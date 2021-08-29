Enpara, Kısa Süreliğine Çöktü: Sorun Düzeltildi

Dijital bankacılık hizmeti veren Enpara, son dakikalarda sistemlerinde kullanıcıları etkileyen bir sorun yaşadı. ATM ve POS cihazlarının çalışmasını engelleyen sorun düzeltildi.

QNB Finansbank bünyesinde dijital bankacılık hizmeti veren Enpara, son dakikalarda bir sorunla karşılaştı. Sosyal medyada pek çok Enpara kullanıcısı platformun temel hizmetlerinden faydalanamadığını aktardı. Konu hakkında Enpara tarafından da onaylayan bir açıklama geldi.

Kullanıcılar, POS cihazları ve ATM’lerden yararlanamadıklarını, mağdur olduklarını aktardı. Twitter’da yapılan paylaşımlara yanıt veren Enpara, sorunun tespiti için teknik ekibin çalıştığını, en kısa sürede düzeltileceğini açıkladı.

Enpara’nın açıklaması:

Sorun düzeltildi:

Enpara, kullanıcılarına verdiği son cevaplarda sorunun düzeltildiğini duyurdu.