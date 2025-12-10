Prime Video’da Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Filmler

Türkiye'nin en popüler platformlarından olan Prime Video, geniş bir film kütüphanesine sahip. Biz de Prime Video'dan izleyebileceğiniz filmleri sizler için derledik.

Amazon’un Prime aboneliğiyle birlikte sunduğu Prime Video platformu, şu anda kullanabileceğiniz en iyi film ve dizi platformlarından biri. Prime Video’yu en öne çıkaran konulardan biri de şüphesiz film kütüphanesi. Öyle ki yüzlerce eski ve yeni filme Prime Video’dan ulaşmanız mümkün.

Biz de Prime Video’dan şu anda izleyebileceğiniz en iyi filmleri derledik. Çok fazla film olduğu için tabii ki hepsini ekleyemiyoruz ancak öne çıkanları listelemeye çalıştık. Suç dünyasının karanlık dehlizlerinden bilim kurgunun neon ışıklı sokaklarına kadar birçok farklı türü içeren bu listedeki filmleri hiç sıkılmadan izleyeceksiniz.

Anora

Yıl : 2024

: 2024 Türü : Komedi, dram

: Komedi, dram IMDb puanı: 7.4

5 Oscar ve Cannes film festivalinde Altın Palmiye ödülünü kazanmayı başaran Anora, New York'ta seks işçiliği yapan Anora isimli karakterin oligarkın şımarık oğluyla tanışır ve ani bir kararla evlenmesini konu ediniyor.

Goodfellas

Yıl : 1990

: 1990 Türü : Suç

: Suç IMDb puanı: 8.7

Efsane yönetmen Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan, tarihin en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Goodfellas'ı Prime Video'dan izlemeniz mümkün. Suç sinemasının zirvesi olan yapımda, New York'un suç dünyasına gidiyoruz ve Henry Hill adlı bir gangsterin yükseliş ve düşüş hikâyesini izliyoruz.

The Silence of the Lambs

Yıl : 1991

: 1991 Türü : Gerilim, suç

: Gerilim, suç IMDb puanı: 8.6

Anthony Hopkins'in efsanevi Hannibal performansıyla akıllarak kazınan The Silence of the Lambs, gerilim sinemasının en iyilerinden. Yapımda, FBI akademisinden yeni mezun olmuş genç ajan Clarice Starling'in bir seri katili yakalamak için bir başka katil olan Hannibal Lecter'dan yardım istemesi ve yaşananlar konu ediniliyor.

Scarface

Yıl : 1983

: 1983 Türü : Suç

: Suç IMDb puanı: 8.3

Al Pacino'nun ikonik Tony Montana karakterine hayat verdiği Scarface, Kübalı mülteci Tony Montana'nın Miami uyuşturucu krallığının zirvesine tırmanışını ediniyor.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Yıl : 2004

: 2004 Türü : Romantik, bilim kurgu

: Romantik, bilim kurgu IMDb puanı: 8.3

Romantik ve bilim kurgu türlerini bir araya getiren Charlie Kaufman'ın kaleminden çıkan Eternal Sunshine of the Spotless Mind, izleyeceğiniz en orijinal filmlerden biri. Yapımda, insanların sevgililerini tıbbi bir prosedürle hafızalarından sildirebildiği bir dünyaya gidiyoruz ve burada Joel ve Clementine isimli ikilinin yaşadıklarını izliyoruz.

Fargo

Yıl : 1996

: 1996 Türü : Suç, komedi

: Suç, komedi IMDb puanı: 8.1

Coen biraderlerin efsane filmi Fargo, kara mizah ve gerilimi mükemmel bir dengede tutmayı başaran bir yapım. Karlar altındaki ABD eyaleti Minnesota'da geçen filmde, borç batağındaki bir araba satıcısının, karısını kaçırtıp kayınpederinden fidye isteme planının sarpa sarmasını ve hamile polis şefi Marge Gunderson'ın olayları çözme sürecini izliyoruz.

Blade Runner

Yıl : 1982

: 1982 Türü : Bilim kurgu

: Bilim kurgu IMDb puanı: 8.1

Yapılmış en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Ridley Scott imzalı Blade Runner, Philip K. Dick'in romanından uyarlanıyor. Siberpunk türünün görsel estetiğini belirleyen yapımlardan olan Blade Runner'da,insan görünümündeki Android'lerin bulunduğu distopik bir Los Angeles'a gidiyoruz. Burada replicant olarak adlandırılan bu android'leri avlamakla görevli Rick Deckard'ın hikâyesini izliyoruz.

In Bruges

Yıl : 2008

: 2008 Türü : Suç, komedi

: Suç, komedi IMDb puanı: 7.9

Martin McDonagh'ın yazıp yönettiği In Bruges, işleri ters giden iki kiralık katilinpatronlarının emriyle Belçika'nın tarihi Bruges şehrinde saklanmasını konu alıyor. Eğer komedi ve suç türlerini seviyorsanız ve kısa bir film arıyorsanız In Bruges harika bir seçenek.

Get Out

Yıl : 2017

: 2017 Türü : Korku, gerilim

: Korku, gerilim IMDb puanı: 7.8

Jordan Peele'ın Oscar ödüllü korku ve gerilim filmi Get Out, türe getirdiği yenilikçi bakış açısıyla son yıllarda çıkan en iyi yapımlardan biri. Filmde, ırkçılık ve korku temalarının bir araya getirildiğini görüyoruz. Siyahi bir genç olan Chris'in, beyaz kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için gittiği hafta sonu tatilinde yaşadığı tuhaf olaylar konu ediniliyor.

About Time

Yıl : 2013

: 2013 Türü : Romantik, bilim kurgu

: Romantik, bilim kurgu IMDb puanı: 7.8

Bilim kurgu ve romantik türlerini bir araya getiren bir diğer film ise About Time. İzleyen herkesin çok sevdiği bu yapım, ailesindeki erkeklerin zamanda yolculuk yapabildiğini öğrenen Tim'in, bu yeteneğini hayatının aşkını bulmak ve kusursuz bir ilişki kurmak için kullanmasını anlatıyor.

Sound of Metal

Yıl : 2019

: 2019 Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 7.7

Riz Ahmed'e Oscar adaylığı getiren Sound of Metal, Prime Video'nun en başarılı orijinal yapımlarından biri. Yapımda hayatını müzikle kazanan bir metal davulcusunun aniden işitme yetisini kaybetmesiyle yaşadığı travmayı ve yeni hayatına uyum sürecini izliyoruz.

When Harry Met Sally

Yıl : 1989

: 1989 Türü : Romantik, komedi

: Romantik, komedi IMDb puanı: 7.7

Tarihin en iyi romantik komedi filmlerinden biri olarak gösterilen When Harry Met Sally, Harry ve Sally isimli karakterlerin yıllara yayılan dostluklarının ve inkar ettikleri aşklarının hikâyesini konu ediniyor. Meg Ryan ve Billy Crystal'ın ikonikleşen performanslarıyla New York'un muhteşem manzaraları ve filmin ilgi çekici senaryosu birleşince hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz çok sıcak bir film karşınıza çıkıyor.

Prime Video'da göz atabileceğiniz diğer filmler