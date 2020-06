Epic Games’in Gelecek Hafta Sunacağı Ücretsiz Oyunlar

Epic Games Store, her hafta oyuncular için sunduğu yeni ücretsiz oyunları açıklamaya bu hafta da hız kesmeden devam etti. Şirket, gelecek hafta Steam fiyatı toplam 40 TL olan AER – Memories of Old ve Stranger Things 3: The Game oyunlarını ücretsiz sunacağını duyurdu.

Oyun haberlerini takip edenlerin çok iyi bileceği gibi dev şirket Epic Games, her hafta mağaza kullanıcılarına yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. Oyunları genelde bir hafta önceden yayınlayan şirket bu hafta da geleneği bozmadı ve gelecek hafta ücretsiz erişime açılacak oyunları açıkladı. Toplamda 40 TL'lik Steam fiyatına sahip olan AER – Memories of Old ve Stranger Things 3: The Game’in kullanıcılar için ücretsiz olacağı söylendi. Oldukça popüler yapımları ücretsiz sunmaktan çekinmeyen şirketin bu sayede kullanıcıları kendine çekmeyi fazlasıyla başardığını söylemek mümkün.

Bu hafta oyuncular için Pathway isimli oyunu ücretsiz sunan Epic Games, yeni oyunları 26 Haziran tarihinde ücretsiz erişime açacağını da bildirdi. Ayrıca bu haftaki oyun için son ücretsiz kullanım tarihi 25 Haziran 2020 saat 18.00 olarak belirtildi. Yaklaşan iki ücretsiz oyunun da çıkış tarihlerinden itibaren oyuncular tarafından oldukça beğenildiğini belirtelim; dolayısıyla kullanıcılar yeni haftayı dört gözle bekliyor diyebiliriz.

Steam fiyatı toplamda 40 TL:

Gelecek haftanın oyunları olan AER – Memories of Old şu an Steam üzerinden indirimli olarak 8.40 TL'ye satılıyorken (indirimsiz fiyatı 42 TL) Stranger Things 3: The Game ise 32 TL'den satışa sunulmuş durumda. AER – Memories of Old, Forgotten Key şirketi tarafından geliştirilip 25 Ekim 2017 tarihinde Daedalic Entertainment tarafından piyasaya sürülmüş bir macera oyunu olarak biliniyor. PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, macOS platformlarında indirilebilir olan oyun tek oyuncuyla oynanıyor.

Gelecek haftanın ikinci ücretsiz oyunu olan Stranger Things 3: The Game ise BonusXP, Netflix ve Next Games tarafından ortak geliştirilip 4 Temmuz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüş bir oyun. Diğer oyunla aynı platformlarda oynanabilen Stranger Things 3: The Game; aksiyon, macera, retro ve korku türlerinin bir karışımı olarak biliniyor. Pek çok oyuncu için ideal olmaları sebebiyle beğenilen bu oyunlar bakalım ücretsiz hâlleriyle kaç yeni kullanıcıya ulaşacak.