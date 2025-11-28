Epic Games CEO'su Bir Kez Daha Steam'e Salladı: "Bile Bile Yapıyorlar..."

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Steam'in oyun sayfalarına eklediği "yapay zekâyla üretildi" etiketinin geliştiricileri zor duruma soktuğunu söylüyor.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Steam’de oyun sayfalarına eklenen “yapay zekâyla üretildi” etiketlerine sert bir şekilde karşı çıkmaya devam ediyor. Sweeney’e göre bu etiketler, özellikle bağımsız ve küçük çaplı geliştiricilerin rekabet gücünü zayıflatıyor.

Sweeney, Valve’ın bu etiketi zorunlu tutmasının “oyun mağazası mantığıyla uyuşmadığını” savunuyor. Ona göre gelecekte hemen her oyun üretim sürecinde yapay zekâ bulunacak ve bu yüzden etiket “anlamsız”.

"Valve, geliştiricileri zor duruma sokuyor"

Sweeney ayrıca bazı kullanıcıların bu çıkışının “Epic de artık Unreal Engine’i güncellerken yapay zekâ ile kod yazıyor” şeklinde yorumlanmasını da reddediyor. “Bu doğru değil,” diyen Sweeney, asıl sorunun Valve’ın yeni kategoriler açarak geliştiricileri tartışmalı kampanyalara ve olası negatif yorum yağmurlarına açık hâle getirmesi olduğunu söylüyor.

Tabii Sweeney’nin bu görüşü, oyuncular ve bazı yorumcular tarafından pek destek görmüyor. Bazı kullanıcılar “Belki insanlar yapay zekâ ile üretilmiş içeriği sevmiyordur? Olumsuz yorumların varlığı zaten bu etiketlere talep olduğunu gösteriyor” diyerek Sweeney’nin “review bombing” eleştirisini haksız buluyor.

Peki sizce kim haklı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.