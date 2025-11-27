Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

CD Projekt Red'in merakla beklenen devam oyunu Cyberpunk 2'nin en erken ne zaman çıkacağına dair yeni bir bilgi, şirketin 2025 üçüncü çeyrek finans raporundan geldi.

CD Projekt Red’in uzun süredir üzerinde çalıştığı Cyberpunk 2077 devam oyunu Cyberpunk 2 için ilk ciddi çıkış tarihi açıklaması geldi. Şirketin yayımladığı 2025 üçüncü çeyrek finans raporuna göre Cyberpunk 2 en erken 2028’den önce çıkmayacak. Üstelik bu tarih bile “iyimser” bir tahmin olarak değerlendiriliyor.

CDPR şu sıralar önceliğini The Witcher 4’e vermiş durumda ve yine aynı raporda yer alan bilgilere göre Witcher serisinin yeni oyunu 2027’den önce çıkmayacak. Bu da doğal olarak Cyberpunk 2’nin geliştirme sürecinin ağır ilerlemesinin başlıca nedeni.

2028'den önce oynamamız mümkün değil

Şu anda Cyberpunk 2 üzerinde 135 geliştirici çalışıyor ve bu sayı şirketin yayımladığı son rapor olan Temmuz ayında 116 idi. CDPR, Cyberpunk 2 ekibini önümüzdeki yıllarda hızla büyütmeyi planlıyor ve 2027’ye kadar Polonya ve Boston stüdyolarında toplam 400 kişilik dev bir kadroya ulaşmayı hedefliyor. Bu da oyunun 2027 boyunca hâlâ yoğun geliştirme sürecinde olacağının göstergesi.

Şirketin bu planlamaları ile birlikte Cyberpunk 2’nin 2028’den önce piyasaya çıkmasının imkânsız olduğu da resmileşmiş oldu ancak 2028’de çıkacağı da garanti değil çünkü ekip büyümesi ve diğer projelerin durumu göz önünde bulundurulduğunda bu bekleyişin çok daha uzun süreceği aşikâr.

CDPR, Cyberpunk evrenine bir devam oyunu yapacağını ilk kez Ekim 2022'de duyurmuştu. Şirket, serinin ilk oyunu için yaşanan uzun bekleme süresini tekrar etmemek istiyor. İlk oyun 2012’de duyurulup 2020’de çıkmıştı ki bu da CDPR'ın 2031’e kadar vakti olduğu anlamına geliyor.

Peki sizce Cyberpunk 2 ne zaman çıkacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.