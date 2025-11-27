Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

CD Projekt Red'in merakla beklenen devam oyunu Cyberpunk 2'nin en erken ne zaman çıkacağına dair yeni bir bilgi, şirketin 2025 üçüncü çeyrek finans raporundan geldi.

Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

CD Projekt Red’in uzun süredir üzerinde çalıştığı Cyberpunk 2077 devam oyunu Cyberpunk 2 için ilk ciddi çıkış tarihi açıklaması geldi. Şirketin yayımladığı 2025 üçüncü çeyrek finans raporuna göre Cyberpunk 2 en erken 2028’den önce çıkmayacak. Üstelik bu tarih bile “iyimser” bir tahmin olarak değerlendiriliyor.

CDPR şu sıralar önceliğini The Witcher 4’e vermiş durumda ve yine aynı raporda yer alan bilgilere göre Witcher serisinin yeni oyunu 2027’den önce çıkmayacak. Bu da doğal olarak Cyberpunk 2’nin geliştirme sürecinin ağır ilerlemesinin başlıca nedeni.

2028'den önce oynamamız mümkün değil

Şu anda Cyberpunk 2 üzerinde 135 geliştirici çalışıyor ve bu sayı şirketin yayımladığı son rapor olan Temmuz ayında 116 idi. CDPR, Cyberpunk 2 ekibini önümüzdeki yıllarda hızla büyütmeyi planlıyor ve 2027’ye kadar Polonya ve Boston stüdyolarında toplam 400 kişilik dev bir kadroya ulaşmayı hedefliyor. Bu da oyunun 2027 boyunca hâlâ yoğun geliştirme sürecinde olacağının göstergesi.

Şirketin bu planlamaları ile birlikte Cyberpunk 2’nin 2028’den önce piyasaya çıkmasının imkânsız olduğu da resmileşmiş oldu ancak 2028’de çıkacağı da garanti değil çünkü ekip büyümesi ve diğer projelerin durumu göz önünde bulundurulduğunda bu bekleyişin çok daha uzun süreceği aşikâr.

CDPR, Cyberpunk evrenine bir devam oyunu yapacağını ilk kez Ekim 2022'de duyurmuştu. Şirket, serinin ilk oyunu için yaşanan uzun bekleme süresini tekrar etmemek istiyor. İlk oyun 2012’de duyurulup 2020’de çıkmıştı ki bu da CDPR'ın 2031’e kadar vakti olduğu anlamına geliyor.

Cyberpunk 2077'nin kaç adet sattığı açıklandı Cyberpunk 2077'nin kaç adet sattığı açıklandı
Yılın En İyi Oyunu Seçiliyor: 2025 Steam Ödülleri Adaylık Süreci Başladı (Siz de Oy Verebilirsiniz) Yılın En İyi Oyunu Seçiliyor: 2025 Steam Ödülleri Adaylık Süreci Başladı (Siz de Oy Verebilirsiniz)

Peki sizce Cyberpunk 2 ne zaman çıkacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar Cyberpunk 2077

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

Stranger Things 5. Sezon Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey: Çıkış Tarihi, Konusu, Fragmanı ve Dahası

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim