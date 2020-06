Donnie Yen'in başrolünde olduğu Enter the Fat Dragon için komedi ve aksiyonu bir araya getiren bir fragman yayınlandı. Film, aşırı kilo alarak şişmanlayan bir polis memurunun maceralarını konu alıyor.

Well Go USA Entertainment, Ip Man serisinin efsane ismi Donnie Yen'in başrolünde olduğu Enter the Fat Dragon için aksiyon dolu ilk fragmanı yayınladı. Enter the Fat Dragon, aynı isimli 1978 yapımı filmi yıllar sonra yeniden ekranlara getirecek.

Donnie Yen, yeni filmde fit bir vücuda sahipken aşırı kilo alarak şişmanlayan bir polisi canlandıracak. Ünlü aktör, filmdeki rolü için Christian Bale gibi dramatik bir değişim yaşamadı ve gerçekten kilo almadı. Bunun yerine, makyaj, protez ve vücudunu şişman gösterecek bir kostüm kullanma yoluna gitti.

Enter the Dragon, aksiyon ve komediyi bir araya getirecek

Fragmanda Donnie Yen, çeşitli bölgelerdeki suçluları yakalamaya çalıştığı bir göreve gönderilen polis olarak tanıtılıyor. Yen dövüş sanatlarındaki etkileyici yeteneklerini fragman boyunca sergiliyor. Komedi unsurlarının da sıkça işlendiği filmde izleyiciler aksiyona doyacak gibi görünüyor.

Enter the Fat Dragon, kanıt odasında çalışmaya başladıktan sonra kendini salan Zhu Fu Long (Fallon Zhu) adlı bir polis memurunun maceralarını konu alıyor. Zhu, hem eski işini hem de nişanlısını geri kazanmak için son bir şans elde edeceği gizemli bir cinayeti çözmek için bir restoran sahibiyle birlikte çalışacak. 1978 yapımı filmde karakteri canlandıran aktör, gerçekten kiloluydu ve filmdeki en büyük değişiklik bu olacak.

Filmin başlangıçta Çin'de şubat ayında sinemalara gelmesi planlanıyordu. Ancak film, koronavirüs nedeniyle dijital olarak yayınlanacak. Enter the Fat Dragon, 14 Temmuz'da Well Go ABD tarafından Blu-ray ve DVD olarak da piyasaya sürülecek.

Enter the Fat Dragon fragmanı: