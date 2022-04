Vakit Öldürmeye Birebir En İyi Oyunlar (Hem Mobil Hem PC)

Özellikle hâlâ koronavirüsün etkisini hissettirmeye devam ettiği bugünlerde pek çok kişi evlerinde kalmayı tercih ediyor. Evde kaldığımız bu dönemde de birçok kişi kaçınılmaz olarak yeni oyunların arayışına giriyor. Bu listemizde sizler için Android ve iOS telefonlarınızda oynayabileceğiniz vakit öldürmeye birebir en iyi oyunları ve en iyi PC oyunlarını derledik. Gelin bu oyunlara yakından bakalım.

İster telefonumuzda olsun ister PC veya diğer platformlarda, genel olarak bir oyundan sürükleyici olmasını ve uzun saatler içerisinde kaybolabileceğimiz bir dünyaya sahip olmasını bekleriz. Fakat bu durum her zaman bu şekilde olmuyor. Özellikle telefonlarımızda çoğu zaman hem keyifli hem de kısa sürede oynayabileceğiniz en iyi mobil oyunları arıyoruz.

Bu nedenle birçoğumuz “hyper-casual” adı verilen basit ve kısa oynanışa sahip ama bir o kadar da keyifli olan oyunlara yöneliyoruz. Telefonlarımızda arayışa girdiğimiz kısa süren basit ve eğlenceli oyunların yanı sıra PC’de de aynı istek doğrultusunda bazen bir miktar oynayıp kafa dağıtabileceğimiz oyunları arıyoruz. Vakit öldürmeye birebir en iyi oyunlar listemizde mobil ve PC platformlarında bulunan bazı ücretsiz oyunlara yakından bakıyoruz.

Vakit öldürmeye birebir en iyi oyunlar:

Mobil Oyunlar: Dig Dog! Dig This! Train Taxi Clean Road Five Hoops - Basketball Game Perfects Slices Bike Rush Drop & Smash Sandwich! Aquapark.io

PC Oyunları: Dauntless Hyper Scape AdVenture Capitalist Warframe Heroes & Generals SCP - Containment Breach Path of Exile Smite Gwent: The Witcher Card Game Ironsight



Mobil Oyunlar:

Aquapark.io

Yapımcı:VOODOO

Boyut: 85 MB

Puan: 4,0

Sıcak yaz günlerinin güzel ve keyif verici atmosferine sahip olan bu oyun, evlerimizde kapalı kalan bizleri su parklarının serinletici ve ışıl ışıl dünyasına götürüyor. Bir Aquapark’ta su kaydırağından kayarken, engelleri ve rakiplerimi alt etmeye çalıştığımız ve bu sayede birinciliğe kaydığımız Aquapark.io, oyunculara eğlenceli, keyifli ve değişik konseptli bir yarış oyunu sunuyor.

Sandwich!

Yapımcı: Popcore Games

Boyut: 60 MB

Puan: 4,0

Oldukça sıcak ve insanı içine çeken grafikleriyle ve lezzetli malzemeleriyle Sandwich! oldukça keyifli bir mutfak oyunu. Ekmek dilimlerini; domates, marul, somon, peynir, soğan vb. malzemelerle birleştirmeniz gereken bir yapboz oyunu olan Sandwich, ince düşünülmüş bölümleriyle oyuncuları hem şaşırtmayı hem de eğlendirmeyi başarıyor.

Drop & Smash

Yapımcı: Kwalee Ltd

Boyut: 89 MB

Puan: 4,0

Oldukça değişik bir konsepte ve keyifli bir oynanışa sahip olan Drop & Smash, bir şeyleri kırıp dökme arzunuzu giderek tatmin edici bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Belirli bir yükseklikten başlayıp nesneleri buradan aşağıya bırakarak kırmaya çalıştığımız bu oyunda ilerledikçe yüksekliğimizi ve gücümüzü yükseltip, kırmak istediğimiz nesnelerin zorluğunu arttırıyoruz. En iyi oyunlar listemizin mobil kategorisinde en ilginç oyunlarından biri olan Drop & Smash, oyuncuların sonuna kadar tatmin olduğu bir oyun deneyimi sunmayı planlıyor.

Bike Rush

Yapımcı: Ketchapp

Boyut: 137 MB

Puan: 4,1

Uzun süredir mobil platformların vazgeçilmez konseptlerinden olan sonsuz koşu yaptığımız oyunları özellikle Temple Runner ve Subway Surfers oyunları sayesinde hepimiz biliyoruz. Tıpkı bu oyunlar gibi çeşitli engellere sahip olan düz bir platformda ilerleyen bu oyunda koşmak yerine bisiklet kullanıyoruz. Sağ sol yaparak ve engellerin üzerinden atlayarak birinci olmaya çalıştığımız Bike Rush, grafikleri, oynanışı ve bölüm tasarımları ile kısa vakitleriniz değerlendirebileceğiniz oldukça keyifli bir Arcade oyunu.

Perfect Slices

Yapımcı: SayGames

Boyut: 46 MB

Puan: 4,1

Sonsuz bir modda sadece kesim yapmak yerine bölüm bölüm ilerleyen ve karşımıza çeşitli sebzeler, meyveler ve eşyalar çıkaran Perfect Slices, tıpkı adından da anlaşılabileceği gibi bizlerden mükemmel dilimler kesmemizi istiyor. Aklınıza gelebilecek her türlü sebze, meyveyi kestiğiniz bu oyunda altın külçelerini bile tereyağı gibi kesip geçebiliyorsunuz.

Five Hoops - Basketball Game

Yapımcı: VOODOO

Boyut: 52 MB

Puan: 4,2

Küçük bir oyun olmasına rağmen çevrimiçi rekabet yapabileceğiniz bölümlere de sahip olan Five Hoops, klasik bir basketbol oyunu gibi görünse de içerisinde bulunan çok fazla sayıda bölüm, kostüm ve karakter tasarımıyla oyuncuları kendisine çekmeyi başarıyor. Tek kişilik oyun modunda meydan okumaları gerçekleştirmenin yanı sıra, çeşitli zorluklardaki bölümlerde diğer oyuncularla yarışabilmek oyuna daha heyecan verici bir hava katıyor.

Clean Road

Yapımcı: SayGames

Boyut: 34 MB

Puan: 4,2

Zorlu kış günlerinde yolları kapatan karları temizleyerek insanların evlerine ulaşmalarına yardım ettiğimiz bu oyun tatlı grafikleri, kolay oynanışı ve güzel bölüm tasarımlarıyla öne çıkıyor. Clean Road’da, otoyol üzerinde karları temizleyerek ilerlediğimiz bölümlere ek olarak farklı konseptte tarlaların arasında da ekinleri biçerek ilerlediğimiz bölüm tasarımları da bulunuyor. Oyun ilk bakışta her ne kadar kolay görünse de bölümler ilerledikçe karşımıza çıkan engeller oldukça zorlayıcı olabiliyor.

Train Taxi

Yapımcı: SayGames

Boyut: 37 MB

Puan: 4,2

Hepimizin Nokia 3310 telefonlardan hatırladığı çocukluğumuzun vazgeçilmezi Yılan oyununun trenli versiyonu olarak düşünebileceğimiz Train Taxi, birçok farklı oynanış etkenini de içerisinde barındırıyor. Haritada bulunan tüm yolcuları topladığımı ve bu yolcuları toplarken tıpkı Yılan oyununda olduğu gibi büyüdüğümüz Train Taxi’de er yolcu aldığımızda uzayan vagonlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Hâliyle bölümleri geçebilmek için kuyruğumuza çarpıp kaza yapmadan tüm yolcuları toplamamız gerekiyor.

Dig This!

Yapımcı: Raketspel

Boyut: 76 MB

Puan: 4,4

Mobil platformda bulunan birçok bulmaca oyunundan farklı olan Dig This!, oyunculara interaktif bir bulmaca çözme deneyimi sunuyor. Çoğu bir nesneyi belirli bir hedefe ulaştırmaya çalıştığımız oyunun aksine bu oyunda, nesne yerine platformu kontrol ediyoruz. Bu doğrultuda bize verilen topu hedefte bulunan delikten geçirmek için önümüzdeki engelleri parmağımızla düzgün bir şekilde kazmamız ve şekillendirmemiz gerekiyor. Dig This, ilk başlarda kolay olsa da daha sonradan size oldukça fazla beyin jimnastiği yaptıracak bir oyun.

Dig Dog!

Yapımcı: HOMA GAMES

Boyut: 33 MB

Puan: 4,6

Mobil platformun belki de en tatlı oyunlarından biri ve kısa vakitlerinizi değerlendirebileceğiniz en iyi oyunlar listemizin tartışmasız en tatlı oyunu olan Dig Dog! sıcacık grafikleri, eğlenceli bölümleri ve kontrol ettiğimiz sevimli dostlarıyla herkesin bir noktada hoşuna gidebilecek bir oyun.

Güçlü koku alma duyusunu kullanarak gömülü kemikleri bulmaya çalışan sevimli bir köpeği oynadığımız bu oyunda, rakiplerimiz ise diğer köpekler. Hâliyle de bu oyunda amacımız rakiplerimiz bulmadan en fazla sayıda kemiği kazıp çıkartmak ve diğer köpeklerin kemiklerimizi çalmasını engellemeye çalışmak oluyor.

PC Oyunları:

Tür: Aksiyon/Rol Yapma Oyunu/Çok Oyunculu

Puan: 78 (Metacritic)

Yayıncı: Phoenix Labs

“Av için yaşa” sloganıyla çıkan ve oldukça ilgi çekici bir fantezi dünyasında geçen Dauntless’de oyuncular, dünyanın bir ucunda bilinmeyen bir noktada Behemoth adı verilen yaratıkları avlayan bir Avcı rolüne üstleniyor. Çok oyunculu olarak takımınızla yaratıkları öldürüp çeşitli geliştirmelere ve ekipmanlara sahip olacağınız bu oyun Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor.

Tür: Battle Royale

Puan: Henüz açık betada

Yayıncı: Ubisoft

Ubisoft’un Windows, PS ve Xbox platformlarında piyasaya sürdüğü yeni “Battle Royale” oyunu Hyper Scape, şu an açık betada ve herkes tarafından erişilebiliyor. 2054 yılında geçen ve FPS oynanışa sahip olan bu oyunda oyuncular tıpkı diğer PUBG ve Fortnite gibi Battle Royal oyunlarından aşina olduğumuz şekilde birbirleriyle savaşarak hayatta kalmaya çalışıyor. Diğer oyunlara göre daha fütüristik görüntülere ve atmosfere sahip olan Hyper Scape, oyunculara değişik bir Battle Royale deneyimi sunmayı planlıyor.

Tür: Basit Eğlence

Puan: 9/10 (Steam)

Yayıncı: Hyper Hippo Games

Mobil platformlarda da bu türde oldukça oyun bulunan ve aşina olduğumuz konsepte sahip olan AdVenture Capitalist, tıklamaya dayalı basit bir Indie oyunu. Çeşitli iş sektörlerinde işletmelere sahip olacağınız bu oyunda cesur bir girişimci olarak işlerinizi yükseltmeye ve daha çok para kazanmaya çalışıyorsunuz.

Tür: Aksiyon

Puan: 69 (Metacritic)

Yayıncı: Digital Extremes

Oldukça güzel ve ilgi çekici bir bilim kurgu dünyasına ve grafiklere sahip olan Warframe, son birkaç yıldır PC piyasasında bulunuyor. Özellikle Türkçe dil desteğiyle de ülkemizde dikkat çeken bu oyun, güzel bir oynanışa sahip olmasına rağmen oyuncu sayısı kısmında istediği başarıyı yakalayamıyor. TPS türünde olan ve takımınızla uzaylı yaratıkları avladığınız bu oyunda tek başına oynayabileceğiniz, oldukça tatmin edici tasarımlara sahip bölümler de bulunuyor.

Tür: Aksiyon/Çok Oyunculu

Puan: 6/10 (Steam)

Yayıncı:RETO MOTO

Call of Duty mekaniklerinde çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz bir FPS savaş oyunu arıyorsanız Heroes & Generals tam size göre bir oyun olabilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen hikâyesi ve bölüm tasarımlarıyla, Avrupa üzerinde hakimiyet kurmak isteyen iki gruptan bir tanesini oynadığımız bu oyunda 15 şehri ilk ele geçiren takım oyunu kazanıyor. Eğer Call of Duty ve savaş temalı oyunları seviyorsanız Heroes & Generals sizlere keyifli bir oyun deneyimi sunabilir.

Tür: Korku/Aksiyon

Puan: 9.1 (Metacritic Kullanıcı Puanı)

Yayıncı: Joonas Rikkonen

Joonas Rikkonen tarafından geliştirilen ve sunulan, açık kaynaklı bir korku oyunu olan SCP - Containment Breach, PC’de oynanabilecek en iyi ücretsiz korku oyunlarından birisi. SCP isimli, doğaüstü olayları, varlıkları ve nesneleri insanlardan saklamak üzerine kurulan hayali ünlü derneği konu alan oyunda, dernekte meydana gelen bir hata sonucunda serbest kalan varlıklardan kurtulmaya çalışıyoruz.

İnternet dünyasında oldukça ünlü olan ve birçok hikâyeye ev sahipliği yapan SCP derneği, geçtiğimiz sene çıkan ve büyük bir yapım olan Control oyununa da ilham kaynağı olmuştu. SCP- Containment Breach, vakit öldürmeye birebir en iyi oyunlar listemizin en ilginç oyunlarından biri desek yanlış olmaz.

Tür: Aksiyon/Macera/Rol Yapma Oyunu

Puan: 86 (Metacritic)

Yayıncı: Grinding Gear Games

2013 yılında piyasa sürülmesinin ardından ücretsiz olarak oynanabilen en iyi rol yapma oyunlarından biri olarak nitelendirilen Path of Exile oyunculara; Diablo vari atmosfere sahip mekanlar, keyifli bir oynanış ve sınırsız karakter özelleştirmeleri sunuyor. Özellikle farm yapma (yaratık öldürme) ve loot (yaratıklardan eşya toplama) üzerine dayalı bir oyun olan Path of Exile, 2013 yılında çıkmış olmasına rağmen hem grafiksel hem de oynanış yönünde sürekli güncellemelerle günümüz kalitesini yakalamayı başarıyor.

Tür: Aksiyon/Moba

Puan: 83 (Metacritic)

Yayıncı: Hi-Rez Studios

Özellikle League of Legends’ın çıkışının ardından Moba oyunlarının popüler olmasıyla bu tarz oyunların bir alternatifi olarak ortaya çıkan Smite oyunculara oynanış yönünden de klasik Moba’lardan daha farklı bir deneyim sunuyor. Üçüncü şahıs bakış açısından karakterimizi yönettiğimiz bu oyunda 4’er kişiden oluşan iki takım, klasik Moba’larda olduğu gibi karşı takımın üssünü yok etmeye çalışıyor. Ayrıca Smite’ta oyuncuların seçebileceği 100’ün üzerinde mitolojik tanrı ve karakterler de bulunuyor. Smite, Dota 2 ve LoL gibi klasik Moba oyunlardan sıkılanlar için keyifli bir alternatif oluyor.

Tür: Kart Oyunu/Strateji

Puan: 80 (Metacritic)

Yayıncı: CD PROJEKT RED

Bu sene mayıs ayında PC platformuna gelen kart oyunu Gwent, kısa sürede güzel bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. Henüz yeni çıkması dolasıyla çok bilinmese de Gwent, The Witcher evreninden sunduğu tanıdık karakterlerle ve kendine has oynanış özellikleriyle kısa zamanda Hearthstone gibi popüler olabilecek bir kart oyunu. The Witcher oyunlarında yaratık kesmekten sıkılanlar ve evrenden kopamayanlar için Gwent, güzel bir kart oyunu alternatifi olarak karşımıza çıkıyor.

Tür: Aksiyon/FPS

Puan: 7/10 (Steam)

Yayıncı: Aeria Games

CS:GO ve Rainbow Six Siege tarzında bir oynanışa ve konsepte sahip olan Ironsight, tıpkı CS:GO’da olduğu gibi 2 farklı takımın savaştığı klasik moda ve herkesin tek başına olduğu Team Death Match tarzı modlara sahip. Bu oyunlardan farklı olarak bazı oynanışlar farklılıklar bulunan Ironsight’ın en öne çıkan bir oynanış farklılığına örnek verecek olursak; hasar almadığınız bir güvenli noktada beklediğinizde canınız dolabiliyor.

Bu farklılık da Ironsight’ın oynanışını bir hayli değiştiriyor. CS:GO’dan daha modern harita tasarımlarına ve silahlara sahip olan Ironsight, klasik FPS oyunlardan sıkılanlar için farklı bir alternatif olabiliyor.

Mobil ve PC platformlarında ücretsiz olarak oynayabileceğiniz vakit öldürmeye birebir en iyi oyunlar listemizin sonuna geldik. Her ne kadar tüm iyi oyunları bir listeye dâhil etmemiz mümkün olmasa da göze çarpan oyunlardan bazılarını sizler için incelemeye çalıştık. Eğer bu oyunları sizler de oynuyorsanız veya oynamayı düşünüyorsanız, deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Herkese can sıkıntısız ve bol oyunlu günler diliyoruz.