2026'nın İlk State of Play Etkinliği Gerçekleşti: İşte Duyurulan Yeni PlayStation Oyunları!

Sony, PlayStation için yılın ilk State of Play'ini gerçekleştirdi ve 60 dakika süren etkinlikte onlarca yeni oyun tanıtıldı.

2026 yılının ilk Nintendo Direct etkinliğinden bir hafta sonra PlayStation da yeni yılın ilk State of Play etkinliğiyle bu partiye katıldı. 60 dakikadan uzun süren etkinlikte, birçok ünlü oyun serisinden yeni oyunlar, güncellemeler ve daha fazlası tanıtıldı.

Konami'den Capcom'a kadar birçok firmanın oyunlarına yer verilen yeni State of Play'de PlayStation Studios imzalı oyunlara da yer verildi. Gelin fazla uzatmadan duyurulan ve yeni fragmanlarıyla karşımıza çıkan oyunlara hep birlikte bakalım.

Kena: Scars Of Kosmora

Ghost Of Yotei Legends

Death Stranding 2: On The Beach

4:LOOP

Pragmata

Resident Evil Requiem

Legacy of Kain: Defiance Remastered

Dead or Alive

Dead or Alive 6 Last Round

Brigandine Abyss

CONTROL Resonant

Crimson Moon

Beast of Reincarnation

Rayman: 30th Anniversary Edition

Mina the Hollower

Neva: Prologue

YAKOH SHINOBI OPS

Project Windless

STAR WARS: Galactic Racer

007 First Light

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Darwin's Paradox!

Castlevania: Belmont's Curse

SILENT HILL: Townfall

Rev. Noir

John Wick

Marathon

Big Walk

Legacy of Kain: Ascendance

Saros

MARVEL Tōkon: Fighting Souls™

God of War Trilogy Remake

God of War: Sons of Sparta

Peki duyurulan ve gösterilen oyunlardan sizin en çok ilginizi çekeni hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.