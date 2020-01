Epic Games Store Ücretsiz Oyun Dağıtmaya Devam Edecek mi?

Günümüzde uzun süredir bedava oyun dağıtmasıyla oyuncuların kalbini kazanan Epic Games Store, 2020 yılında da oyun dağıtmaya devam edecek mi? Görünüşe göre bu sorunun cevabı 'Evet' olacak.

Epic Games Store, 2018 yılında yaptığı çıkıştan bu yana pazarda yer kapabilmek için sürekli iki taktiği takip etti: özel oyunlar ve bedava oyunlar. Fakat birçok Epic Games Store kullanıcısı artık bu servislerden faydalanmamaya başladı. Yine de Epic, 2020 yılında bedava oyun dağıtmaya devam edecek gibi duruyor.

2020 yılının başlangıcını zaten Darksiders, Darksiders II ve Steep dağıtarak başlamıştı. Bu oyunlar günümüzde güncel oyunlar olmasalar da bu oyunlara para vermek istemeyenler için kütüphanelerine ekleme fırsatı sunmuştu. Ayrıca oynadığı süreyle oyun ücretini karşılaştıranlar için bu fırsat bir altın madeniydi.

Epic Games Store hedefine ulaşabilecek mi:

Elbette bu ve daha birçok bedava oyun fırsatından yararlanmak isteyen oyuncuların bilgisayarlarına Epic Games Store’u indirmeleri gerekiyor. Fakat şirket, platform için beklenen ve olması gereken birçok şeyi hâlâ ekleyemedi. Platform günümüzde oyuncuların yalnızca Fortnite ve dağıtılan oyunları oynadıkları bir yere dönüştü.

Büyük oyun yapımcıları EA ve Ubisoft hatırlayacak olursanız Origin ve Uplay platformlarında da bedava oyun taktiğini denemişti. EA, Epic Games Store kadar sık bir şekilde bedava oyun dağıtmasa da dağıttığı zaman Dead Space ve Need for Speed: Most Wanted gibi ilgi çeken oyunları dağıtıyordu. Hatta zamanında Battlefield 3 bile bedava olmuştu.

Fakat EA’in Origin üzerinden bedava oyun dağıtma hizmeti 2018 yılında son bulmuştu. Hatta şirketin Valve ile yaptıkları anlaşmaya bakarsak EA, Steam’e rakip olmaya çalıştığı Origin platformundan ümidini kesmiş durumda.

Öte yandan Epic Games, bedava oyun dağıtma hizmetine devam edip etmeyeceği konusunda kararsız gibi. Fakat birçok Epic hayranına göre şirket bedava oyun dağıtmayı gerekli gördüğü sürece bu hizmete devam edecek. Yani şirket muhtemelen 2020 yılı boyunca da bedava oyun dağıtmaya devam edecek.

Burada önemli bir noktayı belirtmekte fayda var: Biz, Epic Games’in bedava oyun dağıtmasına karşı değiliz. Yalnızca daha önce farklı platformlar tarafından denenmiş bu taktiğin aynı şekilde başarısız olacağından korkuyoruz. Peki Epic’in geleceği hakkında siz ne düşünüyorsunuz?