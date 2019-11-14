Battle Breakers, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Epic Games'in yeni mobil oyunu Battle Breakers, Android ve iOS platformlarına geldi. Oynaması ücretsiz RPG oyunu mobil ve PC platformlarında çapraz kayıt desteği sunuyor.

Fortnite, Infinity Blade ve Gears of War gibi popüler oyunların geliştiricisi Epic Games, yeni mobil oyunu Battle Breakers'ın Android ve iOS'ta yayınlandığını duyurdu. Unreal Engine 4 ile geliştirilen yeni oyun, karikatürize edilmiş çarpıcı görseller içeriyor.

Battle Breakers, oyuncuların çeşitli kahramanlarla uzaydan gelen canavarların istila ettiği büyülü bir krallığı kurtardığı, kahraman toplama RPG oyunu olarak tanımlanıyor. Oyuncular, teknobüyülü kristallere hapsedilen en büyük kahramanlarını toplayarak, gezegeni kurtarmak için süper savaşçı takımı oluşturabiliyorlar.

Epic Games, oyuncuların volkanlar, ormanlar, buzullar ve daha birçok bölgeden oluşan 1.000'den fazla zindanı keşfedebileceklerini belirtiyor. Ayrıca geliştirici, oyuncuların boss'ları devirebilecekleri ve canavar gruplarını alt etmek için özel saldırılar ve yetenekler kullanabilecekleri destansı savaşlar vadediyor.

"Epic Games'ten küçük tutkulu bir ekibin geliştirdiği" Battle Breakers, oynaması ücretsiz bir oyun, ancak uygulama içi seçenek olarak Battle Pass satın alınabiliyor. Ayrıca oyun PC, iOS ve Android'de çapraz kayıt desteği sağlıyor. Yani istediğiniz platformda kaldığınız yerden oyununuza devam edebiliyorsunuz.

Battle Breakers, Android cihazlar için Epic Games uygulaması ve Samsung Galaxy Store üzerinden indirilebiliyorlar. iPhone kullanıcıları ise oyuna doğrudan App Store üzerinden erişebilirler.