Yapay zekâ not alma uygulamaları sizi karmaşık belgeler ve uzun toplantılarla uğraşmaktan kurtarıyor. Gelin şu anda kullanabileceğiniz en iyi yapay zekâ destekli not alma uygulamalarına bakalım.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle artık her konuda bu tarz araçlardan yararlanabiliyoruz. Not alma ve özetleme de bunlardan biri. Şu anda piyasada yapay zekâ yardımıyla not almanızı ve özetleme yapmanızı sağlayan birçok araç var. Peki en iyi yapay zekâ not alma uygulamaları neler?

Bu içeriğimizde yapay zekâyı kullanan en iyi not alma araçlarına ve uygulamalarına bakacağız. Listelediğimiz kullanışlı uygulamalar sayesinde artık toplantılar, videolar, uzun dosyalardan hızlıca notlar çıkarabileceksiniz.

En iyi yapay zekâ not alma uygulamaları

NotebookLM

Google tarafından geliştirilen NotebookLM yapay zekâ aracı, bu alanda kullanabileceğiniz en iyi araçlardan biri konumunda. NotebookLM, karmaşık belgelerden ve kaynaklardan yapay zekânın yardımıyla notlar çıkarmanızı, özetleme yapmanızı sağlıyor. Ayrıca yapay zekâ aracına sorular sorabiliyorsunuz, sesli özetler çıkarabiliyorsunuz ve çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Öğrenciler, akademisyenler, profesyoneller gibi her türden kişinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

[APPLICATION:9908]NotebookLM (android) [/APPLICATION]

[APPLICATION:9909]NotebookLM (ios) [/APPLICATION]

Notion AI

Notion, zaten esnek yapısıyla bilinen bir "hepsi bir arada" çalışma alanıydı. Notion AI entegrasyonuyla ise âdeta rakipsiz bir konuma geldi. Mevcut notlarınızın özetini çıkarmak, yazım tonunu değiştirmek, beyin fırtınası yaparak yeni fikirler üretmek veya karmaşık konuları basit bir dille açıklamak gibi sayısız yeteneğe sahip. Sadece not almakla kalmayıp, bu notları eyleme dönüştürülebilir görevlere, tablolara ve projelere çevirebilmesi, onu özellikle proje yönetimi ve içerik üretimiyle uğraşanlar için vazgeçilmez kılıyor.

[APPLICATION:8447]Notion (android) [/APPLICATION]

[APPLICATION:8448]Notion (ios) [/APPLICATION]

Mem

Kendini organize eden çalışma alanı" sloganıyla yola çıkan Mem, notlar arasında sizin yerinize bağlantılar kuran akıllı bir sisteme sahip. Siz not aldıkça, Mem benzer konuları, kişileri veya projeleri otomatik olarak ilişkilendirerek bir bilgi ağı oluşturuyor. Bu sayede, "Geçen hafta X projesi hakkında kiminle ne konuşmuştum?" gibi bir soru sorduğunuzda, ilgili tüm notları akıllıca önünüze seriyor. İkinci bir beyin gibi çalışarak, unuttuğunuz bağlantıları ve fikirleri yeniden keşfetmenizi sağlıyor. Mem'in sitesine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

[APPLICATION:9910]Mem AI (ios) [/APPLICATION]

Otter AI

Otter AI, sesli konuşmaları anında metne dönüştüren bulut tabanlı bir transkripsiyon uygulamasıdır. Özellikle toplantılar, röportajlar ve dersler için tasarlanmış olan bu araç, konuşmacıları tanıyarak metni düzenler ve önemli anları vurgular. Böylece, not almak yerine konuşmaya odaklanmanızı sağlar, özetler ve notlar çıkarmaya olanak tanır.

[APPLICATION:9911]Otter AI (android) [/APPLICATION]

[APPLICATION:9912]Otter AI (ios) [/APPLICATION]

Reflect

Reflect AI, OpenAI’In GPT-4 modellerinden yararlanan bir yapay zekâ destekli not alma aracı. Bu araç, kullanıcının farklı farklı kaynaklardan notlar almasına olanak tanıyor. Uçtan uca şifreleme özelliği ile güvenli bir deneyim sunan araç, sesleri metne dönüştürme gibi özelliklere de sahip.

[APPLICATION:9907]Reflect (ios) [/APPLICATION]

Notta

Notta.ai, hem bir transkripsiyon hem de bir not alma aracı olarak karşımıza çıkıyor. En dikkat çeken özelliği ise 58’i aşkın dil desteği olması. Notta ile farklı dillerden bir toplantıyı veya videoyu anında metne dökebilir, notlar çıkarabilirsiniz.

[APPLICATION:9905]Notta (android) [/APPLICATION]

[APPLICATION:9906]Notta (ios) [/APPLICATION]

Yapay zekâ tabanlı not alma uygulamalarını sizler için derledik. Eğer sık sık karmaşık dosyalar veya uzun toplantılar ile uğraşan bir insansanız kesinlikle bu uygulamalara göz atmanızı öneriyoruz. Eğer sizin de ekleyeceğeiniz uygulamalar varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz