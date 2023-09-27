Yüksek enflasyon ortamıyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, gramajın düşürülüp fiyatın sabit tutulduğu "gizli zam"larla ilgili korkutan gerçeği açıkladılar. Yapılan açıklamalar, ekonomik koşullar iyileştiğinde, gramajlarda iyileştirme olmayacağını gözler önüne seriyor...

Uzun zamandır hayatımızın içinde olan yüksek enflasyon, alım gücümüzü yerle bir etti. Bugün bir sakızın bile fiyatında geçmişe kıyasla ciddi artışlar mevcut. Üstelik fiyatlar artarken, ürünlerdeki gramaj da düştü. Türkiye'de "gizli zam" olarak bildiğimiz bu durum, küresel piyasalarda da kendisini gösteriyor. Üstelik uzmanlara göre can sıkıcı bir durumla karşı karşıyayız. Bir gün ekonomi düzelse, enflasyon düşse bile gizli zamlardan kurtulmak mümkün olmayacak.

Bir ürünün fiyatına zam yapmak, tüketicinin doğrudan dikkatini çeken bir durum. Neticede düzenli aralıklarla satın aldığınız ürünlerin fiyatlarını takip edebiliyorsunuz. Ancak iş gramaja geldiği zaman bu durum değişiyor. Zira bir ürünü satın alırken fiyatına muhakkak bakıyoruz ancak çoğu zaman gramajına bakmak aklımızın ucundan bile geçmiyor.

Rafa çıkan ürünler böyle kalacak: Müşteri de buna uyum sağlayacak...

Gıda sektörü analisti Phil Lempert tarafından yapılan açıklamalara göre gramaj ayarlaması yapılan ve rafa çıkan ürünler, ilerleyen dönemlerde büyük oranda değişmeyecek. Tüketicilerin başka bir seçeneği olmayacağını söyleyen uzman, bu duruma mecburen uyum sağlayacağımızı söylüyor. Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Doç. Cammy Crolic de geçmişte yapılan araştırmalarda, enflasyonun düşmesine rağmen düşen gramajın yeniden yükselmediğinin gözlemlendiğini belirtiyor.

Tüketici hakları konusunda yıllarca avukatlık yapan Edgar Dworsky, uzmanların açıklamalarına katıldığını belirtti. Avukata göre artan enflasyon döneminde defalarca düşürülen gramajlar, enflasyonun dizginlendiği dönemde öylece kalıyor. Ancak şirketlerin daha büyük gramajlı ürünler için de harekete geçtiğini söyleyen Dworsky, aynı ürünün uydurma bir isim ve daha yüksek gramajla yeniden satışa sunulduğunu, bunun kandırmacadan ibaret olduğunu vurguluyor.

Özetle; sadece Türkiye'ye özel olmayan gizli zamlar, artık hayatımızın bir gerçeği haline geldi ve ne olursa olsun bu duruma alışmak zorunda bırakıldık...