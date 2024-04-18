Endonezya'nın kuzeybatısındaki Ruang Yanardağı patladı. Patlama sonrası bölgede yaşayan 11 bin kişi tahliye edildi.

Sık sık depremler ve volkanik patlamalarla gündeme gelen Güneydoğu Asya bir kez daha yanardağ tehditi ile yüzleşti. Endonezya'nın kuzeybatısında yer alan Ruang Yanardağı bir kez daha harekete geçerken, bölgede depremler olduğu da kaydedildi. Patlamanın ardından bölgede yaşayan 11 binden fazla kişi acil olarak tahliye edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, patlama nedeniyle 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini ve 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini açıkladı. Muhari ayrıca patlama sonrasında yayılan küller nedeniyle çevrede iletişim ağlarının zarar gördüğünü de sözlerine ekledi.

24 saatte 5 büyük patlama

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi'nden yapılan açıklamada ise son 24 saatte en az 5 büyük patlama gerçekleştiği ifade edildi. Endonezyalı yetkililer ayrıca volkan uyarısını da 5. seviyeye çıkardı. 5. seviye en yüksek volkan uyarı seviyesi olarak biliniyor.

Volkanik patlama ve onun meydan olduğu sarsıntıların ardından bir de tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinleri ve turistlerden dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana da girilmemesi yönünde tavsiyede bulunuldu.