2026'nın İlk State of Play Etkinliği Gerçekleşti: İşte Duyurulan Yeni PlayStation Oyunları!

2026 yılının ilk Nintendo Direct etkinliğinden bir hafta sonra PlayStation da yeni yılın ilk State of Play etkinliğiyle bu partiye katıldı. 60 dakikadan uzun süren etkinlikte, birçok ünlü oyun serisinden yeni oyunlar, güncellemeler ve daha fazlası tanıtıldı.
Konami'den Capcom'a kadar birçok firmanın oyunlarına yer verilen yeni State of Play'de PlayStation Studios imzalı oyunlara da yer verildi. Gelin fazla uzatmadan duyurulan ve yeni fragmanlarıyla karşımıza çıkan oyunlara hep birlikte bakalım.
Kena: Scars Of Kosmora
Ghost Of Yotei Legends
Death Stranding 2: On The Beach
4:LOOP
Pragmata
Resident Evil Requiem
Legacy of Kain: Defiance Remastered
Dead or Alive
Dead or Alive 6 Last Round
Brigandine Abyss
CONTROL Resonant
Crimson Moon
Beast of Reincarnation
Rayman: 30th Anniversary Edition
Mina the Hollower
Neva: Prologue
YAKOH SHINOBI OPS
Project Windless
STAR WARS: Galactic Racer
007 First Light
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
Darwin's Paradox!
Castlevania: Belmont's Curse
SILENT HILL: Townfall
Rev. Noir
John Wick
Marathon
Big Walk
Legacy of Kain: Ascendance
Saros
MARVEL Tōkon: Fighting Souls™
God of War Trilogy Remake
God of War: Sons of Sparta
Peki duyurulan ve gösterilen oyunlardan sizin en çok ilginizi çekeni hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.