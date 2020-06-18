Hearthstone’da 5 Bölümlük Ücretsiz Macera Başlıyor

Blizzard, Hearthstone oyuncularına Felfire Festival kapsamında 5 bölümden oluşan tamamen ücretsiz bir macera sundu. Oyuncular, macerayı başarıyla tamamladıkları takdirde güzel bir hediyeye sahip olacaklar.

Blizzard tarafından geliştirilen ve uzun zamandır milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Hearthstone, günümüzde yeni içeriklere kavuşmaya devam ediyor. Geliştirici şirket Blizzard, bu yaz aylarında oyunda ‘Felfire Festival’ isimli bir etkinlik düzenleyecek. 9 Haziran’da başlayan etkinlik, 7 Temmuz’a kadar sürecek.

Hearthstone’a uzun zamandır ilk kez bir sınıf getiren etkinlik kapsamında oyuncular, bugün yeni 5 bölümlük bir maceraya atılacaklar. Trial by Felfire isimli bu macera, diğer maceralardan farklı olarak tamamen ücretsiz olacak. Yani oyuncular, maceranın 5 bölümünü de ücretsiz bir şekilde oynayabilecekler.

Macera tamamen ücretsiz:

Bunun yanı sıra maceraların içinde ek olarak bir şeyler satın almaya da gerek olmayacak. Macera boyunca oyuncular, Aranna Starseeker’ın rolünü oynayacaklar. Illidan’ın güçlerine katılan Aranna, bu tarafta Rusted Legion’a karşı mücadele verecek.

Tüm macerayı başarıyla tamamlayan oyuncular, yeni bir kart hediyesi alacaklar. Ayrıca oyuncular, 20 kart paketiyle birlikte oynanabilir Demon Hunter karakteri Aranna Starseeker ve Aranna temalı kart arka planının yer aldığı bir paketi de oyun içinden satın alabilecekler.

Felfire Festival etkinliği kapsamında oyuncular, önümüzdeki hafta Trial by Felfire Challenges isimli etkinliğe katılacaklar. Bu etkinlik kapsamında tüm oyuncular fazlasıyla güçlü boss’lara karşı mücadele edecekler. Oyuncular, savaş esnasında kendi destelerini oluşturmak durumunda kalacaklar.

Trial by Felfire Challenges etkinliği kapsamında boss’larla savaşarak galip gelen oyuncular, altın Kael’Thas efsanevi kartına sahip olma fırsatı yakalayacaklar. Bu kart sayesinde bir tur içindeki her 3. büyü, tamamen ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Kartı ilk seferde alamayan oyuncular, bir şansa daha sahip olacaklar.