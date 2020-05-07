Epic Games, 9 Yaşındaki Fortnite Oyuncusunu Banladı

Epic Games, Brezilya’da yaşayan dokuz yaşındaki bir Fortnite oyuncusunu, minimum yaş sınırını karşılamadığı halde para ödüllü çeşitli turnuvalarda oynadığı gerekçesiyle platformdan dört yıl boyunca yasakladı.

350 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşarak tarihi bir kilometre taşını daha geride bırakan Fortnite, yine bir ‘banlama’ haberiyle gündemde. Fenomen Battle Royale oyununun arkasında şirket olan Epic Games, Brezilya’da yaşayan dokuz yaşındaki bir Fortnite oyuncusunu platformdan dört yıl boyunca banladı. Zenon adındaki çocuğun yasaklanma sebebi ise minimum yaş sınırını karşılamadığı halde para ödüllü çeşitli turnuvalarda oynaması.

Fortnite topluluğunun önemli bir kısmı, henüz ergenlik çağına girmemiş genç oyunculardan oluşuyor. Ancak Epic Games, 13 yaşın altındaki bireylerin ödüllü turnuvalara veya bazı oyun modlarına katılmalarını engelleyen bazı kurallar uygulamaya koydu. Ayrıca, yaş sınırının altındaki oyuncular, para ödülü olmayan bazı turnuvalara katılmak için de ebeveynlerinin rızasına ihtiyaç duyarlar.

Twitch'te 130.000'den fazla takipçisi olan Zenon, yaş sınırını karşılamadığı halde para ödüllü turnuvalara katıldığı için banlandı

9 yaşındaki Brezilyalı Fortnite oyuncusu Zenon, fenomen Battle Royale oyunundan 1.460 gün boyunca yasaklandı. Bu da, talihsiz çocuğun 13 yaşına gelene kadar, yani toplamda 4 yıl Fortnite’tan yasaklandığı anlamına geliyor. Bu arada Zenon'un alelade bir Fortnite oyuncusu olmadığını da söylemek lazım. Öyle ki, sadece 9 yaşında olan Zenon’un Twitch'te 130.000'den fazla takipçisi var.

Zenon'un yasaklanmasının ardından #FreeZenon etiketi Twitter'da trend oldu. Ninja ve FaZe Banks gibi Fortnite topluluğundaki bazı önemli isimler de dahil olmak üzere 100.000'den fazla kişi, bu hashtag ile tweet attı. Bazıları Zenon’un yeniden oyuna geri dönmesini isterken, bazıları da Epic’in verdiği yasak kararını haklı buldu.

Zenon, 13 yaşına gelene kadar Fortnite'ın competitive modunda mücadele edemeyecek

Dört yıllık yasak, kulağa aşırı gelebilir, ancak Epic Games’in benimsediği topluluk kuralları ortadayken, buna itiraz etmek de biraz anlamsız. Bu arada yasak sadece competitive modu kapsıyor. Bu da Zenon’un Fortnite'ın klasik modlarını oynayabileceği anlamına geliyor.

Zenon'un Fortnite'ta banlandığını öğrendiği an