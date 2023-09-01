İçine Atom Bombası Atarak Aktif Bir Yanardağı Yok Edebilir miyiz?

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Yıkımın bir diğer adı olan aktif yanardağların yaratabileceği sonuçları düşünmek bile tüyler ürpertici. Peki yıkımı yıkımla durdurmamız mümkün mü? Bir volkana nükleer bomba atarsak ne olur?

Dünya’da 1500 aktif yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların %10’luk kısmı ise Amerika’da. Patladıkları takdirde ortaya çıkacak yıkım ise tahmin bile edilemez fakat onlarla savaşabilir miyiz? 

Volkana nükleer bomba atmak, etrafı tamamen bir cehenneme mi çevirir, yoksa çivi çiviyi söker mantığıyla aktif yanardağ problemini çözebilir miyiz? İnsan yapımı yıkım mı kazanır, yoksa doğa yıkımı mı? Gelin, birlikte cevabını öğrenelim. 

Volkanlar ve nükleer bombalar o kadar tehlikeliler ki bir patlamada tüm yaşam alanımızı ve bizi tamamen ortadan kaldırabilirler.

nükleer bomba

Nükleer bombanın yarattığı tahribatı Hiroşima ve Nagazaki’de meydana gelen faciayla anlamış olduk. Binlerce kişinin ölmesinin yanı sıra şehirler yerle bir oldu ve yaşanamaz hâle geldi.

Bu kadar etkiye sahip bir gücü aktif bir volkana atıp onu yok etme düşüncesi, çık aklımızdan çünkü sonuçları hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar kötü olabilir.
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İlk olarak, bombayı yanardağın içine isabet ettirdiğimiz senaryoya bakalım...

yanardağ

Muhtemelen bir nükleer bomba bile yanardağın içindeki o magmanın gücüyle yarışamaz ve anında erir. Erimediğini düşündüğümüz senaryoda ise bomba etkisi yaratmamız için onu, magmanın tam merkezine göndermemiz gerekir.

yanardağ

Volkanın içine bomba atmak demek ise içeri doğru bir baskı yapmak demek. Peki içeri doğru baskı yapması ne demek? Tabii ki volkanın gücünü artırmak! Böyle bir durumda, etrafa daha çok lav ve kül yayılarak tahribatın seviyesi katlanır. Ayrıca bu ihtimal, patlama noktasına tam isabet ettirdiğimiz ve doğru miktarda patlayıcı kullandığımız takdirde geçerli…
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Peki ya nükleer bombayı, volkanın patlama noktasına isabet ettiremezsek?

patlama

Eğer bombayı volkanın tam içine değil de başka yere bırakırsak Hiroşima ve Nagazaki’de yaşananların aynısını görmüş oluruz. Bomba, inanılmaz bir radyasyon yayarak her tarafı yerle bir eder. Yani iki seçenek vardır: Ya lavdan ölürüz ya da nükleer patlamadan ve radyasyondan.
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Kısacası, volkanlar şakaya gelmez!

volkan

Şu an elimizde bulunan teknolojiyle volkanlara müdahale edebileceğimiz bir imkânımız yok. Yalnızca; patlamadan önceki küçük depremler, yayılan gaz vb. işaretleri takip ederek o bölgeyi tahliye edebiliriz.

Volkanların altında magmanın birikmesini engelleyemeyeceğimiz gibi, volkana nükleer bomba ya da başka bir şey atmamız da onları durdurmamıza ne yazık ki yetmez. 

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