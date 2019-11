En İyi PlayStation 4 (PS4) Oyunları - 2019

Yaz ayları bitmek üzereyken PS4'ünüzde hâlâ oynamadığınız ne kaldı diye kara kara düşünüyorsanız, Webtekno olarak imdadınıza yetişiyoruz. İşte karşınızda 2019 yılında oynayabileceğiniz en iyi PS4 oyunları.

PlayStation 4’ünüzde oynamak istediğiniz oyunlar listenizi tamamladıysanız ve oynayacak oyun bulamıyorsanız, Webtekno olarak sizler için buna özel bir liste hazırladık. Bugüne kadar PS4 için çıkmış olan tüm efsane oyunları sizler için bir araya getirdiğimiz listemizde beğeneceğinizi düşündüğümüz oyunlar bulunuyor.

En iyi PC oyunları içeriğimizdeki yorumlarınızı dikkate alarak, PS4 oyun listemize biraz daha özen gösterdik ve en iyi oyunları seçmeye çalıştık. Listemizin içerisinde çıktığı yıla damga vurmuş olan God of War, Spider-Man ve Read Dead Redemption gibi oyunlar bulunuyor. İşte karşınızda 2019’da oynayabileceğiniz en iyi PS4 oyunları:

En iyi PlayStation 4 oyunları:

10. Metro Exodus:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: 4A Games

Yayıncı: Deep Silver

Metascore: 80

Metro Exodus oynanış videosu:

Metro Exodus, Dmitry Glukhovsky’nin aynı isimli romanlarından esinlenen Metro oyun serisinin üçüncü oyunudur. Oyun, Metro 2033 ve Metro: Last Light oyunlarında yaşanan olayları anlatıyor. Ancak yazar Glukhovsky’nin dediğine göre Exodus, serinin 3. Kitabı olan Metro 2035 ile pek alakası olmadığını da belirtmişti.

9. Bloodborne:

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: From Software

Yayıncı: SCEA

Metascore: 92

Bloodborne oynanış videosu:

Bloodborne, sokaklarda yayılan bir hastalıkla dolu olan Yharnam antik kentinde bir takım cevaplar aradığınız bir RPG oyunudur. Dark Souls’un yapımcılarından gelen oyunda oldukça zorlanacağınızı söyleyebiliriz zira oynanış mekanikleri Dark Souls’a bir hayli benzer biçimde.

8. Horizon: Zero Dawn:

Çıkış yılı: 2017

Geliştirici: Guerilla

Yayıncı: SCEA

Metascore: 89

Horizon: Zero Dawn oynanış videosu:

Horizon: Zero Dawn, son zamanlarda PS4 için çıkmış en iyi Aksiyon-RPG oyunlarından biri desek abartmış olmayız. Oyundaki ana karakterimiz olan yetenekli avcı Aloy ile birlikte gizemli devasa yaratıklarla dövüşüp devasa dünyayı keşfedebiliyorsunuz.

7. Days Gone:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Sony Bend

Yayıncı: Sony

Metascore: 71

Days Gone oynanış videosu:

Days Gone, Pasifik’in Kuzeybatısındaki volkanik ve ahenkli bir çölde geçiyor. Oyunda bir zombi istilası var ve siz de dolayısıyla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunu eleştiren birçok kişi, oyunun çok iyi bir potansiyeli olduğunu fakat tam istenileni veremediğini söylüyor. Bunun sebebi ise oyundaki objektiflerin sürekli kendini tekrarlaması ve sıkça ortaya çıkan buglar.

6. Detroit: Become Human

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: Quantic Dream

Yayıncı: SCEA

Metascore: 78

Detroit: Become Human oynanış videosu:

Detroit: Become Human, Quantic Dream’in şu ana kadar en başarılı olduğu oyundur. Oyunda Kara, Connor ve Markus isimli üç Android’in hikâyesini izliyoruz. Verdiğiniz kararlar oyunun gidişatını değiştiriyor, bu yüzden dikkatli karar vermeniz gerekiyor. Oyunun aksiyon haricindeki hikâyesi ise çok derin ve dokunaklı.

5. Red Dead Redemption 2

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: Rockstar Games

Yayıncı: Rockstar Games

Metascore: 97

Red Dead Redemption oynanış videosu:

Red Dead Redemption 2, gerek hikayesi gerek grafikleri olsun günümüzün en kaliteli oyunlarından biridir diyebiliriz. Oyunda kültleşen vahşi batı havasını fazlasıyla ve maksimum gerçekçilikle hissediyorsunuz. Geliştirilme süreci oldukça uzun süren oyundaki fizikler, gerçekçiliği doruk noktasına çıkartıyor.

4. The Last of Us

Çıkış yılı: 2014

Geliştirici: Naughty Dog

Yayıncı: SCEA

Metascore: 95

The Last of Us oynanış videosu:

Last of Us’ın PS4 için yeniden geliştirilmiş hali, oyunun o acıklı ve dokunaklı hikâyesini muhteşem grafiklerle biz oyunculara sunuyor. Oyunda kızını kaybetmiş olan Joel ve kıyamet sırasında bulduğu yol arkadaşı Ellie ile birlikte yaşadıklarını izliyoruz.

3. Uncharted 4: A Thief’s End

Çıkış yılı: 2016

Geliştirici: Naughty Dog

Yayıncı: SCEA

Metascore: 93

Uncharted 4: A Thief’s End oynanış videosu:

Uncharted 3’deki olayların 3 yıl sonrasını anlatan Uncharted 4, seriyi noktalayan oyun oldu. Oyunda Nathan Drake’in yıllar önce kaybolan kardeşini bulup Kaptan Henry Avery’nin hazinesini bulma yolculuğunu deneyimliyorsunuz. Oyunun grafikleri, fizikleri ve hikâyesi fevkaladenin fevkinde desek yalan söylemiş olmayız.

2. Marvel’s Spider-Man

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: Insomniac Games

Yayıncı: Sony

Metascore: 87

Marvel’s Spider-Man oynanış videosu:

Marvel’s Spider-Man, bugüne kadar çıkmış bütün Spider-Man oyunları arasında oyuncular tarafından en çok beğeni toplayanı oldu. New York’un o ihtişamlı binaları arasında son derece tatmin edici olan ağ ile sallanma mekanikleri, oyunu fazlasıyla cazip kılıyor. Güzel grafikler, yeterli derecede tatmin edici dövüş mekanikleri ve güzel hikâye de cabası oluyor.

1. God of War

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: SCE Santa Monica

Yayıncı: Sony

Metascore: 94

God of War oynanış videosu:

Olimpos tanrılarına karşı olan intikam güdüsünü geride bırakmış olan Kratos, artık İskandinav tanrılarının ve canavarlarının topraklarında yaşıyor. Kendisi ve oğlu Atreus’un hikâyesini, büyüleyici grafikler ve muhteşem dövüş mekanikleri ile birlikte deneyimliyorsunuz.