OpenSignal, en yüksek ortalama 5G bağlantı hızına sahip ülkeleri ve şehirleri açıkladı. Asya ve Orta Doğu ülkelerinin ve şehirlerinin ağırlıkta olduğu listede ABD'den hiçbir şehrin bulunmaması dikkat çekti.

Yeni nesil kablosuz mobil veri teknolojisi 5G, potansiyel olarak oldukça yüksek bağlantı hızlarını desteklese de alt yapının durumu ve hizmet verilen bölgenin yoğunluğuna göre 5G'nin sunmuş olduğu bağlantı hızlarında da çok ciddi farklılıklar görülebiliyor. Mobil analiz şirketi Opensignal, nisan ayı verilerinden yola çıkarak dünyanın en yüksek ortalama 5G hızlarına sahip ülke ve şehirlerini açıkladı.

5G'nin iyiden iyiye yaygınlaşmaya başladığı Güney Kore, 361 Mbps ile dünyanın en yüksek ortalama 5G hızına sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde dünyanın en yüksek ortalama 5G hızına sahip şehri de yine Güney Kore'de bulunuyor.

En yüksek ortalama 5G bağlantı hızına sahip ülkelere baktığımızda Güney Kore'yi Tayvan ve Birleşik Arap Emirliği'nin takip ettiğini görüyoruz. Avustralya ve Japonya ise ilk 5'i tamamlayan diğer ülkeler. Bu arada Güney Kore ortalama hız söz konusu olduğunda zirvede yer alıyor olsa da alınan en yüksek 5G bağlantı hızına baktığımızda Birleşik Arap Emirliği'nin birinci sırada olduğunu görüyoruz.

En yüksek ortalama 5G hızına sahip ülkeler

Güney Kore - 361 Mbps Tayvan - 309,9 Mbps Birleşik Arap Emirliği - 269 Mbps Avustralya - 239,6 Mbps Japonya - 231,5 Mbps Suudi Arabistan - 229,8 Mbps Finlandiya - 219,5 Mbps Kuveyt - 212,9 Mbps İsviçre - 173,3 Mbps Avusturya - 162,8 Mbps

En yüksek "anlık" 5G hızına ulaşan ülkeler

Birleşik Arap Emirliği - 863 Mbps Japonya - 856,5 Mbps Tayvan - 845,9 Mbps Yunanistan - 797,8 Mbps Suudi Arabistan - 776,3 Mbps Güney Kore - 736,6 Mbps İspanya - 623,4 Mbps İsviçre - 592,7 Mbps Finlandiya - 587,5 Mbps Avustralya - 573,6 Mbps

En yüksek ortalama 5G hızına sahip şehirlere baktığımızda hemen hemen tüm şehirlerin en yüksek ortalama 5G bağlantı hızına sahip 10 ülkeye ait olduğunu görüyoruz. Bu noktada yalnızca İrlanda'nın Dublin, İspanya'nın Barcelona ve Kanada'nın Calgary şehirleri ülkelerinden bağımsız bir şekilde en hızlı 5G bağlantı hızı sunan şehirler arasında bulunuyorlar.

Dünyanın en yüksek ortalama 5G bağlantısına sahip şehirleri