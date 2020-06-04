HBO kanalının önümüzdeki aylarda yayınlayacağı yeni dizisi Lovecraft Country’nin yeni fragmanı yayınlandı. Korku temasına sahip olacak dizi, canavarlar dışında 1950’li yılların ABD’sindeki ırkçılığa ve polis şiddetine de odaklanacak.

HBO’nun önümüzdeki süreçte çıkacak yeni dizisi Lovecraft Country için yeni bir fragman yayınlandı. Perili bir evdeki olayları anlatması beklenen dizi, 1950’li yıllarda ABD’de geçecek. Korku temasına odaklansa da siyahi insanlara yapılan ırkçılığa da değinecek dizinin özellikle bu süreçte büyük ses getirmesi bekleniyor.

Jordan Peele ve Misha Green tarafından yapımcılığı üstlenilen dizide Jonathan Majors, Mikhael K. Williams, Courtney B. Vance gibi isimler yer alıyor.

Dizide siyahi insanlara yapılmış ırkçılık işlenecek

Lovecraft Country’nin belki de en can alıcı noktası ırkçılık konusuna sahip olması. Dizinin alt metni, dizide yer alacak canavarların aslında insan olduğuna vurgu yapacak. Irkçılık, ayrımcılık, polis şiddeti gibi konuların yer alması beklenen dizide, bazı insanların canavarlardan farksız olduğu gösterilmek isteniyor.

Lovecraft Country Fragmanı:

Lovecraft Country ne zaman yayınlanacak

HBO’nun çok ses getirecek yeni dizisi Lovecraft Country’nin ne zaman izleyiciyle buluşacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı, ancak canavarlar ve ırkçılık gibi konuları işleyecek dizinin Ağustos ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Game of Thrones, Westworld, Chernobyl gibi dizilerin yayıncısı olan HBO, yeni dizisi Lovecraft Country’i ünlü yazar Matt Ruff’un aynı adlı romanından uyarlayacak. Genelde bir kitaptan uyarlanan film ve dizilerin daha başarılı olduğunu gördüğümüz için Lovecraft Country’den de son derece umutluyuz.