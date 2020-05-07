Fortnite, Toplam Kayıtlı Oyuncu Sayısında Rekor Kırdı

Oyun dünyasında, özellikle ilk çıktığı dönemde istatistikleri altüst eden Fortnite, başarıya doymuyor. Battle royele oyunu, toplam kayıtlı oyuncu sayısıyla yeni bir bir rekor kırdı ve oyuncuları bir Çılgın Parti etkinliğine çağırıyor.

Epic Games, popüler battle royale oyunu Fortnite'ı düzenli içerik güncellemeleri, yeni sezonlar, ses getiren etkinlikler ve konserleriyle canlı tutmayı başarıyor. Battle royale oyunu, toplam kayıtlı oyuncu sayısında rekor kırarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

Fortnite, 350 milyondan fazla kayıtlı oyuncu sayısına ulaştı. Geliştiriciler ayrıca, kullanıcıların nisan ayında Fortnite'ta geçirdikleri saat sayısını da açıkladı ve kayıtlı oyuncu sayısı kadar, aktif oyuncu sayısında da iddialı olduklarını gösterdiler. Geçtiğimiz 30 gün boyunca oyuncular, Fortnite sunucularında toplam 3,2 milyar saat geçirdi.

Fortnite'a Çılgın Parti etkinliği geliyor

Fortnite, artık bir Battle Royale oyunu olmanın yanı sıra devasa bir platform haline geldi. Epic Games, 12,3 milyon izleyiciyle rekor kıran Travis Scott konserinin ardından şimdi de Çılgın Parti etkinliğine hazırlanıyor. Çılgın Parti Ön Gösterimi, 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 04.00'da başlayacak.

Çılgın Parti'de ünlü DJ'ler Dillon Francis, Steve Aoki ve deadmau5, Ana Sahne'deki devasa ekranda arka arkaya canlı olarak sahne alacak. Yetişemeyenler 05.00'a kadar katılırlarsa gösterinin geri kalanını canlı olarak izleyebilecekler. Ayrıca aynı gün saat 21.00 ile 22.00 arasında Ana Sahne'deki gösterinin tekrarı yayınlanacak.

Fortnite'ta Ana Sahne dışında etkinlikler de olacak

Ana Sahne'deki gösteriler Çılgın Parti'nin yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Oyuncular Hava Dalışı Yırtığı'nda havadaki engelli pistte puan toplayabilecek, Japon Balığı'nın Sürat Teknesi Yarışı'na katılabilecek ve Plaza'dan yeni Boya Fırlatıcı gibi eşyaları alabilecekler.

Çılgın Parti etkinliğinin bir parçası olarak, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Fortnite'ta oturum açan herkes müziğe tepki vererek değişen Neon Kanat sırt süsünü ücretsiz olarak alacak. Eğlenceye katılmak isteyenler Fortnite Battle Royale'de oyun modu olarak "Çılgın Parti"yi seçebilirler.