmleri başlığıyla yola çıkıp, Güney Kore sektörünün hayatımızda ne kadar geniş bir yere sahip olduğuna uzanan yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık tek yapmanız gereken, listeden bir film seçerek keyfinize bakmak. Bu arada yazımızda bulunan Kore filmleri altyazılı izle seçeneğine sahip olan filmler. İyi seyirler :)