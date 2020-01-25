Konforlu Maceralar Sağlayan Engel Tanımaz Arazi Aracı: BigBo

Rus bir şirket, 2014 yılında başlanılan start-up projesi BigBo'nun sonuna başarıyla geldi. Ticari satış için üretimine başlanan araç sağladığı konfor, sahip olduğu güç ve yeteneklerle ilgi ve övgüleri hak etti.

Rusya’nın Kostroma adlı kentinden yeni bir şirket, BigBo adında her türlü araziye uyumlu bir araç geliştirdi. Üstü kapalı bir ATV olarak tarif edilebilen araç, çeşitli araziler arası kesintisiz yolculuk sağlarken sürücüye yüksek seviye konfor sunuyor.

İlk görevlerin belirlenmesi ve uzmanlar tarafından ilk taslakların ortaya konmaya başlaması üzerine BigBo, 2014 yılında geliştirilmeye resmen başladı. Aradan geçen emek dolu zaman sonrasında Rus girişim projesi, sonunda meyvesini verdi. En baştan beri amaçlandığı halde elde edilen arazi aracı, başarıyla ticari satış için üretilmeye başladı.

İşte engel tanımaz arazi aracı BigBo’ya ait görüntüler:

BigBo el değmemiş doğal alanlarda doğanın güzelliğini keşfe çıkmayı seven; şehirden uzak, yolsuz yerlerde kamp yapmak isteyenler için üretildi. Doğanın insana pek de aşina olmadığı yerlere yolculuk yapmak için genelde birçok arazi ekipmanı gerekir. Ancak BigBo kendi başına engelleri kolaylıkla aşarak doğasever sürücülere kusursuz maceralar sunuyor.

Dağları delerken konforu azaltmıyor

BigBo’nun geliştiricileri aracın konforu ve gücünden övgüyle bahsederken “Aracın sürücü koltuğunda oturmak, zorlu arazilerde kolaylıkla engelleri aşma gücüne sahip olmak, aracı sürmenin verdiği zevk gerçekten tarif edilemez. Bir deyişte anlatıldığı gibi: Bir kere görmek bin kere duymaktan iyidir.” ifadelerini kullanıyor. BigBo modüler sisteme sahip, maceracıların hayallerini süsleyen eşsiz bir ATV olarak tanımlanıyor. Araç sadece bir arazi aracı, bir bataklık kamyonu, ya da bir amfibi araba olmakla kalmıyor; aynı zamanda özel süspansiyonu ve iç tasarımıyla yüksek konforlu bir otomobil unvanını da hakkıyla taşıyor.