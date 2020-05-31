Epic Games'e Özel Olan Satisfactory, Steam'e Geliyor

Coffee Stain Studios tarafından geliştirilen, birincil şahıs 3D simülasyon oyunu olan Satisfactory, uzun bir bekleyişin ardından Steam üzerinden de satışa sunulacak.

2019 yılında Epic Games'e özel olarak piyasa çıkan fabrika simülasyon oyunu Satisfactory'nin geliştirici ekibi Coffee Stain Studios, geçtiğimiz Şubat ayında oyunun Steam'e geleceğini duyurmuştu. Aylar süren bekleyişin ardından şirket, oyunun 8 Haziran tarihinde Steam raflarında yerini alacağını duyurdu. Açık dünyayı da içinde barındıran Satisfactory'de oyuncular, yabancı bir gezegeni keşfediyor, bu gezegen üzerindeki hammaddeleri toplayabiliyor ve bu topladıkları hammaddeler ile fabrikalar inşa edip bütün ihtiyaçların üretimini otomatik bir hale getirmeye çalışıyor.

Coffee Stain Studios ekibinden Snutt, "Biliyorum, şu ana kadar Satisfactory'nin Steam'e resmi geliş tarihini açıklayamamış olmamız sinir bozucu bir durum. Neyse ki şimdi buradayız ve 8 Haziran Pazartesi günü kesinlikle oyunu Steam'de yayınlıyoruz ve bu konuda çok heyecanlıyız." sözleri ile yaşanan gecikme için bir bakıma özür dilemiş oldu. Ayrıca oyunun Steam'e gelişine özel olarak Satisfactory, yüzde 10 indirime de sahip olacak.

Satisfactory, bir süre daha 'erken erişimde' kalacak:

Oyunun Epic Games'de resmi çıkışının üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olsa da oyun hâlâ 'erken erişim' durumunda. Geliştirici ekibin yaptığı açıklamalara göre bu durum, Steam üzerinde de devam edecek. Coffee Stain Studios'un dediğini göre oyun, 'oyunun bitmiş olduğunu düşündüklerine kadar' erkin erişim aşamasında kalacak. Bu da bize geliştirici ekibin oyuna eklemek istediği şeylerin listesine bakacak olursak, Satisfactory daha uzun süreler erken erişim aşamasında kalacak gibi görünüyor.

Tabi ki oyunun erken erişim durumunda olması ve uzun süre bu erken erişimde kalacak olmasını pek de bir şey ifade etmiyor. Satisfactory, erken erişim hâliyle bile oldukça büyük ve oyunculardan gayet olumlu geri dönüşler almış bir oyun. Ayrıca gelişticrici ekibin yaptığı açıklamalara göre de oyun büyümeye devam edecek. Satisfactory Steam sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.