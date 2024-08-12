Enpara.com kullanıcılarının kredi kartlarını kullanmalarını engelleyen sorunun çözüldüğü açıklandı. Banka, konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Enpara.com'da ciddi bir sıkıntı yaşandığından bahsetmiştik. Sosyal medyadaki raporlamalara göre kullanıcılar, kredi kartları ile işlem yapamıyorlardı. Ayrıca enpara mobil uygulamasına giriş yapıldığı zaman kredi kartları görüntülenemiyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Enpara.com, resmî X hesabından yeni bir açıklama yaptı ve sorunun giderildiğini duyurdu. Yani kullanıcılar, kredi kartlarını yeniden kullanabilirler.

Enpara.com'un son açıklaması şöyle:

Teknik sorun giderildi.

Bankanın ilk açıklaması şöyleydi:

Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en kısa sürede gidereceğiz.

Sorunun kaynağı belli değil

Enpara.com, yaşanan sorunu çözdüğünü söylüyor olsa da sorunun kaynağına ilişkin bir açıklama yapmadı.