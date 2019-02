Tüm Zamanların En Çok İzlenen 10 YouTube Videosu

Son yıllarda eklenen yeni özelliklerle ve içerik üreticilerinin sayısının artmasıyla dünyanın en popüler video platformu haline gelen YouTube'da farklı kategorilerde sayısız video bulmanız mümkün. Gelin YouTube'daki sayısız içeriğin arasından sıyrılıp, milyarlarca kez izlenen içeriklere birlikte göz atalım.

Geçtiğimiz hafta 14. yaşını kutlayan YouTube, bu süreçte ilk zamanlarda göründüğünden oldukça farklı bir hal aldı. 2005 yılında 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulan YouTube, 14 yılda geçirdiği değişimle günümüzde video denince akla ilk gelen platform olmayı başarmış durumda.

Giderek artan kullanıcı sayısıyla her geçen yıl izlenme rekorlarının kırıldığı platformda, şu günlerde en çok izlenenler listesinde müzik kliplerinin hakimiyeti dikkat çekiyor. Müzik kategorisi dışında farklı kategorilerden yalnızca 1 videonun dahil olabildiği listede, şimdiden tahmin edebileceğiniz bazı videoları görmeniz mümkün. İşte YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen 10 videosu.

10. Taylor Swift - Shake It Off / 2,75 milyar görüntülenme

Taylor Swift'in şu an 32 milyon abonesi bulunan resmi kanalından 18 Ağu 2014 tarihinde yayınlanan Shake It Off isimli parça, yayınlandığı dönemde oldukça hızlı artan görüntülenme sayısıyla dikkat çekmişti. Shake It Off parçasının klibi, Taylor Swift'in 1 milyardan fazla görüntüleme alan 4 videosundan biri olmasının yanında 2 milyardan fazla görüntülenme alan 2. videosu özelliğini taşıyor.

9. Katy Perry - Roar / 2,75 milyar görüntülenme

Katy Perry'nin 5 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Roar parçasına ait klip, dünya üzerinde birçok kullanıcı tarafından defalarca kez izlenerek 2,75 milyar görüntülenmeyi aşmış durumda. Ayrıca bu video, Gangnam Style'dan sonra listedeki en eski video olma özelliğini taşıyor. Roar'ın klibiyle birlikte aynı gün aynı kanaldan yayınlanan parçanın sözlerinin yer aldığı videonun yalnızca 90 milyon izlendiğini de ekleyelim.

8. Maroon 5 - Sugar / 2,90 milyar görüntülenme

Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, PJ Morton, Mickey Madden ve Matt Flynn'ın bir araya gelerek kurduğu Maroon 5'ın 2,90 milyar görüntülenme alan Sugar isimli parçasının video klibi, 14 Oca 2015 tarihinde yayınlanmıştı. Yayınlandığı yıl oldukça yüksek izlenme sayılarına ulaşan video, Sorry ve See You Again'in ardından 2015 yılında en çok izlenen 3. video olmuştu.

7. Justin Bieber - Sorry / 3,09 milyar görüntülenme

Baby parçasıyla 1 milyardan fazla görüntülenme alan 2. şarkıcı olma ünvanını elinde bulunduran Justin Bieber'ın Sorry isimli parçasının video klibi, şu ana kadar 3 milyardan fazla görüntülenerek ulaşılması oldukça zor görüntülenme sayılarını geride bırakmış durumda. Başlangıçta yalnızca şarkının sözlerinin ver aldığı bir video oluşturulması düşünülmüş olsa da klibin yakaladığı popülarite düşünüldüğünde iyi ki bir video klip çekilmiş diyebiliriz.

6. PSY - Gangnam Style / 3,30 milyar görüntülenme

YouTube tarihinin en unutulmaz videolarından biri olan PSY adlı Güney Koreli şarkıcının Gangnam Style parçasına çektiği video klibi, 15 Tem 2012 tarihinde yayınlanmış ve platformda milyarlarca kez izlenen ilk video olmuştu. Bir süre zirveyi kimseye bırakmayan video, 2015 yılında yayınlanan See You Again ile birincilik koltuğunu devretmek zorunda kalmıştı.

5. Maşa ve Koca Ayı - Afet İçin Çözüm / 3,48 milyar görüntülenme

Maşa ve Koca Ayı çizgi filminin "Afet İçin Çözüm" isimli bölümü, listedeki müzik klipleri dışındaki tek video. 31 Oca 2012'de yayınlanan video, 3,48 milyar görüntülenme alarak tüm zamanların en popüler videoları arasına girmeyi başarıyor. Video'nun Maşa ve Koca Ayı'nın resmi YouTube kanalına değil de Get Movies isimli başka bir kanala ait olması da ilginç bir detay.

4. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars / 3,47 milyar görüntülenme

Listedeki ilk 3 videodan da eski olmasına rağmen izlenme sayısında geride kalan Uptown Funk isimli parçanın klibi, 19 Kas 2014 tarihinde Mark Ronson'ın kanalından paylaşılmıştı. Yayınlandığı dönemde oldukça hızlı artan bir izlenme sayısına sahip olan klibin, şu an 3,47 milyar görüntülenmesi bulunuyor.

3. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth / 4,02 milyar görüntülenme

Listede zirveye yaklaşırken 4 milyar sınırını aşan ilk video olan See You Again, 6 Nis 2015 tarihinde Wiz Khalifa'nın resmi YouTube hesabından yayınlanmıştı. Hızlı ve Öfkeli 7'nin çekimleri sırasında hayatını kaybeden Paul Walker'ın anısına filmde kullanılan parça, o dönemde tüm dünyada birçok kişinin en sevdiği şarkı haline gelmişti.

2. Ed Sheeran - Shape of You / 4,09 milyar görüntülenme

Ed Sheeran'ın resmi YouTube hesabından 30 Oca 2017 tarihinde paylaşılan Shape of You isimli parçası, yayınlandığı dönemde neredeyse her yerde duyduğumuz bir şarkı haline gelmişti. Yakaladığı popülarite ile şu an 4,09 milyar görüntüleme sayısına ulaşan video, listenin ikinci sırasında yer alıyor.

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee / 5,99 milyar görüntülenme

Tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Luis Fonsi'nin Despacito isimli şarkısının video klibi. 12 Oca 2017 tarihinde yayınlanan parça, uzun süre boyunca müzik listelerinin zirvesinde yer almış ve bu başarısını da YouTube'daki izlenme sayılarıyla perçinlemişti. Genel olarak İngilizce içeriklerin hakim olduğu listenin en tepesinde İspanyolca bir şarkının yer alması da ilginç bir detay olarak göze çarpıyor.

YouTube tarihinde en çok izlenen videoları derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Listede sizi en çok şaşırtan video hangisi oldu? Yanıtlarınızı ve bu videolar hakkındaki düşünceleriniz yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.