En İyi Minecraft Sunucuları (Server) - 2022

Minecraft çıktığı zamandan bu yana popülerliğini hiç kaybetmeyen ve kaybedecekmiş gibi de gözükmeyen bir oyun. Öyle ki Minecraft artık günümüzde resmen bir marka haline geldi. Animasyon filmleri, figürleri, oyuncakları, kıyafetleri neredeyse her sektörün içerisinde Minecraft’tan esintiler görmeye başladık. Minecraft çılgınlığı hiç hız kesmeden devam edecekmiş gibi görünüyor. Bizde bu yazımızda Minecraft’ı daha eğlenceli kılabilen sunucuları listelemeye karar verdik.

Minecraft’ın yüzlerce farklı oyun modu, sunucusu, içeriği ve haritaları var. Bunların her biri de kendi içerisinde dağılınca ucu bucağı belli olmayan bir içerik çıkıyor ortaya. Öyle ki yeterince uğraşırsanız, sadece Minecraft oynayarak istediğiniz her türden oyuna erişim sağlayabilecek hale gelebiliyorsunuz. Tabii ki bu durum Minecraft’la ve Minecraft modlarıyla bir hayli uğraşmanızı gerektiriyor.

Eskiden Minecraft modlamak veya sunucular eşliğinde oynamak günümüzdeki kadar kolay değildi. Artık sunucular ile alakalı her şey çok stabil ve modlara erişim bir hayli kolay. Hiçbir şey yapmadan sadece YouTube’dan bile birçok farklı modu veya sunucuyu öğrenebiliyorsunuz. “Peki hangi sunucular daha popüler veya hangi sunucuda oynamalı?” gibi soruların cevabını ise listemizde sizler için hazırladık.İşte oyun keyfinizi artıracak en iyi Minecraft sunucuları...

En iyi Minecraft sunucuları:

Sahip olduğu özellikleri MMO havası veren sunucu: Mineplex

Birçok sunucu kendi çapına göre büyük olsa da Mineplex bilinen en büyük sunuculardan bir tanesi. Sahip olduğu birçok detayla adeta bir stüdyo tarafından yapılmış MMO hissiyatı veren Mineplex, bilinen en eğlenceli sunuculardan bir tanesi. Sunucuda her zaman var olan topluluk hem sohbeti keyifli kılarken istediğiniz zaman aktif bir şekilde sunucuda oynayabilmenize de imkan sağlıyor. Sadece Mineplex’i tek başına oynarken bile birden fazla şeyi tecrübe etme şansınız olabiliyor.

Shooter oyun sevenler için: Brawl

FPS oyunların en büyük heyecanı vuruş ve kamera hissiyatlarının yanı sıra rekabetçi oyunun verdiği keyif oluyor. Sizde bu türün hayranıysanız veya bu türe karşı bir ilginiz varsa Brawl sunucusunu kesinlikle denemelisiniz. Birçok FPS oyunda karşımıza çıkan Capture the flag (Bayrağı yakala), Last Man Standing (Ayakta kalan son adam) gibi klasik oyun modlarını bir araya getirmesinin yanı sıra Battle Royale’in atası olan Last man standing’in eski hissiyatını tekrar deneyimleyebilirsiniz.

Adı gibi GTA olan sunucu: Grand Theft Minecraft

GTA ve Minecraft’tan daha iyi ne olabilir diyorsanız, bu sunucu bunun cevabını veriyor. İki oyunun bir arada olması. Grand Theft Minecraft, varolan iki büyük oyunu bir araya getiriyor GTA’da yapabileceğiniz neredeyse herşeyi Minecraft aracılığıyla karşımıza çıkartan Grand Theft Minecraft, GTA deneyimini en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor. Kendi evinize sahip olmak, kaçacak polisler, soygun yapma gibi birçok aktivite Grand Theft Minecraft’ta sizi bekliyor.

Eski kült oyun RuneScape’in mirasçısı: Minescape

Başlıkta da bahsettiğimiz üzere eski kült oyunlardan biri olan RuneScape’i olabildiğince net bir şekilde titizlikle yansıtan Minescape eski oyunun hayranlarının kesinlikle keyif alacağı bir sunucu. Yaratıklarından, becerilerine kadar her şeyi içerisinde barındıran Minescape Bu titizlikle oluşturdukları çalışmanın sonucunda sunucu da hak ettiği ilgiyi sevenleri tarafından gördü.

Sinsiliğin vücut bulmuş sunucusu: Minewind

Minewind klasik bildiğiniz sunuculara hiç benzemiyor. Minewind’de en çok kurnaz olan hayatta kalıyor. Minewind’de amacınız oldukça basit. Yaşayabildiğiniz kadar uzun süre yaşayın. Oyunun koşulları normal Minecraft ile aynı olsa da, içerisindeki oyuncular kesinlikle aynı değil. Her an herkesin birbiri arkasından iş çevirdiği ve birbirini aldatmak için türlü türlü numaralara başvurduğu bu dünyada, iyi bir Minecraft oyuncusu olmanın yanı sıra aklınızı da iyi kullanmanız gerekiyor.

Minecraft’ta Pokemon avlamak: Pixelmoncraft

Pokemon temasını olduğu gibi Minecraft’a işleyen Pixelmoncraft, en popüler Minecraft sunucularından bir tanesi. Pixelmoncraft, ünlü Nintendo oyunlarından Kanto ve Jahto bölgelerini ele alıyor. Sunucuyu yapanlar ünlü oyunlardaki bölgeleri ve mekanları kopyalamakla kalmadı aynı zamanda oynanış türünüde elverdiğince benzetmeye çalıştılar. Pixelmoncraft, Minecraft’taki hayvanlar Pokemon’lar ile değiştiriliyor ve toplayıp savaşta kullanmanıza olanak sağlıyor. Tabii ki orjinal oyundaki gibi Gym leader’ları (spor salonu liderleri) savaşı gibi klasik içeriklerde mevcut.

Vahşi Batı’nın kalbi: Ranch N Craft

Vahşi Batı temasıyla birçok oyuncunun kalbinde taht kuran Ranch N Craft oldukça kendine has bir sunucu. At evcilleştirmeden, çiftçiliğe, salon kavgalarından, en hızlı kimin silah çekeceğine kadar Vahşi Batı’nın basitliğine ve klasikliğine sadık kalmak istiyorsanız, Ranch N Craft en iyi sunuculardan bir tanesi. Vahşi Batı temasına sahip olmasına rağmen Ranch N Craft en barışçıl sunuculardan bir tanesi.

Zorlu koşuları sevenler için: Zero.Minr

Minecraft oynarken yeterince bilgiyle her türden oyuna erişebileceğinizden bahsetmiştik. Zero.Minr, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Koşmayı, zorlu engeller ile cebelleşmeyi, hoplamayı, zıplamayı sevenler için kısacası parkur yapmayı sevenler için kurulan Zero.Minr kısa sürede oldukça popüler bir sunucu haline geldi. Zorlu patikalarda ilerlemek veya kulelere tırmanmak bu sunucunun temelini oluşturuyor. Minecraft’ta parkur yapmak başlangıçta sinir bozucu gibi gözükse de alıştıktan sonra oldukça keyif verin bir aktivite haline geliyor.

Yelken açabileceğiniz sunucu: Piratecraft

Birçok türden aktiviteyi ele alırken korsanlığı dışarıda bırakmak tabii ki olmazdı. Piratecraft varoluşunu ve işleyişini tamamen korsan çağına adayan bir sunucu. Hatta gemi savaşları yapmak gibi oldukça iddialı mekaniklere bile sahip. Piratecraft’ta kendi geminizi inşa edebilir, denize açabilir ve başkaları ile savaşabilirsiniz. Bunların üstüne korsanlığın baş tacı olan yağmalamayıda unutmamak gerek. Hatta karada basit bir ekonomi döndürmeniz bile mümkün. Fakat Piratecraft sunucusunu gerçekten güzel yapan şey kendini sunucuda rol yapmaya adamış oyuncuları. Gerçekten korsan gibi hissetmek istiyorsanız Piratecraft’ı kesinlikle denemelisiniz.

Sıkıntı gidermeniz için birebir olan sunucu: Hypixel

Hypixel hakkında konuşmak için kelimeler kifayetsiz kalabilir. Çünkü Hypixel içerisinde yüzlerce farklı mini oyun barındıran dev bir sunucu. Aklınıza gelebilecek birçok türde mini oyuna ev sahipliği yapan Hypixel, gerçekten kafanıza ne yapacağınız konusunda bir fikir yoksa ve kendinizi ilk bulacağınız şeye kaptırmak istiyorsanız Hypixel aradığınız tat olabilir. Çünkü bu sunucuda karşınıza neyin çıkacağını kestiremiyorsunuz ve her an her şey ilgi çekici olabiliyor.