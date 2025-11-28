Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Epic Games CEO'su Bir Kez Daha Steam'e Salladı: "Bile Bile Yapıyorlar..."

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Steam'in oyun sayfalarına eklediği "yapay zekâyla üretildi" etiketinin geliştiricileri zor duruma soktuğunu söylüyor.

Epic Games CEO'su Bir Kez Daha Steam'e Salladı: "Bile Bile Yapıyorlar..."
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Steam’de oyun sayfalarına eklenen “yapay zekâyla üretildi” etiketlerine sert bir şekilde karşı çıkmaya devam ediyor. Sweeney’e göre bu etiketler, özellikle bağımsız ve küçük çaplı geliştiricilerin rekabet gücünü zayıflatıyor.

Sweeney, Valve’ın bu etiketi zorunlu tutmasının “oyun mağazası mantığıyla uyuşmadığını” savunuyor. Ona göre gelecekte hemen her oyun üretim sürecinde yapay zekâ bulunacak ve bu yüzden etiket “anlamsız”.

"Valve, geliştiricileri zor duruma sokuyor"

2

Sweeney ayrıca bazı kullanıcıların bu çıkışının “Epic de artık Unreal Engine’i güncellerken yapay zekâ ile kod yazıyor” şeklinde yorumlanmasını da reddediyor. “Bu doğru değil,” diyen Sweeney, asıl sorunun Valve’ın yeni kategoriler açarak geliştiricileri tartışmalı kampanyalara ve olası negatif yorum yağmurlarına açık hâle getirmesi olduğunu söylüyor.

Tabii Sweeney’nin bu görüşü, oyuncular ve bazı yorumcular tarafından pek destek görmüyor. Bazı kullanıcılar “Belki insanlar yapay zekâ ile üretilmiş içeriği sevmiyordur? Olumsuz yorumların varlığı zaten bu etiketlere talep olduğunu gösteriyor” diyerek Sweeney’nin “review bombing” eleştirisini haksız buluyor.

[27 Kasım-4 Aralık] 115 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz [27 Kasım-4 Aralık] 115 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz
Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

Peki sizce kim haklı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

Nano Banana Pro, Binlerce Liralık Uygulamaların İşini Ücretsiz Yapıyor (Eski Fotoğraflarınızı 4K Kaliteye Yükseltebilirsiniz)

Nano Banana Pro, Binlerce Liralık Uygulamaların İşini Ücretsiz Yapıyor (Eski Fotoğraflarınızı 4K Kaliteye Yükseltebilirsiniz)

Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim